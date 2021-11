Die Aktie von HelloFresh kann den Schwung vom Montag nutzen und auch am Dienstag kräftig Gas geben. Das Papier ist der mit Abstand größte Gewinner des Tages im DAX. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinnt HelloFresh gut sechs Prozent auf 80,32 Euro, nachdem die Aktie bereits am Vorabend einen Kurssprung vollziehen konnte. HelloFresh profitiert von einer erneuten Prognoseanhebung.Nach einem weiteren starken Quartal will der Kochboxenlieferant HelloFresh in diesem Jahr noch mehr erreichen. Währungsbereinigt ...

