Die Geldpolitik variiert zwischen verschiedenen digitalen Asset-Netzwerken (wie beispielsweise Bitcoin und Ethereum). Dies fließt in das Wertversprechen ein, das von verschiedenen Netzwerken präsentiert wird. Wie und warum unterscheiden sie sich und was bedeutet das für Anleger? Die Bank of England betrachtet den Begriff "Geldpolitik" als "die Maßnahmen, die eine Zentralbank oder eine Regierung ergreifen kann, um zu beeinflussen, wie viel Geld sich in der Wirtschaft eines Landes befindet und wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...