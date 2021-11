Berlin (ots) -Liebe Kolleginnen und Kollegen,wir dürfen auf die heutige Hybrid-Pressekonferenz auf dem 125. Deutschen Ärztetag in Berlin hinweisen. Die Pressekonferenz mit Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt, BÄK-Vizepräsidentin Dr. Ellen Lundershausen und BÄK-Vizepräsident Dr. Günther Mattheis findet um 13.00 Uhr im Hotel Estrel Berlin (Auditorium, Raum XV) statt.Themen sind u.a. die aktuelle Diskussion zu Corona-Auffrischimpfungen, Öffnung von Impfzentren und Infektionsschutzmaßnahmen. Außerdem werden wir Sie in der PK über die heutigen Beschlüsse des Ärztetages zum Schwerpunktthema "Klimaschutz ist Gesundheitsschutz" informieren.Den Stream der Pressekonferenz können Sie live mitverfolgen auf der Homepage der BÄK (www.baek.de) sowie im Online-Pressezentrum www.baek.de/pressezentrum. (http://www.baek.de/pressezentrum)Ihre Fragen können Sie vorab und während der PK per E-Mail an online-pk@baek.de richten.Pressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel.: 030-400456700Tel.: 030-683147109E-Mail: presse@baek.dewww.baek.deOriginal-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9062/5061727