123fahrschule SE startet mit der Aktie im Primärmarkt Düsseldorf sowie im XETRA-Handel 2.11.2021 123fahrschule SE startet mit der Aktie im Primärmarkt Düsseldorf sowie im XETRA-Handel Köln, 2. November 2021 - Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F; Primärmarkt Börse Düsseldorf), digital getriebene Fahrschulkette in Deutschland mit Fokus auf E-Learning, ist vom Freiverkehr in das Segment "Primärmarkt" der Börse Düsseldorf gewechselt. Unternehmen, die im Primärmarkt gelistet sind, verpflichten sich zu höheren Transparenzstandards und unterstreichen damit auch ihren Qualitätsanspruch in der Kommunikation mit dem Kapitalmarkt. Verbunden mit dem Segmentwechsel erfolgte zum 1. November 2021 außerdem die Einbeziehung der Aktien in das elektronische Handelssystem der Börse Frankfurt (XETRA), die sich nach Auffassung des Vorstands positiv auf die Liquidität der 123fahrschule-Aktie auswirken dürfte. Boris Polenske, CEO der 123fahrschule SE: "Der Wechsel in den Primärmarkt verbunden mit der Einbeziehung in das XETRA-Handelssystem ist für uns ein wichtiger Schritt als Wachstumsunternehmen am Kapitalmarkt, der sich positiv auf die Liquidität der 123fahrschule-Aktie auswirken dürfte. Zusammen mit der kürzlich durchgeführten Kapitalerhöhung haben wir damit bereits wesentliche Maßnahmen umgesetzt, die wir unseren Aktionären auf der Hauptversammlung Ende Juni angekündigt haben." Der Segmentwechsel erfolgte pünktlich zur Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister. Die Emissionserlöse von etwa 7 Mio. Euro eröffnen der Gesellschaft den nötigen Handlungsspielraum, um in den nächsten Monaten die gut gefüllte Pipeline an Akquisitionen schrittweise anzugehen. __________________________________________________________________________ Über die 123fahrschule SE Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren. Kontakt:?



