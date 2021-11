Mit dem Sierra German Food Retail Income Fund I legt Sonae Sierra einen neuen offenen Spezial-AIF in Deutschland auf. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Immobilien des Lebensmitteleinzelhandels hierzulande und richtet sich an institutionelle Investoren. Sonae Sierra, das weltweit als Immobilienunternehmen und Full-Service Immobiliendienstleister tätig ist, hat die Auflage eines neuen offenen LEH-Spezial-AIF in Deutschland bekannt gegeben: Der Fonds wird vor allem in Immobilien des deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...