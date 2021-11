EURUSD notiert am Dienstagvormittag etwas schwächer, nachdem der Ausbruch über das gestrige Tageshoch fehlschlug. Der Kursanstieg wurde genau am 50%-Retracement der Abwärtsbewegung vom Freitag gestoppt, sodass die Verkäufer wieder Einstiegchancen sehen könnten, um das Jahrestief (1,1523) zu testen. In der Vorwoche wurde der kurzfristige Aufwärtstrend bis zum Donnerstag fortgesetzt, wobei oberhalb der 50-Tage-Linie das Wochenhoch (1,1692) erreichte wurde - der höchste Stand seit Ende September. ...

