Nach dem starken Wochenauftakt setzt sich der Höhenflug des DAX auch am Dienstag fort. Am Vormittag legt der deutsche Leitindex rund 0,4 Prozent zu. Das Rekordhoch bei 16.030 Punkten rückt damit wieder näher. Im Fokus der Anleger steht nun aber die Notenbanksitzung der Fed.Auf ihrer anstehenden Sitzung könnte die Fed das Tapering, also die Reduzierung des Anleihekaufprogramms, ankündigen. Da die Märkte aber bereits dafür gewappnet sind, wird es vor allem auf die Wortwahl von Notenbank-Chef Jerome ...

