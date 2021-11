Die Ausgründung von VMware durch Dell wird am Montag abgeschlossen. Das Virtualisierungssoftware-Unternehmen ist somit wieder eigenständig. Das Dell-Tochterunternehmen VMware ist wieder unabhängig an der Börse notiert. Das gab der US-Computerkonzern Dell am 29. Oktober 2021 bekannt. Dell Technologies wird wegen hoher Schulden seine 81-prozentige Beteiligung an der börsennotierten VMware abgeben und so ein unabhängiges Softwareunternehmen mit einem Börsenwert von fast 64 Milliarden US-Dollar schaffen. VMware muss circa zwölf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...