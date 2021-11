Der Wasserstoff-Sektor strotzt aktuell nur so vor Kraft. Besonders starken Zulauf erfährt die Aktie von Plug Power, der Kurs legte in wenigen Wochen um 75 Prozent zu. Nun hat auch Morgan Stanley in einer neuen Studie das Potenzial erneut unterstrichen. Der Titel ist momentan nicht zu stoppen, gleich mehrere hartnäckige Widerstände wurden in wenigen Tagen pulverisiert. Die Sache hat allerdings einen Haken.Die Stimmung im H2-Sektor ist wie ausgewechselt, viele Titel verzeichnen zweistellige Kurszuwächse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...