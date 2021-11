Die HelloFresh-Aktie (WKN: A16140) schaltete in den letzten Tagen und Wochen in den Korrekturmodus. Das DAX-Papier nimmt nach dem Dip auf 68,32 € heute wieder an Turnaround-Schwung über 80 € auf. HelloFresh beliefert 6,95 Millionen Kunden mit seinen vitalen Kochboxen. Neben den Mealkits bestehend aus Gemüse, Fleisch oder Fisch bietet HelloFresh Obst sowie eine zunehmende Vielfalt an Add-on-Produkten wie Desserts oder Snacks. Dieses Prognose-Manko ...

Den vollständigen Artikel lesen ...