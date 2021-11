Wien (www.anleihencheck.de) - Die niedrige Impfbereitschaft in Russlands Bevölkerung fordert einen immer höheren Tribut, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe des "emreport".Die Zahl der Neuinfektionen erreiche ebenso neue Höchstwerte wie die Zahl der Toten - erstmals seien zuletzt über eintausend Menschen an einem Tag am neuen Coronavirus gestorben. Präsident Putin habe die erste Novemberwoche zu einer arbeitsfreien Woche erklärt - eine Art Lockdown. Das sei natürlich Gift für die Volkswirtschaft und könnte die Notenbank dazu bewegen, ihre Zinsanhebungen zu verlangsamen. Zugleich liege die Inflationsrate mit aktuell rund 7,5% fast doppelt so hoch wie das Inflationsziel der Notenbank. Die Währungshüter würden sich also in einer echten Zwickmühle befinden. ...

