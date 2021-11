DGAP-Ad-hoc: ecotel communication ag / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Prognoseänderung

Nach den heute vorliegenden vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres 2021 wird ecotel ein EBITDA in Höhe von 12,8 Mio. EUR (Vj. 7,9 Mio. EUR) ausweisen. Der Grund für diese deutliche Steigerung ist die nachhaltig positive Entwicklung der Segmente ecotel Geschäftskunden und easybell.



Aufgrund der weiteren guten Aussichten, auch für das vierte Quartal, erhöht ecotel daher die EBITDA-Prognose für das Gesamtjahr 2021. Nunmehr wird für das Geschäftsjahr 2021 ein EBITDA in einem Korridor von 17,5 bis 18,5 Mio. EUR erwartet.



Im Rahmen der Berichterstattung für das erste Halbjahr 2021 ging der Vorstand noch von einem EBITDA in einem Korridor 15 bis 16 Mio. EUR aus. Die Risiken, die sich aus der Covid-19 Pandemie und aus der Hochwasserkatastrophe hätten ergeben können, haben sich erfreulicherweise nicht bewahrheitet. Darüber hinaus konnte das Segment ecotel Geschäftskunden einen weiteren Anstieg der Rohertragsmarge erzielen, der höher ausfiel als zuletzt erwartet. Im Segment easybell konnte die überplanmäßige Entwicklung auch im dritten Quartal nachhaltig fortgesetzt werden.



Im Hinblick auf die Entwicklung der Umsätze bestätigt ecotel die zuletzt am 5. August 2021 abgegebene Prognose in Bezug auf die einzelnen Segmente für das Geschäftsjahr 2021.



Die endgültigen Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2021 und die ersten neun Monate des Jahres 2021 wird ecotel am 9. November 2021 veröffentlichen.



Die Definition des EBITDA ist im ecotel-Geschäftsbericht 2020 auf der Seite 14 beschrieben.



Über die ecotel communication ag:



Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in verschiedenen Segmenten spezialisiert. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt ecotel ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 50.000 Kunden und stellt 50.000 Datenanschlüsse und über 360.000 Sprachkanäle bereit.



