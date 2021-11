Koblenz (ots) -Beim interaktiven Live-Talk des ADAC Mitterhein e.V. am 03. November (12 Uhr) diskutierten namhafte Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft die aktuelle Situation der Tourismusbranche nach Corona.Kaum eine andere Branche ist so stark von der Pandemie so stark getroffen worden wie der Tourismus, der mit rund drei Millionen Beschäftigten zu Deutschlands wichtigsten Wirtschaftszweigen gehört.Mit Ausbruch der Corona-Pandemie und dem Lockdown brach das Geschäft von heute auf morgen zusammen. Die Branche stand praktisch still, Buchungen mussten rückabgewickelt werden - verbunden mit massiven Umsatzeinbrüchen und Kurzarbeit als Folge.Stück für Stück arbeiten sich die Betriebe aus der Krisensituation heraus, aber die Herausforderungen, vor denen der Tourismus steht, sind enorm und waren es auch schon vor der Krise: Es fehlt an Arbeitskräften, flexibleren Arbeitszeitmodellen, Finanzierungsmodellen für Investitionen und einer gesellschaftlichen und politischen Anerkennung der Branche.- Wie kommt der Tourismus aus dieser Krise?- Welche Unterstützung bedarf es seitens der Politik?- Was müssen Reisende aktuell wissen?- Wohin entwickelt sich die Reisebranche?- Und was sind die Reisetrends der Zukunft?Antworten auf diese und viele weitere Fragen geben Ihnen beim digitalen Forum des ADAC Mittelrhein e.V. am Mittwoch, 3. November (12 bis 13:30 Uhr):Gereon Haumann, Präsident DEHOGA Rheinland-Pfalz e.V.Ingo Lies, Geschäftsführer Chamäleon Reisen GmbHDr. Klaus Manns, Vorsitzender ADAC Mittelrhein e.V.Dr. Achim Schloemer, Vorstand Touristik ADAC Mittelrhein e.V.Daniela Schmitt, Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-PfalzAnja Wendling, stellv. Geschäftsführerin Rheinland-Pfalz Tourismus GmbHDarüber hinaus präsentiert Anja Kirig vom Zukunftsinstitut e.V. in einem Impulsvortrag die Tourismustrends der Zukunft."Ob lokal oder global - der Tourismus steht vor einer Fülle fundamentaler Herausforderungen, die eine tiefgreifende Neuausrichtung der Reisebranche erfordern. Die Auswahl von Reisezielen und Verkehrsmitteln wird zukünftig vermehrt davon abhängen, welche Sicherheiten und Garantien Reiseanbieter gewährleisten können und wie nachhaltig die Angebote sind. Transparenz, Flexibilität und Kreativität sind Gebote der Stunde. In diesem Sinne freue ich mich auch auf einen konstruktiven Austausch beim Live-Talk", sagt Touristik-Vorstand Dr. Achim Schloemer.Die Zuschauer können vor und während des Live-Talks Fragen direkt an die Studiogäste stellen. Eine kurze E-Mail an dialog@mrh.adac.de reicht aus, die Beantwortung der Fragen erfolgt live während der Sendung.Der Live-Talk wird ab 12 Uhr auf www.adac-mittelrhein.de/digitalesforum übertragen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.Pressekontakt:ADAC Mittelrhein e.V.Mirco HillmannLeiter Kommunikation & Marketingpresse@mrh.adac.de+49 261 130 31 22+49 151 418 897 62Original-Content von: ADAC Mittelrhein e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75815/5061868