Düsseldorf (ots) -- Markenumstellung zum 1. März 2022- Konsequenter nächster Schritt der Wachstumsagenda- Stärkeres Wachstum im international agierenden Mittelstand im FokusZum 1. März 2022 wird sich die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton AG in Grant Thornton AG umbenennen. Damit geht das 1958 gegründete Unternehmen im Rahmen seiner Wachstumsstrategie den nächsten konsequenten Schritt nach erfolgreichem Beitritt zum Netzwerk Grant Thornton im Jahr 2001 und mehreren Fusionen in den vergangenen Jahren.Signal an den internationalen MittelstandDeutsche mittelständische Unternehmen bewegen sich zunehmend in einer globalisierten, vernetzten Welt. Das heißt, dass auch ihre Prüfer und Berater ihre Bedürfnisse und Anforderungen an Prüfung und Beratung in allen wichtigen Märkten weltweit erfüllen müssen. Dies ist bereits seit über 20 Jahren eine Stärke von Warth & Klein Grant Thornton als deutsche Mitgliedsfirma des globalen Grant Thornton Netzwerks. "Jetzt machen wir unsere stärkere Ausrichtung auf den international agierenden Mittelstand noch deutlicher: Als klares Signal wird im Frühjahr 2022 aus Warth & Klein Grant Thornton auch in Deutschland Grant Thornton", erklärt Michael Häger, Vorstandsvorsitzender von Warth & Klein Grant Thornton.Neue Marke als Dach für weitere ExpansionWeiteres Wachstum möchte Warth & Klein Grant Thornton vorrangig durch eine organische Entwicklung, aber auch durch die zielgerichtete Aufnahme neuer Teams erreichen. Dabei liegt der Fokus auf den deutschen Wirtschaftszentren. Die neue Marke bildet somit auch das Dach für eine wachsende Unternehmensgruppe, die aus der Integration verschiedener Einheiten hervorgegangen und in den vergangenen Jahren zu einer der führenden Prüfungs- und Beratungsgesellschaften Deutschlands geworden ist.Über Warth & Klein Grant Thornton:Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den zehn größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Deutschland. Die Gesellschaft ist die deutsche Mitgliedsfirma von Grant Thornton International Ltd. Mit über 58.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 700 Standorten in rund 140 Ländern berät das Grant Thornton Netzwerk Unternehmen auf der ganzen Welt. In Deutschland betreuen über 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an elf Standorten neben dem großen Mittelstand auch börsennotierte Unternehmen. Traditionelle Arbeitsschwerpunkte von Warth & Klein Grant Thornton sind Audit & Assurance, Tax, Advisory, Business Process Solutions, Legal und Private Finance.