München (ots) -- Konferenz fasst als zusätzliches Angebot beide Wettbewerbe zusammen- Deutschland Cup mit Russland, Slowakei und Schweiz- Erstmals live im TV: Olympia-Qualifikation der Frauen - unter anderem gegen ÖsterreichRoad to Olympia live: Zwei National-Teams, zwei Turniere, ein Ziel - Olympia! MagentaSport zeigt den Deutschland Cup der Männer als finales Casting für Peking und die Olympia-Qualifikation der Frauen ab 11. bis 14. November in der Konferenz sowie die Einzelspiele. Die Konferenz gibt es bei MagentaTV auf dem Kanal Sport MyTeamTV kostenfrei zu sehen. Zusätzlich laufen alle 12 Einzelspiele kostenfrei auf den MagentaSport-Plattformen. Bei der Olympia-Qualifikation der Frauen sind Christoph Fetzer und die ehemalige Nationalspielerin Ronja Jenike als Reporter in Füssen. Rick Goldmann, Basti Schwele, Konstantin Klostermann und Sascha Bandermann melden sich vom Deutschland Cup in Krefeld. Patrick Ehelechner und Alex Kunz fassen die beiden Turniere als zusätzliches Konferenz-Angebot täglich zusammen.Deutschland Cup in Krefeld letzter Prüfstein vor Olympia-VorbereitungAm Deutschland Cup 2021 vom 11. bis zum 14. November werden neben der deutschen Nationalmannschaft um Bundestrainer Toni Söderholm die Teams aus Russland, der Slowakei und der Schweiz am Turnier des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) teilnehmen. Für das deutsche Team sind die Spiele beim Deutschland Cup die letzten vor Beginn der Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Nach dem pandemiebedingten Ausnahmemodus im vergangenen Jahr sollen in diesem Jahr auch wieder Zuschauer in der YAYLA ARENA in Krefeld dabei sein.Eishockey Frauen treffen in Füssen auf WM-Teilnehmer DänemarkErstmals bietet MagentaSport auch für das Eishockey Frauen Nationalteam eine umfassende Liveberichterstattung und TV-Präsenz. Als Expertin dabei ist die ehemalige Nationalspielerin Ronja Jenike. Bei der Qualifikation zum Olympischen Eishockeyturnier der Frauen 2022 werden im Oktober und November 2021 unter 26 Teilnehmern drei Plätze des Endturniers ausgespielt. Dazu kommen die sechs besten Nationen der IIHF-Weltrangliste des Jahres 2020 sowie die Volksrepublik China (https://de.wikipedia.org/wiki/Chinesische_Eishockeynationalmannschaft_der_Frauen) als Ausrichter. In der deutschen Qualifikations-Gruppe D treffen in Füssen im Allgäu vom 11. bis 14. November 2021 mit Deutschland und Dänemark zwei WM-Teilnehmer des Jahres 2021 aufeinander. Die deutsche Auswahl spielt zudem gegen Österreich und Italien. Das Siegerteam qualifiziert sich für die Olympischen Spiele in Peking.Die Spiele beim Deutschland Cup und der Olympia-Quali in der Übersicht:11.11.: 16.00 Uhr - 23.00 Uhr Konferenz DEB11.11.: 16.00 Uhr (Sendebeginn), 16.15 Uhr (Bully) Deutschland Cup, Slowakei-Schweiz11.11.: 17.00 Uhr (Sendebeginn), 17.15 Uhr (Bully) Oly.-Quali Frauen, Deutschland-Österreich11.11.: 19.30 Uhr (Sendebeginn), 19.45 Uhr (Bully) Deutschland Cup, Deutschland-Russland11.11.: 20.30 Uhr (Sendebeginn), 20.45 Uhr (Bully) Oly.-Quali Frauen, Dänemark-Italien13.11.: 11.45 Uhr - 18.00 Uhr Konferenz DEB13.11.: 11.45 Uhr (Sendebeginn), 12.00 Uhr (Bully) Oly.-Quali Frauen, Italien-Deutschland13.11.: 14.15 Uhr (Sendebeginn), 14.30 Uhr (Bully) Deutschland Cup, Deutschland-Schweiz13.11.: 15.15 Uhr (Sendebeginn), 15.30 Uhr (Bully) Oly.-Quali Frauen, Dänemark-Österreich13.11.: 17.45 Uhr (Sendebeginn), 18.00 Uhr (Bully) Deutschland Cup, Russland-Slowakei14.11.: 10.45 Uhr - 18.00 Uhr Konferenz DEB14.11.: 10.45 Uhr (Sendebeginn), 11.00 Uhr (Bully) Deutschland Cup, Schweiz-Russland14.11.: 11.45 Uhr (Sendebeginn), 12.00 Uhr (Bully) Oly.-Quali Frauen, Deutschland-Dänemark14.11.: 14.15 Uhr (Sendebeginn), 14.30 Uhr (Bully) Deutschland Cup, Deutschland-Slowakei14.11.: 15.15 Uhr (Sendebeginn), 15.30 Uhr (Bully) Oly.-Quali Frauen, Österreich-ItalienPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5061918