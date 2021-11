Die Ölpreise konnten am Dienstag weiter leicht zulegen. Kurz vor 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 84,94 US-Dollar, was einem Plus von 0,27 Prozent entspricht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um leichte 0,09 Prozent auf 83,92 Dollar das Barrel.Trotz Druck aus den Verbraucherländern ließen die OPEC+ Staaten keine Bereitschaft erkennen, die Ölproduktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...