... Sportgetränke-Spezialisten BodyArmor komplett. Für 5,6 Mrd. $ übernimmt der Getränkekonzern aus Atlanta die restlichen 85 % an der 2011 gegründeten Sportdrink-Marke. Das Management bezeichnet das Geschäft mit Sportgetränken als langfristigen Wachstumstreiber. Die anfängliche Beteiligung in Höhe von 15 % war COCA-COLA 2018 eingegangen, nun wurde die Option auf Komplettübernahme gezogen. BodyArmor soll innerhalb des Nordamerika-Sektors operativ eigenständig bleiben und den Sitz in New York behalten.



