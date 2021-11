Frankfurt am Main (ots) -Birgit Schrowange ist den meisten als junggebliebene und top-gestylte Fernseh-Ikone bekannt. Doch auch sie sieht sich immer wieder mit dem Älterwerden konfrontiert, insbesondere im Show-Geschäft. "Sich mit den ersten Fältchen anzufreunden ist gar nicht so leicht gewesen. Aber mir ist klar geworden, dass ich nicht um jeden Preis eine makellos glatte Haut haben muss, um zufrieden zu sein. Das Älterwerden gehört nun einmal zum Leben dazu. Also machte ich Schluss - und zwar mit dem Gedanken, auch in meinem Alter noch die Haut einer 20-Jährigen haben zu müssen. Denn wenn man sich in seiner eigenen Haut wohlfühlt, strahlt man das auch nach außen und das ist das Allerwichtigste."Sie setzt stattdessen auf hochwertige und gut verträgliche Kosmetik aus naturbasierten Rohstoffen, die ihre natürliche Schönheit unterstreicht.Als Markenbotschafterin ist Birgit Schrowange überzeugt von Biovolen und deshalb seit 2021 auch das Werbegesicht für die Hautpflegereihe."Schon bevor ich Markenbotschafterin von Biovolen geworden bin, habe ich die Salben regelmäßig verwendet. Mir ist es wichtig, dass ich voll und ganz hinter den Produkten stehe, die ich empfehle. Botox ist für mich keine Alternative - stattdessen möchte ich meine Haut dabei unterstützen, sich selbst zu regenerieren. Eine wirkungsvolle und nachhaltige Hautpflege war mir schon immer sehr wichtig, denn auch ich bleibe nicht vor Falten und Flecken verschont. Biovolen bietet eine große Auswahl für verschiedene Hautprobleme und Hauttypen und vertritt Werte, die mir wichtig sind. Darum fühle ich mich mit den Salben sehr gut aufgehoben."Biovolen - Anti Aging aus der NaturInnovative, biotechnologische Technologien machen es möglich, kosmetische Aktiv-Wirkstoffe auf pflanzlicher Basis für unterschiedliche Anwendungsgebiete herzustellen. Inspiriert von der Natur wurde die Biovolen Hautpflegereihe entwickelt, um den ersten Anzeichen der Hautalterung mit Hilfe von naturbasierten Extrakten entgegenzuwirken und dem Bedürfnis reifer Haut nach intensiver Pflege gerecht zu werden.Die Biovolen Hautpflegereihe umfasst 6 Salben:Biovolen Aktiv Moossalbe bei FaltenFalten sind die Hautalterungserscheinung schlechthin. Bereits mit Mitte 20 verlangsamt sich die Regenerationsfähigkeit der Haut schrittweise und erste Fältchen zeigen sich. Dabei ist rund 70 Prozent der vorzeitigen Faltenentstehung auf äußere Faktoren zurückzuführen. UV-Strahlung, klimatische Bedingungen und Luftverschmutzung beschleunigen den natürlichen Hautalterungsprozess und die Haut verliert schon früh ihre Spannkraft und Festigkeit.Biovolen Aktiv Moossalbe (https://moossalbe.de/) zeichnet sich als Anti-Aging Pflege durch den Wirkstoff Aktiv-Moos aus. Dieser kann die Zellkerngesundheit aufrechterhalten und so die alternde Haut widerstandsfähiger gegenüber äußeren Einflüssen machen. Durch die optimierte innere Widerstandsfähigkeit der Haut kann sich zugleich die Hautfeuchtigkeit und die hauteigene Schutzbarriere verbessern. Auf diese Weise wird der vorzeitigen Bildung von Falten vorgebeugt.Biovolen Aktiv Kressesalbe bei AltersfleckenAltersflecken sind das Resultat von Hautschäden durch die UV-Strahlung. Oxidationsprozesse, ausgelöst durch freie Radikale, greifen die Hautzellen an und beschädigen sie. Hautpigmente werden nicht mehr vollständig abgebaut und lagern sich ab - es entstehen Altersflecken.Biovolen Aktiv Kressesalbe (https://kressesalbe.de/) enthält einen speziell eingekapselten Wirkstoff aus Kresse. Dieser verfügt über effektive Antioxidantien, die die freien Radikale neutralisieren und somit Altersflecken vorbeugen können. Die Besonderheit des Kresse-Wirkstoffs ist die selektive Wirkungsweise. Altersflecken können aufgehellt werden, ohne umliegende, gesunde Hautbereiche auszubleichen.Biovolen Aktiv Jasminsalbe bei AugenringenAugenringe können in jedem Alter auftreten und betreffen sowohl Männer als auch Frauen. Die Ursachen für die Entstehung von Augenringen sind vielfältig. Zu den häufigsten Faktoren zählen jedoch die altersbedingt dünner werdende Haut und eine Hyperpigmentierung im Augenbereich.Biovolen Aktiv Jasminsalbe (https://jasminsalbe.de/) basiert auf einem Wirkstoff aus dem Arabischen Jasmin. Die bekannte Heilpflanze ist reich an sekundären Pflanzenstoffen mit antioxidativer und zellschützender Wirkung. Sie stimulieren die Kollagenproduktion in der Haut und können so die Festigkeit und Elastizität der feinen Haut in der Augenpartie aufrechterhalten. Damit wird Augenringen, aber auch Fältchen und schlaffer Haut vorgebeugt.Biovolen Aktiv Harzsalbe bei großporiger HautDie Haut jedes Menschen verfügt über unzählige Poren, die Schweiß und Talg absondern und so die natürliche Schutzbarriere der Haut erhalten. Bei einer Überproduktion an Talg können die Poren allerdings schnell verstopfen und sich weiten. Es entstehen Mitesser und ein unreines, großporiges Hautbild.Biovolen Aktiv Harzsalbe (https://harzsalbe.de/) zeichnet sich durch einen Wirkstoff auf Basis von Mastix-Harz aus. Dieses wertvolle Harz verfügt über antientzündliche, antibakterielle und adstringierende Eigenschaften. Das enthaltene Harz-Extrakt wirkt hemmend auf ein Enzym, das in der Haut u.a. die Talgproduktion anregt. Dadurch kann eine übermäßige Produktion reguliert und das Hautbild verfeinert und mattiert werden.Biovolen Aktiv Kaktussalbe bei trockener HautTrockene Haut ist ein Alarmsignal dafür, dass die Hautbarriere nicht mehr intakt ist. Feuchtigkeit kann nicht mehr im Inneren gehalten werden und es entstehen Rötungen und unangenehme Spannungsgefühle.Biovolen Aktiv Kaktussalbe (https://kaktussalbe.de/) überträgt mit dem Wirkstoff aus Feigenkaktus die Fähigkeiten der Pflanze auf die Haut. Das Extrakt versorgt die Haut mit langanhaltender Feuchtigkeit und unterstützt die Regeneration der strapazierten Hautoberfläche. So werden Beschwerden trockener Haut gelindert und Rötungen, Juckreiz sowie Schuppungen vorgebeugt.Biovolen Aktiv Honigsalbe bei unreiner HautHautunreinheiten sind nicht nur bei Jugendlichen ein Problem. Auch im Erwachsenenalter leiden viele Menschen unter Pickeln, Pusteln und Mitessern. Hinzu kommt meist das Problem einer schnell fettenden Haut, die Unreinheiten und ein unebenmäßiges Hautbild verursacht.Biovolen Aktiv Honigsalbe (https://honigsalbe.de/) enthält einen besonderen Wirkstoff aus Honig. Dabei handelt es sich um ein Extrakt, das aus dem fermentierten Honig der seltenen Schwarzen Biene gewonnen wird. Der Honig-Wirkstoff unterstützt das hauteigene Mikrobiom und verbessert die Regenerationsfähigkeit der Haut. Zusätzlich kann das Extrakt die Talgproduktion in der Haut regulieren und so Hautunreinheiten vorbeugen.Biovolen - Mehr als nur HautpflegeDie Biovolen Pflegereihe setzt einen neuen Standard in der Hautpflege, indem sie auf die individuellen Bedürfnisse verschiedener Hauttypen eingeht. Ob Anti Aging oder Unreinheiten - alle Salben sind untereinander kombinierbar, um jeder Haut bestmöglich gerecht zu werden.Natürliche Rohstoffe und NachhaltigkeitBiovolen steht für Anti Aging aus der Natur. Das zeigt sich nicht nur in den ausgewählten Wirkstoffen auf pflanzlicher Basis, sondern auch in den naturnahen Formulierungen.Den Hauptbestandteil aller Biovolen Salben bilden wertvolle, natürliche Öle aus kontrolliert biologischem Anbau. Diese zeichnen sich durch eine hohe Reinheit und Qualität aus. Je nach Anwendungsgebiet werden unterschiedliche Öle benutzt, die maßgeblich an der Pflege der Haut beteiligt sind. Gemeinsam mit feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffen und Antioxidantien verleihen sie jeder Salbe eine einzigartige Textur, die mit der Haut verschmilzt. Alle Biovolen Salben sind frei von:- Silikonen- Parabenen- Mineralölen- MikroplastikDie Biovolen Hautpflegereihe ist vegan (Ausnahme: Biovolen Aktiv Honigsalbe) und tierversuchsfrei.Für die Herstellung der Salben werden dünne Tiegel aus recyclebarem Kunststoff verwendet. Diese sind ressourcenschonend und benötigen nur einen Bruchteil an Energie zur Herstellung und Verwertung im Vergleich zu herkömmlichen Tiegeln aus doppelwandigem Glas.Qualitätsprodukte aus deutscher HandSowohl die Entwicklung als auch die Produktion der Biovolen Salben erfolgt in Deutschland. Die Produktion der Salben ist zertifiziert und erfüllt damit die Anforderungen für die Herstellung von Medizinprodukten.Durch regelmäßige Kontrollen wird eine hohe Qualität und absolute Unbedenklichkeit der Biovolen Salben sichergestellt. Die Hautverträglichkeit aller Salben wurde von einem unabhängigen Testinstitut dermatologisch bestätigt.Alle Biovolen Salben sind rezeptfrei und offiziell als OTC-Produkte deutschlandweit sowie in Österreich in der Apotheke und online erhältlich.Weitere Produkte der Evertz Pharma GmbHDie Evertz Pharma GmbH ist ein deutsches Pharmaunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, welches 2017 gegründet wurde und zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich Pharma und Kosmetik gehört.Als Hersteller von Apothekenprodukten ist die Evertz Pharma GmbH auf die Entwicklung und den Vertrieb von Kosmetikprodukten für Haut und Haar sowie Nahrungsergänzungsmitteln spezialisiert. Die Besonderheit der Produkte liegt dabei in der Verwendung von nachhaltigen, biotechnologischen Aktiv-Wirkstoffen aus pflanzlichen Quellen.Das Produktportfolio der Evertz Pharma GmbH umfasst neben Biovolen® im Bereich Hautpflege zwei weitere Marken in anderen Anwendungsgebieten:Rezilin® im Bereich Haarpflege: Die Rezilin Basilikum-Extrakt Haarkur ist ein Haaröl auf natürlicher Basis. Es enthält ein Basilikum-Extrakt und wurde für die Anwendung bei nicht krankheitsbedingtem Haarausfall sowie dünnem, trockenem und brüchigem Haar entwickelt.Vitalrin® Sonnenkomplex im Bereich Nahrungsergänzungsmittel/Abnehmmittel: Bei Vitalrin Sonnenkomplex handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel mit einem 3-fach Wirkkomplex. Die Wirkstoffzusammensetzung aus essentiellen Mikronährstoffen und dem sättigenden Ballaststoff Glucomannan beugt Mangelerscheinungen vor und unterstützt den Abnehmprozess.Alle Produkte der Evertz Pharma GmbH sind rezeptfrei in Apothekenfilialen sowie in Online-Apotheken in Deutschland und Österreich erhältlich.Mehr Informationen gibt es unter www.evertz-pharma.de (https://evertz-pharma.de/) und www.biovolen.de (https://biovolen.de/).