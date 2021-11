DJ Eni beteiligt sich mit 20 Prozent an Windpark Dogger Bank C

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)--Die Energiekonzerne SSE aus Schottland und Equinor aus Norwegen holen sich für den geplanten Windpark Dogger Bank C den italienischen Ölmulti Eni ins Boot. Beide verkaufen je 10 Prozent der Anteile an dem Projekt für jeweils rund 70 Millionen Pfund an Eni, wie SSE mitteilte. Derzeit halten beide Verkäufer 50 Prozent der Anteile. Dogger Bank C wird bei Fertigstellung zu den größten Windparks in der Nordsee gehören.

Die Beteiligung von Eni "wird uns in die Lage versetzen, weiterhin Kapital in die Schaffung weiterer CO2-armer Stromerzeugungsanlagen zu investieren", sagte SSE-Finanzdirektor Gregor Alexander.

