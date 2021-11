Bislang hatte Goldplay Mining (TSXV AUC / FXS 9FY) vor allem von seinen vielversprechenden Kupfer- und Goldprojekten in Kanada berichtet, wo man bereits gute Fortschritte erzielt hat. Doch im Hintergrund trieb CEO Catalin Kilofliski auch die Aktivitäten der Gesellschaft in Portugal voran - und konnte nun eine Explorations- und Konzessionsvereinbarung direkt mit der portugiesischen Regierung in Bezug auf gleich vier spannende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...