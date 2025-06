Warten auf DIE Entscheidung: Wochenrückblick KW-25-2025: Iran, Zölle und Zentralbanken - Ein glühender Sommerauftakt!

Anzeige / Werbung

Trotz einer hochdramatischen politischen Gemengelage hielten sich Kursverluste an den Finanzmärkten in Grenzen - ein deutlicher Beleg dafür, wie sehr sich Anleger auf ein einziges Ereignis konzentrieren!

Donald Trumps Entscheidung, ob die USA künftig Iran direkt angreifen oder nicht, beherrscht derzeit die Märkte. Ein solcher Schritt würde unmittelbar über das Schicksal der Märkte entscheiden, und so verharrt alles im "Wartemodus". Die großen Indizes zeigten nur minimale Bewegungen, während geopolitische Nachrichten zwar Schlagzeilen, aber keinen institutionellen Kapitalabzug auslösten.

Quelle: Onvista.de

Auffallend dabei, dass sich die deutschen Indizes in den vergangenen Wochen zumeist schwächer präsentierten als die U.S.-Indizes, während es in den Vorwochen eher umgekehrt war.

Zentralbanken: Viele Sitzungen, wenig Wirkung!

Gleich vier bedeutende Zentralbanken rückten in dieser Woche ins Rampenlicht - und keine davon konnte neue Impulse für die Märkte liefern. Die Europäische Zentralbank hatte den Anfang gemacht, gefolgt von Fed, SNB und BoE. Während Großbritannien auf dem geldpolitischen Status quo beharrte, überraschte die Schweiz mit einer Zinssenkung auf glatte 0,00 % - ein deutliches Zeichen für Stabilität und geldpolitischen Spielraum in einer Welt voller Unsicherheiten.

In Washington hingegen gerät die Fed in die Zwickmühle: Zu hohe Inflation trifft auf einen nach wie vor robusten Arbeitsmarkt und zusätzlich wachsende geopolitische Risiken. Der vorsichtige Tenor: Zwei Zinssenkungen bis Jahresende bleiben Konsens, doch konkrete Schritte werden nicht mehr vor der Sommerpause erwartet.

Rohstoffe: Gold verliert Glanz - Kupfer unter Druck!

Auch auf den Rohstoffmärkten herrschte Zurückhaltung. Gold, traditionell ein sicherer Hafen in Krisenzeiten, verbuchte fünf Tage Verluste in Folge und hält sich nun bei rund 3.385,- USD pro Unze. Grund dafür sind der stärkere US-Dollar und eine Fed-Politik, die Zinssenkungserwartungen gedämpft hat. Highflyer in der vergangenen Woche war Uran, das sich um mehr als 10 % verteuerte.

Quelle: MinerDeck

Kupfer bewegte sich fast gar nicht, und notiert weiterhin im Bereich 4,48 USD je Pfund. Die Zurückhaltung der Investoren spiegelt die Schwäche auf Chinas Immobilienmarkt wider, die die Nachfrageerwartungen dämpft. Auch hier wartet man auf klare Signale aus Washington und Peking, bevor größere Preisausschläge zu erwarten sind.

Ausblick: Politische Risiken und Konjunktursignale!

Die kommende Woche dürfte neue Einblicke in das wirtschaftliche Momentum liefern. Am Montag erscheinen die "PMI'-Daten (Einkaufsmanagerindizes) für Juni - ein Schlüsselindikator für die Industrie- und Dienstleistungsentwicklung der großen Volkswirtschaften. Am Freitag folgt mit dem "PCE'-Preisindex der von der Fed bevorzugte Inflationsindikator für die USA - ein potenzieller Kursweiser für die Zinspolitik.

Zudem steht Jerome Powell am Dienstag und Mittwoch im Fokus, wenn er dem Kongress Rede und Antwort steht - sein Halbjahresbericht zur Lage der U.S.-Wirtschaft wird weltweit mit Spannung verfolgt.

Unternehmen & Quartalszahlen: Wenig, aber fein!

Während die große Berichtssaison noch auf sich warten lässt, liefern einige Schwergewichte trotzdem frische Impulse. In dieser Woche berichten unter anderem:

Prosus (Technologie/Internet), FedEx (Logistik), Micron (Halbleiter), Nike (Konsumgüter/Mode). Gerade Micron und Nike könnten durchblicken lassen, wie es um die Stimmung und Kaufkraft der Konsumenten in einem angespannten wirtschaftlichen Umfeld bestellt ist. Ihre Ausblicke könnten in einem sonst eher ruhigen Quartal für frische Impulse sorgen.

Fazit: Märkte in Wartestellung - der Sommer wird heiß!

Die Finanzmärkte sind aktuell ein Spiegelbild globaler Zurückhaltung. Trotz massiver geopolitischer Risiken und geldpolitischer Debatten halten sich die Bewegungen in engen Grenzen. Die Akteure wissen: Das Feuer lodert zwar im Hintergrund, aber noch ist es nicht ausgebrochen.

Wird Trump mit einem weiteren Tweet die Handelsgespräche entgleisen lassen oder zum Militärschlag ausholen? Wird Powell doch früher handeln müssen, wenn die Inflation erneut anzieht? Antworten auf diese Fragen - oder zumindest Hinweise darauf - könnten die kommende Woche prägen. Bis dahin bleibt es: heiß, nervös und voller Fragezeichen. Ein Ausrufezeichen hingegen setzen wir hinter Rohstoffe, denn ohne diese geht nichts, wie Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen können.

