Auf Messers Schneide...: Wochenausblick KW 30-2025 - Zwischen Rekorden und Nervosität!

Ein Markt - zwei Realitäten. Während die US-Börsen weiter unaufhaltsam Richtung Allzeithoch marschieren, bleibt Europa spürbar nervös.

uneinheitliche Quartalszahlen und die ungewisse Zukunft der globalen Handelspolitik drücken auf die Stimmung. Wall Street hingegen setzt ihre Rekordserie fort, getragen von der Vorfreude auf starke Tech-Ergebnisse und der Hoffnung auf baldige Entspannung im Zollstreit.

Zwischen Funkstille und Erwartung: Die Ruhe vor dem Sturm!

Die abgelaufene Woche fühlte sich an wie das sprichwörtliche "Calm before the Storm'. Es fehlten die ganz großen Makrosignale, die Märkte blieben stabil.

Doch unter der Oberfläche wächst die Anspannung: Am Horizont verdichten sich gleich mehrere Wendepunkte, die die Richtung für das zweite Halbjahr vorgebendürften. Ein Hoffnungsschimmer kam von der diplomatischen Front: Ein erster Durchbruch im Handelsstreit mit Japan sorgte für kurzzeitigen Optimismus. Die Märkte hoffen nun auf eine Signalwirkung- und dass weitere Einigungen folgen.

Rohstoffe im Spannungsfeld!

Am Rohstoffmarkt dominieren geopolitische Fantasie und geldpolitische Realität. In London stieg Kupfer auf 9.877,-?USD pro Tonne - der höchste Stand seit Monaten. Grund: Positive Konjunkturdaten und steigende Erwartungen an Infrastrukturinvestitionen sowie ein schwächerer US-Dollar.

Gold hingegen gab leicht nach: -0,3% auf 3.340,-?USD je Unze. Der starke Dollar sowie Entspannungssignale im transatlantischen Handelskonflikt dämpften das Interesse an der Krisenwährung.

Blick nach vorn: Die Woche der Entscheidungen!

Die kommende Woche verspricht Spannung pur. Die Notenbanksitzung der US-Fed steht ebenso an wie eine regelrechte Flut an Wirtschaftsdaten: Wachstum, Arbeitsmarkt, Inflation - alles binnen weniger Tage. Hinzu kommt der 1. August als Deadline für neue US-Zölle, unter anderem mit einem drohenden 50% Importzoll auf Metalle.

Auch die Unternehmenswelt liefert Schlagzeilen: In den USA berichten mit Apple, Amazon, Microsoft und Meta gleich mehrere Tech-Schwergewichte. Europa kontert mit Shell, UBS, Hermès, AstraZeneca, Schneider, Airbus und L'Oréal. Die Qualität der Zahlen könnte entscheiden, ob der Börsenschwung anhält - oder ins Stocken gerät.

Fazit: Auf Messers Schneide!

Die Ruhe dieser Woche war trügerisch. Die Märkte stehen vor einer entscheidenden Woche, in der sowohl geldpolitische Weichenstellungen als auch geopolitische Entwicklungen die Richtung vorgeben. Ob es zu einem Befreiungsschlag kommt - oder zum Rückschlag - hängt an wenigen Daten und Entscheidungen.

Es bleibt spannend, ob der Wendepunkt des Börsensommers kommt, in die ein oder andere Richtung. Richtungsweisend scheinen aber auf jedenfalls Investitionen in Rohstoffe zu sein. Warum, können Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

