LONDON, Vereinigtes Königreich, 7. August 2025 / Newsfile / Meridian Mining UK S (TSX: MNO), (Frankfurt: N2E) - https://www.commodity-tv.com/play/meridian-mining-work-begins-on-the-definitive-feasibility-study-for-cabacal/ - ("Meridian" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es die zuvor am 24. Juli 2025 angekündigte vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös für das Unternehmen in Höhe von 50.000.000 C$ (das "Angebot") gemäß den Bedingungen der Agenturvereinbarung vom 7. August 2025 (die "Agenturvereinbarung") zwischen dem Unternehmen und Stifel Canada, BMO Capital Markets und Beacon Securities Limited als Co-Lead-Agenten und Joint Bookrunners (zusammen die "Lead-Agents") sowie SCP Resource Finance LP, Cormark Securities Inc. und Raymond James Ltd. als Co-Agenten (zusammen mit den Lead-Agenten die "Agents") abgeschlossen wurde. Im Rahmen des Angebots verkauften die Agents 64.102.564 Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") zu einem Preis von 0,78 CAD pro Stammaktie.

Ein Insider des Unternehmens nahm an dem Angebot teil und erwarb insgesamt 7.371.795 Stammaktien. Die Teilnahme dieses Insiders an dem Angebot stellte eine "Transaktion mit nahestehenden Personen" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften ("MI 61-101") dar, war jedoch von den formellen Bewertungs- und Minderheitsgenehmigungsanforderungen der MI 61-101 befreit, da weder der Marktwert der an den Insider ausgegebenen Wertpapiere noch die vom Insider gezahlte Gegenleistung 25 % der Marktkapitalisierung der Gesellschaft überstiegen. Keiner der Direktoren des Unternehmens hat gegenteilige Ansichten oder Einwände zu den vorstehenden Ausführungen geäußert. Das Unternehmen hat 21 Tage vor Abschluss des Angebots keinen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, da die Einzelheiten der Beteiligung des Insiders des Unternehmens zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt waren. Das Angebot unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Fortführung der endgültigen Machbarkeitsstudie für sein Cabaçal-Au-Cu-Projekt ("Cabaçal"), die weitere Erschließung von Santa Helena bis zur ersten Ressource, die Ausweitung der regionalen Explorationsprogramme im größeren Cabaçal-VMS-Gürtel sowie für allgemeine Unternehmens- und Verwaltungskosten und als allgemeines Betriebskapital zu verwenden, wie jeweils in dem von dem Unternehmen am 24. Juli 2025 eingereichten Angebotsdokument in Bezug auf das Angebot beschrieben.

Gilbert Clark, CEO, erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass wir von unseren bestehenden und neuen Aktionären bei der erfolgreichen Abschluss dieser Finanzierung in Höhe von 50,0 Millionen C$ so stark unterstützt wurden. Mit einer soliden Cash-Position verfügt Meridian nun über die finanziellen Mittel, um wichtige Meilensteine zu erreichen, darunter die endgültige Investitionsentscheidung für das Gold-Kupfer-Silber-Projekt Cabaçal, die erste Ressource für Santa Helena und ein erweitertes Explorationsprogramm im gesamten Gürtel. Wir freuen uns darauf, den Markt über die Entwicklung des nächsten Gold- und Kupferabbaugebiets Brasiliens auf dem Laufenden zu halten."

Kein Angebot oder keine Registrierung in den USA

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in Rechtsordnungen erfolgen, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "1933 Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (im Sinne der Definition in Regulation S gemäß dem 1933 Act) oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem 1933 Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder von einer Ausnahmegenehmigung von diesen Registrierungsanforderungen befreit. Personen (wie in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder von diesen Registrierungsanforderungen befreit.

ÜBER MERIDIAN

Meridian Mining konzentriert sich auf:

Die Erschließung und Exploration des fortgeschrittenen Gold-Kupfer-Projekts Cabaçal VMS;

die erste Ressourcendefinition für das zweite höhergradige VMS-Projekt in Santa Helena als erste Phase der Entwicklungsstrategie für den Cabaçal-Hub;

die Exploration des Cabaçal-VMS-Gürtels in regionalem Maßstab zur Erweiterung der Cabaçal-Hub-Strategie; und

die Exploration in den Greenstone-Gürteln Jaurú und Araputanga (alle im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso gelegen).

Der technische Bericht zur Vor-Machbarkeitsstudie (der "PFS-Technische Bericht") vom 31. März 2025 mit dem Titel: "Cabaçal Gold-Kupfer-Projekt NI 43-101 Technischer Bericht und Vor-Machbarkeitsstudie" einen Basis-NPV5 nach Steuern von 984 Millionen US-Dollar und eine IRR von 61,2 % bei Vorproduktionskapitalkosten von 248 Millionen US-Dollar, was zu einer Kapitalrückzahlung innerhalb von 17 Monaten führt (unter der Annahme eines Metallpreisszenarios von 2.119 US-Dollar pro Unze Gold, 4,16 USD pro Pfund Kupfer und 26,89 USD pro Unze Silber). Cabaçal hat niedrige Gesamtkosten von 742 USD pro Unze Goldäquivalent und ein Produktionsprofil von 141.000 Unzen Goldäquivalent über die gesamte Lebensdauer der Mine, was auf eine hohe metallurgische Ausbeute, ein niedriges Abraumverhältnis von 2,3:1 über die gesamte Lebensdauer der Mine und die niedrigen Betriebskosten in Brasilien zurückzuführen ist.

Die Mineralreserven von Cabaçal bestehen aus nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven von 41,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,63 g/t Gold, 0,44 % Kupfer und 1,64 g/t Silber (bei einem Cutoff-Gehalt von 0,25 g/t Goldäquivalent).

Lesern wird empfohlen, den technischen Bericht zur PFS in seiner Gesamtheit zu lesen. Der technische Bericht zur PFS ist im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.meridianmining.co verfügbar.

Der PFS-Fachbericht wurde für das Unternehmen von Tommaso Roberto Raponi (P. Eng), leitender Metallurg bei Ausenco Engineering Canada ULC, Scott Elfen (P. E.), globaler Leiter für Geotechnik und Bauwesen bei Ausenco Engineering Canada ULC, John Anthony McCartney, C.Geol., Ausenco Chile Ltda., Porfirio Cabaleiro Rodriguez (Ingenieurgeologe FAIG) von GE21 Consultoria Mineral; Leonardo Soares (PGeo, MAIG), leitender geologischer Berater von GE21 Consultoria Mineral; Norman Lotter (Mineralverarbeitungsingenieur; P.Eng.), Flowsheets Metallurgical Consulting Inc.; und Juliano Felix de Lima (Ingenieurgeologe MAIG), GE21 Consultoria Mineral.

Qualifizierte Person

Herr Erich Marques, B.Sc., FAIG, Chefgeologe von Meridian Mining und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Im Namen des Vorstands von Meridian Mining UK S

Herr Gilbert Clark - CEO und Direktor

Meridian Mining UK S

8th Floor, 4 More London Riverside

London SE1 2AU

Vereinigtes Königreich

E-Mail: info@meridianmining.co

Tel.: +1 778 715-6410 (BST)

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weitere Informationen finden Sie unter: www.meridianmining.co

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTGERICHTETEN ANGABEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen in Bezug auf das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem: die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, die Angemessenheit der Erlöse aus dem Angebot für die Erreichung wichtiger Meilensteine, Pläne in Bezug auf zukünftige Explorationsprogramme und -aktivitäten sowie die Erteilung der endgültigen Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange. Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten in Bezug auf das Unternehmen stellen bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "antizipieren", "können", "können", "planen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "anstreben", "beabsichtigen", "wahrscheinlich", "werden", "sollten", "sein", "potenziell" und ähnlichen Begriffen oder Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können", "sollten" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Äußerung und beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Viele dieser Annahmen basieren auf Faktoren und Ereignissen, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören schwankende Rohstoffpreise und Wechselkurse, die Möglichkeit von Projektkostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie sowie der Ausfall von Anlagen, Ausrüstung oder Prozessen, die nicht wie erwartet funktionieren. Diese Faktoren werden im jüngsten Jahresinformationsformular des Unternehmens und im jüngsten MD&A, das auf SEDAR+ eingereicht wurde, ausführlicher erläutert. Dort finden sich auch zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Investoren und andere Personen, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen stützen, sollten die oben genannten Faktoren sowie die damit verbundenen Unsicherheiten und Risiken sorgfältig berücksichtigen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann jedoch keine Gewähr dafür geben, dass diese Erwartungen sich als richtig erweisen werden, und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht übermäßig berücksichtigt werden. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht vorhersehbar, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Einschätzungen oder Meinungen des Managements ändern, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80644Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80644&tr=1



