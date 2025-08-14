ERSTKLASSIGE FORTSCHRITTE...: Green Bridge Metals sichert sich Beteiligung an Superlative-Projekt und legt grandiose Bohrergebnisse vor!

Anzeige / Werbung

Anfang Mai war Green Bridge Metals' (WKN: A3EW4S) Übernahme von bis zu 70% am Mega-Projekt 'Serpentine' in Minnesota noch eine unverbindliche Absichtserklärung mit Encampment Minerals.

wie allerdings kaum anders zu erwarten war, wurde aus dieser unverbindlichen Absichtserklärung mittlerweile eine endgültige Vereinbarung. Anders gesagt, hat sich Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) damit exklusiven Zugang zu einem Ausnahme-Asset gesichert, welches das Potenzial hat, Dreh- und Angelpunkt in einem der perspektivisch weltweit größten und wichtigsten Produktionszentren für Kupfer-Nickel zu werden.

Schließlich sitzt das Power-Projekt auf sensationellen "angezeigten'-Ressourcen von 21,6 Millionen mit erstklassigen 0,47% Kupfer und 0,16% Nickel und auf phänomenalen 277 Millionen Tonnen bei 0,37% Kupfer und 0,12% Nickel in der Kategorie "Abgeleitet'.

Das alles wohlgemerkt inmitten des gehaltvollen "Duluth'-Komplex, der mit rund 8 Milliarden Tonnen eine der weltweit größten unerschlossenen Vorkommen an Kupfer, Nickel und Platinmetallen und gleichzeitig auch die weltweit drittgrößte Ansammlung von Nickelsulfiden beherbergt 1 .

Nicht zuletzt weist "Serpentine' gemäß Testarbeiten aus dem Jahr 2012 eine gigantisch-gute metallurgische Ausbeute von satten 95,3% Cu und 81,6% Ni auf.

Für eine zunächst 50%-ige Beteiligung an diesem außergewöhnlichen Potenzial legt Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) Stammaktien im Wert von 2 Mio. USD auf den Tisch und übernimmt dazu noch Ausgaben in Höhe von 10 Mio. USD innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss der Optionsvereinbarung. Weitere 20% sollen durch die Ausgabe weiterer Green-Bridge-Aktien im Wert von 4 Mio. USD an Encampment Minerals und durch die Finanzierung zusätzlicher Ausgaben in Höhe von 15 Mio. USD erworben werden. Vorbehaltlich aller (börsen-)rechtlichen Genehmigungen, geht Green Bridge Metals davon aus, dass der Deal am oder vor dem 30. September 2025 unter Dach und Fach sein wird.

Hochgradig eingebettet und erstklassig angebunden!

"Serpentine' hat es nicht nur selbst sehr hochgradig in sich, sondern befindet sich mit seiner Lage im Bergbaugebiet "Mesabi Range', zudem auch entlang einer Verwerfung mit Hochkarätern wie der "Maturi'-Lagerstätte (Twin Metals Minnesota) mit einer rekordverdächtigen Ressource von 1,8 Milliarden Tonnen und dem "Mesaba'-Depot (PoleMet Mining), das grandiose "angezeigte' 2,2 Milliarden Tonnen mit erstklassigen 0,428% Kupfer und 0,102% Nickel beherbergt.

Außerdem ist "Serpentine' mit asphaltierte Straßen, Strominfrastruktur und Bahnverbindungen perfekt angebunden in einer sehr bergbaufreundlichen Region. Wie sehr bergbaufreundlich diese ist, das zeigte Anfang des Jahres Congressman Pete Stauber, der den achten Bezirk Minnesotas im US-Repräsentantenhaus vertritt. Die Gesetzeseinbringung des Republikaners, wonach bestehende Bergbaubeschränkungen für 225.504 Hektar des Superior National Forest aufgehoben werden sollen, dient dazu wichtige und kritische Bauvorhaben in dieser Region noch schneller über die Ziellinie und in Produktion zu bringen.

Tatsächlich hat das Ministerium für natürliche Ressourcen von Minnesota neun neue Explorationsbohrplätze im "Serpentine'-Projekt für die Saison 2025-26 genehmigt. Das schließlich ist für Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) der beste Ausgangspunkt für alle Aktivitäten und Arbeiten, die für eine geplante Vor-Machbarkeitsstudie und schließlich auch für eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie voraussichtlich im nächsten Jahr erforderlich sind.

Grüne-Mineralien-Marktumfeld so dynamisch wie noch nie!

Manche sehen im Kritische-Mineralien-Deal-Stakkato von US-Präsident Donald Trump (DR Kongo, Ukraine) eine Obsession, für andere wiederum ist es schlicht und ergreifend Selbstverteidigung gegen die Mineralien-Übermacht aus China. Das gilt auch für das von Trump unterzeichnete Dekret zur massiven Förderung der heimischen Produktion von Kupfer, Kobalt, Nickel und Co. und damit einhergehend, die schnelle und drastische Verringerung der Abhängigkeit der Vereinigten Staaten von ausländischen Mineralien-Importen.

Dafür wurde unter anderem eine Liste von inländischen Kritische-Metalle-Projekten erstellt bzw. zu neuem Leben erweckt. In der ersten Erweiterung dieser "FAST-41"- Liste findet sich seit einigen Monaten auch das 45 km von Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S)-Flaggschiffprojekt "South Contact Zone' gelegene und von NewRange betriebene "NorthMet'-Kupfer-Projekt.

Mit der kontinuierlichen Erweiterung des FAST-41 2 -Registers steigen auch die Chancen, dass Green Bridge Metals es auf die Liste schafft, sei es mit "Serpentine' oder mit "South Contact Zone' oder gar mit beiden.

Parallel dazu nimmt der Bedarf nach Kupfer weiter drastisch zu. Schätzungen zufolge wird der globale Kupferverbrauch bis zum Jahr 2030 um 2 Millionen Tonnen steigen. Davon machen die USA mehr als die Hälfte aus 3 , vor allem getrieben durch energiehungrige Künstliche Intelligenz, die durch ebenso energieintensive Rechenzentren trainiert wird. Diese mit grünem Strom zu versorgen erfordert große Mengen an Kupfer.

Wer, wie Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S), über eine nordamerikanische Projekt-Pipeline in "Tier 1'-Bezirken wie eben Minnesota ("South Contact Zone', "Serpentine') und Ontario/Kanada ("Chrome-Puddy') verfügt, ist bei der kommenden Kupfermarktrallye perfekt positioniert.

Das gilt umso mehr, als dass beispielsweise "Serpentine' bereits über entsprechende Bohrgenehmigungen verfügt und damit "bohrbereit" ist.

"South Contact Zone' mit grandiosen Ergebnissen der Kernprobenentnahme bei "Skibo'!

Parallel zum spektakulären "Serpentine'-Deal treibt Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) die Entwicklung seiner zweiten Minnesota-Portfolio-Perle "South Contact Zone' entschlossen voran. Wie entschlossen und gleichzeitig extrem erfolgreich, das Unterstreichen die jetzt vermeldeten Ergebnisse der Kernprobenentnahme im "Skibo'-Zielgebiet.

Zum diesem "Best-of' gehören die herausragenden 1,6% Cu, 0,4% Ni und 18,3 g/t Platingruppenelemente (Platinum Group Elements, "PGE') über 3,0 m aus Bohrung SK09-02 ebenso wie folgenden fetten Volltreffer:

Zu den überragenden Bohrergebnissen gesellt sich für Green Bridge die Bestätigung, das "Skibo' über ein außergewöhnliches Potenzial für sowohl großvolumige als auch hochgradige Kupfer-Nickel-Systeme verfügt. Hinzu kommt ein ebenso herausragendes Potenzial für wertvolle Nebenprodukte im mineralisierten System, wie die bedeutenden "PGE'- und Kobaltmineralisierungen in den nicht beprobten Bohrkernen zeigen.

Auf diesen grandiosen Ergebnissen aufbauend, setzt Green Bridge Metals nun den Fokus auf eine Fortsetzung des Kernprobenprogramms, um die Dimensionen des/der mineralisierten Systeme(s) zu definieren und danach möglicherweise Bohrziele zu entwickeln, um letztlich eine Ressource bei "Skibo' zu definieren.

Exploration und Expansion des nordamerikanischen Power-Portfolios heizt Wachstumsmotor weiter an!

David Suda, CEO von Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S), zeigt sich sehr beeindruckt von den 1A-Ergebnissen von "Skibo' und ordnet zudem die endgültige Vereinbarung über die Beteiligung am hochgradigen Serpentine-Projekt ein:

"Mit der Entdeckung einer neu definierten Mineralisierung mit 153 m mit etwa 0,6% CuÄq ab der Oberfläche, hat "Skibo' sein außergewöhnliches Explorations- und Entwicklungspotenzial mit Blick auf seinen möglichen Reichtum an Kupfer, Nickel, "PGEs', Kobalt und Titan erneut unterstrichen. Wohlgemerkt ist "Skibo' neben "Titac', "Boulder' und "Wyman-Siphon' nur eines von vier vielversprechenden Zielen auf unserem "South Contact'-Projekt. Umso mehr sind wir gespannt auf weitere Ergebnisse, unter anderem auch von "Skibo', wo wir das Programm natürlich fortsetzen. Mit der Beteiligung an Serpentine haben wir nun Zugang zu einem bisher unbekannten, hoch strategischen Asset, das zudem ebenso wie "South Contact Zone' im hochgradigen "Duluth'-Komplex liegt. Dieser weist alle Voraussetzungen auf, um zu ?einem der weltweit größten und wichtigsten Produktionszentren für Kupfer, Nickel und andere kritische Metalle zu avancieren. All diese spannenden Entwicklungen ereignen sich aktuell in einem dynamischen Umfeld, das für den nordamerikanischen Bergbau kaum günstiger sein könnte. Hier ist unser Portfolio mit "South Contact Zone' und "Serpentine' in Minnesota und mit "Chrome-Puddy' in Ontario/Kanada bestens positioniert, um diese Dynamik direkt in eine weitere Wertschöpfung für unsere Aktionäre zu übersetzen."

Fazit: Green Bridge Metals rückt ins Beschleunigungsfeld vor!

Mit der gesicherten Beteiligung am Ausnahme-Asset "Serpentine' mitten im "Duluth'-Komplex, genehmigten Bohrplätzen und starker Infrastruktur trifft Substanz auf Tempo. Harte Fakten wie 21,6 Mio. t @ 0,47% Cu / 0,16% Ni ("angezeigt') plus 277 Mio. t @ 0,37% Cu / 0,12% Ni ("abgeleitet'), Top-Metallausbeuten bis 95,3% Cu, dazu die "Skibo'-Highlights (1,6% Cu, 0,4% Ni, 18,3 g/t PGE über 3 m sowie ~153 m ~0,6% CuÄq ab Oberfläche) liefern den Stoff für eine echte Neubewertung.

In einem US-Marktumfeld, das kritische Metalle forciert und durch KI-Rechenzentren zusätzlich Kupferdurst erzeugt, ist Green Bridge Metals (WKN: A3EW4S) mit "Serpentine', "South Contact Zone' und "Chrome Puddy' in Tier-1-Jurisdiktionen selten gut positioniert. Das Paket aus Ressourcenqualität, politischem Rückenwind und nahen Explorationskatalysatoren macht die Aktie zur spannenden Wette auf den nächsten Kupfer-/Nickel-Hebel in Nordamerika - Timing, Substanz und Upside in einem Zug.

