Wie geht's weiter???: Wochenrückblick KW 32-2025: Sommerliche Ruhe vor dem Inflations-Check?!

Trotz Zöllen & Konjunktursorgen bleiben die Märkte im Rally-Modus! Starke Quartalszahlen, Kupfer im Aufwind & Gold als sicherer Hafen - doch die US-Inflationsdaten nächste Woche könnten alles ändern.

Zölle, Konjunktursorgen, schwächere Jobdaten? Egal - die Börsen setzen ihren Höhenflug fort. Starke Quartalszahlen treiben die Kurse, Kupfer springt dank Zinssenkungsfantasie und Lieferengpässen nach oben, und Gold glänzt als sicherer Hafen.

Doch nächste Woche kommt der große Test: Die US-Inflationszahlen könnten den Sommerfrieden gehörig durcheinanderwirbeln.

Eine freundliche Börsenwoche liegt hinter uns. Starke Unternehmenszahlen überstrahlten die Einführung neuer Zölle, und selbst die jüngsten nach unten revidierten US-Arbeitsmarktdaten konnten den Aufwärtstrend nicht stoppen. An der Viele Investoren scheinen bereits in den Sommermodus gewechselt zu haben - die Zurückgebliebenen behalten kühlen Kopf. Frei nach dem Motto: "Der Markt klettert an einer Mauer der Sorgen empor." Trotz zahlreicher Unsicherheiten liefern die Unternehmensgewinne derzeit genügend Rückenwind, um die Rally weiterzutragen. Allerdings bleibt Selektivität Trumpf, denn die Streuung zwischen Gewinnern und Nachzüglern ist deutlich.

Rohstoffe: Kupfer im Aufwind - Gold glänzt weiter!

Am London Metal Exchange kletterte Kupfer wieder nach oben - auf 9.684,- USD je Tonne (Spot). Zwei Faktoren gaben Auftrieb: Zinssenkungserwartungen in den USA sowie Angebotsprobleme in Chile, einem der weltweit größten Produzenten. Gleichzeitig lockert sich der Ton in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, was die Perspektiven für die Metallnachfrage verbessert.

Gold bleibt ebenfalls gefragt. Fast 3.500,- USD pro Unze zahlen Investoren derzeit für das Edelmetall, das sowohl von Zinssenkungsfantasie als auch von seiner Rolle als sicherer Hafen in einer sich eintrübenden Konjunktur profitiert.

Ausblick und Fazit:

US-Inflationsdaten im Fokus?Nach mehreren Wochen voller Quartalszahlen, wichtiger Makrodaten und Zentralbank-Statements wird der Terminkalender nun merklich dünner. Im Mittelpunkt steht nächste Woche die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex. Der Konsens rechnet mit einem leichten Anstieg um 0,1 Punkte auf 2,8% im Jahresvergleich. Spannend wird vor allem die Marktreaktion - auf den S&P 500, die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen, den Dollar und den Goldpreis.

Unternehmensseitig sorgen nur noch Cisco, Tencent, Applied Materials und Adyen für Schlagzeilen. Dennoch bleibt der Markt sensibel: Steigende Inflation durch Zölle und Lageraufbau könnte die Stimmung rasch drehen - oder sie beispielsweise durch die Trump-Putin-Verhandlungen weiter beflügeln. Rohstoffe bleiben das gebot der Stunde. Warum, dass können Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen.

So geht Wachstum…

Mit diesen Quartals-Rekorden beschleunigt sich die Wachstumsrallye!

Unwiderstehliches und strategisch umgesetztes Wachstum ist fest in der DNA von Gold Royalty (WKN: A2QPLC) verankert.

5. Silberdefizit in Folge

Ohne Silber keine Zukunft - sichern Sie sich jetzt Ihren Hebel

Vizsla entdeckt neue Silberziele - Aktie vor Neubewertung! Bohrprogramm, neue Ziele, Infrastruktur: Vizsla Silver beschleunigt.

Rohstoff der Zukunft

Neubewertung voraus: Kupferexplorer mit Raketenpotenzial!

Der nächste Kupfer-Megahit steht in den Startlöchern! Klein bewertet, riesiges Potenzial: Investmentperle vor gewaltigem Kursprung! Tolle Explorationsergebnisse treffen auf starkes Investoreninteresse!

Renaissance der Kernkraft

Jetzt einsteigen! Uranaktien vor massiver Neubewertung!

Uran vor Angebotsengpass und Preisrallye! Wer jetzt nicht kauft, verpasst die nächste Kursrakete! Investoren entdecken den Billionenmarkt der Zukunft.

Fury Gold Mines / Sierra Madre Gold and Silver

Monsun in Indien als Stimmungsbarometer für den Goldpreis

Der indische Monsun hat Auswirkungen auf die Landwirtschaft, die Wirtschaft, den Konsum und auch auf den Goldpreis.

Arizona Sonoran Copper / Mogotes Metals

Wie geht es mit dem Kupferpreis weiter

Erst explodierte der Kupferpreis im Juli, nun musste er gewaltig Federn lassen.

Fortuna Mining / Vizsla Silver

Gold liegt im Trend

Gerade hat sich der World Gold Council über die Goldtrends im zweiten Quartal 2025 geäußert.

Uranium Energy / Premier American Uranium

Atomkraft auf dem Mond

Die NASA will, so scheint es, schon 2030 einen Atomreaktor auf dem Mond in Betrieb nehmen.

Miata Metals / Tudor Gold

Britische Anleger hamstern Goldmünzen

Um der Erhöhung der Kapitalertragssteuer zu entgehen, legen sich britische Anleger gerade Goldmünzen in Rekordhöhe zu.

IsoEnergy / Equinox Gold

Top-Bergbauländer

Das renommierte Fraser Institut hat wieder die Ergebnisse seiner jährlichen Umfrage veröffentlicht.

Bergbau startet Offensive...

Comeback des Jahrzehnts: Rohstoff-Firma zündet Mega-Projekt - Startsignal für die Rohstoff-Revolution

Während Gold in diesem Jahr neue Rekorde brach und die Marke von 2.500,- US-Dollar scheinbar nachhaltig überschritten hat, fristete Silber, sein gräulicher Gegenpart, bislang noch ein Schattendasein.

Revival Gold / Southern Cross Gold

Goldpreis auch weiterhin mit Stärke

Gold hat sich als Krisenwährung etabliert. Die Diversifizierung der Reserven weg vom Dollar geht weiter.

Sibanye-Stillwater / Fortuna Mining

Defizit am Platinmarkt droht

Nach einer mehrjährigen Seitwärtsbewegung bewegt sich der Platinpreis seit Mai auf erfreuliche Weise.

