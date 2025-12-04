Während die großen Indizes wie Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq in den letzten vier Wochen keine neuen Allzeithochs mehr erreichen konnten und in eine volatile Seitwärtsphase übergegangen sind, konnte das Edelmetall Silber diese Woche wieder stark auftrumpfen. Mit 58,95 USD bzw. 50,49 EUR erreichte die Silberunze das nächste Rekordhoch am gestrigen Handelstag. Da das Momentum bei Silber, aber auch bei den Silberaktien, stetig zunimmt, springen immer mehr Investoren auf den fahrenden Zug auf und beschleunigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...