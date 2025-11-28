Gold Royalty auf Rekordjagd...: Gold nahe Rekordhoch und bei dieser Firma der nächste Quantensprung bei den Quartalszahlen!

Anzeige / Werbung

Trotz jüngster Kurskorrekturen halten Analysten aufgrund weiterhin intakter Treiber an ihrer Goldpreisprognose von 4.900 USD/Unze bis Ende 2026 fest. Hier zahlt sich Gold Royaltys geniales Geschäftsmodell besonders aus.

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Gold Royalty Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Gold Royalty · Ersteller: JS Research GmbH · Autor: Jörg Schulte (Geschäftsführer JS Research GmbH) · Vergütung über SRC · Erstveröffentlichung: 28.11.2025, 5:50 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auch wenn der Goldpreis in den letzten Tagen nachgegeben hat, halten Analysten der renommierten Großbank Goldman Sachs weiterhin an ihrer Prognose von 4.900,- USD/Unze bis Ende 2026 fest.

Quelle: WallstreetOnline.de

Dabei sind es vor allem die anhaltenden massiven Goldkäufe der Zentralbanken, die dieses Szenario kräftig stützen. Schätzungen der amerikanischen Großbank zufolge haben Zentralbanken im September dieses Jahres 64 Tonnen des glänzenden Metalls gekauft, verglichen zu gerade einmal 21 Tonnen im August. Für den Zeitraum Q4-2025 bis 2026 geht Goldman Sachs sogar von im Schnitt 80 Tonnen pro Monat aus1.

Insgesamt, so die Analysten, spiegelt dieser "Goldkaufrausch" den langfristigen Trend hin zu einer Diversifizierung der Zentralbankreserven wider, um sich gegen anhaltende geopolitische Spannungen und hohe Staatsverschuldungen zu wappnen.

Wer, wie Gold Royalty (WKN: A2QPLC), in einem solchen Szenario über ein diversifiziertes Beteiligungsportfolio verfügt, mit Anteilen an hochgradigen produzierenden Assets in den globalen Gold-Hotspots, positioniert sich auch für einen "Higher for longer"-Goldpreis perfekt und sehr prominent.

Rekord-Triple in Q4 2025!

Wäre Gold Royalty (WKN: A2QPLC) eine Spitzensportlerin, würde dem Unternehmen mit Blick auf seine Finanzergebnisse im dritten Quartal 2025 gleich dreimal die Goldmedaille umgehängt. Denn mit 4,1 Mio. USD, was sensationellen 1.323 Unzen Goldäquivalent entspricht, schraubte man seinen Umsatz verglichen zum Vorjahreszeitraum um sage und schreibe 76% nach oben. Mit Blick auf die ersten neun Monate des laufenden Jahres, erzielte Gold Royalty bombastische 11,1 Mio. Umsatz (entspricht 3.918 Unzen Goldäquivalent), ein sattes Plus von 40% verglichen zu den ersten neun Monaten 2024.

Auch mit dem bereinigten EBITDA von 2,5 Mio. USD und einem Cashflow von 2,4 Mio. USD hat der Pionier und Platzhirsch im Goldbeteiligungsgeschäft weitere Rekorde geliefert.

Parallel zum grandiosen Cash zahlte Gold Royalty im dritten Quartal 2025 insgesamt 2,0 Mio. USD an eine bestehende revolvierende Kreditfazilität zurück, zusätzlich zu weiteren 5,0 Mio. USD, die nach dem Ende des Quartals getilgt wurden. Auch für 2026 peilt der Goldbeteiligungs-Profi an, die aus dem operativen Geschäft generierten Barmittel zum Schuldenabbau einzusetzen und untermauert damit sein Selbstverständnis einer verantwortungsvollen Kapitalallokation.

Portfolio demonstriert seine Power!

Gold Royaltys (WKN: A2QPLC) Lizenzgebühren-Maschine läuft weiterhin auf vollen Touren und legte von Januar bis September 2025 mit zwei neuen Lizenzgebühren zudem auch nochmals kräftig zu. Damit hat der dynamische Goldmarkt-Player nun insgesamt 51 Lizenzgebühren mit seinem Modell generiert, hat über 36 Grundstücke in seinem Portfolio und sichert sich auch weiterhin pure Profitabilität durch niedrige Betriebskosten und minimale Ausgaben.

"Borborema' läuft bombastisch an!

Im Nordosten Brasilien betreibt Aura Minerals das Mega-Projekt "Borborema', woran Gold Royalty eine Nettoschmelzgebühr von satten 2,0% hält.

Hier wurde nun planmäßig die kommerzielle Produktion aufgenommen und im dritten Quartalwurden insgesamt 10.219 Unzen Goldäquivalent hergestellt.

"Borden'-Mine!

An der von Discovery Silver betriebenen "Mine der Zukunft" unweit des hochgradigen "Timmins'-Distrikts in Ontario/Kanada, hält Gold Royalty (WKN: A2QPLC) eine Lizenzgebühr von 0,5%. Umso lukrativer ist daher die Meldung von einer Goldproduktion von 27.286 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von großartigen 5,62 g/t Au und einer Ausbeute von sensationellen 90,6%, die von "Borden' für das zweite Quartal 2025 gemeldet wurden. Perspektivisch könnte für Gold Royalty sogar noch mehr drin sein, denn Discovery gab neben der fetten Unzen-Ausbeute auch ein Update zum geplanten Explorationsprogramm, mit Fokus auf Erweiterungen in der Nähe der Mine und in der Region und Bohrungen zur Ressourcenumwandlung bei den Zielen "Hoyle Pond', "Borden' und "Pamour'.

Mine "Canadian Malartic' / "Odyssey' auf dem Weg zur ersten Produktion!

An diesem von Agnico Eagle betriebenen Ausnahme-Asset besitzt Gold Royalty (WKN: A2QPLC) eine Lizenzgebühr von 3,0%, die einen bedeutenden Teil der Mineralisierung in der Untertage-Mine "Odyssey' abdeckt. Umso mehr wird es das Unternehmen erfreut haben, dass Agnico Eagle weiterhin planmäßig mit der Untertageerschließung und dem Schachtabteuf voranschreitet und dass die erste Produktion in der zweiten Jahreshälfte 2026 "vom Band laufen" wird.

Außerdem genehmigte Agnico eine 70 m-Verlängerung des Schachts Nr. 1 in der Tiefe. Einmal fertiggestellt, soll diese zum Anfang der 2030er Jahre die betriebliche Flexibilität und Effizienz verbessern, die Abhängigkeit vom LKW-Transport verringern und weiteres bedeutendes Explorationspotenzial in der Tiefe erschließen.

"Côté Gold'-Mine weiter auf Power-Produktionskurs!

Das von IAMGOLD betriebene "Côté'-Gold-Projekt, an dem Gold Royalty (WKN: A2QPLC) eine Lizenzgebühr von 0,75% hat, ist eine der größten Gold-Tagebauminen Kanadas. Entsprechend grandios fiel mit 106.000 Unzen die Ausbeute für Q3-2025 aus. Wohlgemerkt ist dies das zweite Quartal in Folge, in dem "Côté' im Durchschnitt mehr als 30.000 Unzen pro Monat herstellt. So fett die Ausbeute, so niedrig die "All-in'- und "Cash'-Kosten, die laut IAMGOLDs nun bekräftigter Prognose im Gesamtjahr 2025 bei 1.600,- bis 1.700,- USD/Unze respektive zwischen 1.100,- bis 1.200,- USD/Unze liegen werden.

"County Line' bald baubereit!

Das von Fortitude Gold betriebene "Country Line'-Projekt in Nevada, an dem Gold Royalty (WKN: A2QPLC) eine Nettoschmelzgebühr von 3% hält, blickt auf eine historische Tagebau-Produktion von satten 81.000 Unzen Gold und sensationellen 760.000 Unzen Silber zurück. Womöglich kann es bald an diese Tradition anknüpfen, denn Fortitude Gold hat kürzlich alle erforderlichen Genehmigungen für den Bau und Betrieb des "County Line'-Projekts erhalten.

Fortitudes Plan ist es, die Mineralisierung von "County Line' abzubauen und zur nahegelegenen 100% unternehmenseigenen "Isabella Pearl'-Mine zu transportieren, unter Nutzung der dort bestehenden Haufenlaugungs- und Goldverarbeitungsanlagen.

"Cozamin'-Mine mit satten Plus bei der Kupferproduktion!

Im hochgradigen mexikanischen Bundesstaat Zacatecas gelegen, hat die von Capstone Copper betriebene Kupfermine "Cozamin' im dritten Quartal 2025 fette 6,145 Millionen Tonnen Kupfer produziert, ein Plus von 2% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024. Gold Royalty (WKN: A2QPLC) ist mit einer Lizenzgebühr von 1% an diesem 1A-Asset beteiligt. Capstone Copper gab zudem bekannt, dass "Cozamins'-Kupferproduktion auch mit Blick auf das Gesamtjahr fantastisch laufen und sich die über das gesamte Jahr hinweg gleichmäßig verteilte Herstellung am oberen Ende der 2025-Produktionsprognose von 23.000 bis 26.000 Tonnen befinden wird, während sich die Kosten am unteren Ende Prognose einpendeln werden.

"Ren'-Projekt mit bekräftigtem Produktionsziel!

"Ren' liegt im hochgradigen Nevada und gilt als eines der größten bisher nicht entwickelten Kupfer-Gold-Projekte der Welt. Es wird von Barrick Gold erschlossen und Gold Royalty (WKN: A2QPLC) hält eine Lizenzgebühr von 1,5% daran. Barrick Gold bestätigte jüngst sein Produktionsziel von jährlich 140.000 Unzen Gold im Jahr 2027.

"South Railroad'-Projekt setzt auf Ressourcenerhöhung!

Ebenso in Nevada liegt das von Orla Mining betriebene Goldprojekt "South Railroad'. An diesem hält Gold Royalty (WKN: A2QPLC) eine Lizenzgebühr von 0,44%. Mitte August dieses Jahres veröffentlichte Orla seine Q2-Ergebnisse, mit besonderem Blick auf die Fortsetzung der Explorationsaktivitäten, die sich auf die Erhöhung der Ressourcen in den Lagerstätten "Dark Star' und "Pinion' sowie anderen Satellitenlagerstätten konzentrieren. "South Railroad' ist seit kurzem im elitären Kreis der FAST 41-Projekte, die von der US-Regierung mit hoher Priorität bei der Genehmigung unterstützt werden. Umso gespannter schaut Orla auf die Erteilung der endgültigen Baugenehmigung, die im zweiten Quartal 2026 erwartet wird. Danach könnte bereits im Jahr 2028 die erste Goldproduktion von "South Railroad' vom Band laufen.

"Tonopah West': Bohrprogramm mit erstklassigen Erfolgen!

Im historischen "Tonopah'-Silber-Distrikt im westlichen Nevada mit einer historischen Produktionvon 174 Millionen Unzen Silber und 1,8 Millionen Unzen Gold, liegt das "Tonopah'-Projekt, das zu 100% Blackrock Silver gehört und an dem Gold Royalty (WKN: A2QPLC) eine Lizenzgebühr von 3,0% hält.

Von hier konnten jüngst die ersten vielversprechenden Untersuchungsergebnisse des "Eastern Expansion Drill Program' im Zielgebiet "Tonopah West' gemeldet werden. So konnte eine starke Mineralisierung bis zu 1,2 km östlich des aktuellen Ressourcenbereichs identifiziert werden. Außerdem wurden gleich mehrere hochgradige Abschnitte im gesamten Bohrgebiet durchschnitten. Das schließlich sind beeindruckende Bestätigungen der Kontinuität der Mineralisierung weit über die bestehende Lagerstätte hinaus. Zudem unterstreichen sie das Potenzial für weitere Erweiterungen entlang des östlichen Trends von "Tonopah West'.

Dieses außergewöhnliche Potenzial spiegelt sich auch sehr deutlich in der aktualisierten Mineralressourcenschätzung wider, mit grandiosen 1,33 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 493 g/t Goldäquivalent (AuÄq) für 21,1 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgÄq) in der Kategorie "angezeigt' und 5,14 Millionen Tonnen mit 525,9 g/t AuÄq für 86,88 Millionen Unzen AgÄq in der Kategorie "abgeleitet'.

Das Sahnehäubchen auf diesen kolossalen Ressourcen bildet die Erkenntnis, dass "Tonopha Wests'-Silber- und Goldmineralisierung nach Nordwesten, Osten und zwischen den Hauptmineralisierungskörpern sowie in der Tiefe weiterhin offen ist.

"Vareš': Bis Ende 2026 satte 850.000 Tonnen!

In Bosnien-Herzegowina liegt die Silbermine "Vareš', an der Gold Royalty (WKN: A2QPLC) einen 100% Kupferstream hält, mit laufenden Zahlungen in Höhe von 30% des Spot-Kupferpreises. Der Betreiber DPM Metals Inc. veröffentlichte kürzlich die vorläufigen Q3-2025-Ergebnisse.

Zudem meldete er, dass die Integrationsaktivitäten in der Mine "Vareš' gut voranschreiten und dass die Mine bis Ende 2026 eine Jahreskapazität von satten 850.000 Tonnen erreichen wird, auch wenn für das restliche Jahr 2025 mit einer minimalen Produktion gerechnet wird.

Mächtiger Royalty-Generator-Modell-Meilenstein erreicht!

Mit dem Verkauf seines "Spanish Moon'-Projekts in Nevada an Kinross Gold und dem Beibehalten einer 3%-Nettoschmelzgebühr an dem vielversprechenden Explorationsprojekt, hat Gold Royalty (WKN: A2QPLC) die magische Marke von 250 Lizenzgebühren-Beteiligungen geknackt. Bedenkt man, dass das Unternehmen bei seinem Börsengang gerade einmal 18 davon hatte, zeigt sich, wie unwiderstehlich die Dynamik hinter dieser genialen Geschäftsstrategie steckt, die zudem mit minimalen Kosten für Gold Royalty verbunden ist.

Quelle: Gold Royalty (Präsentation)

Bis zum Ende des Jahrzehnts soll das Modell weiteres atemberaubendes Umsatzwachstum generieren, mit einem Plus von 367% bei den Goldäquivalentunzen und in Form langfristiger Optionen weit darüber hinaus.

Fazit: Alle Zeichen stehen auf GRÜN!

Die Goldpreisrallye trotzt kurzfristigen Korrekturen und wird langfristig von weiterhin intakten Treibern wie den kräftigen Zukäufen der Zentralbanken getrieben, die ihre Reserven dadurch diversifizieren und risikoresistenter aufstellen. Gold Royalty (WKN: A2QPLC) ist mit seinem hochlukrativen und kostenarmen Royalty-Generator-Modell perfekt und ebenso diversifiziert aufgestellt, um davon zu profitieren und in diesem "Higher for longer'-Szenario weiter dynamisch zu wachsen.

Die Ergebnisse des dritten Quartals 2025 ebenso wie die großartigen Entwicklungen seiner Beteiligungen untermauern die unbändige Wachstumsdynamik von Gold Royalty (WKN: A2QPLC) und seinem Geschäftsmodell. Umso mehr lohnt es sich, einzusteigen und dieses nahezueinzigartige Aufwärtspotenzial des mit gerade einmal rund 484 Mio. EUR bewerteten Unternehmens im vollen Umfang mitzunehmen.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Gold Royalty Unternehmenspräsentation und Pressemeldungen,

1https://www.thestreet.com/investing/goldman-sachs-revisits-gold-price-forecast-for-2026, Grafiken, ohne Quellenangabe, Gold Royalty

Intro-Bild: stock.adobe.com

Wesentliche Risiken: Verzug oder Probleme beim Minenbau, Finanzierungskosten, Explorations- und Preisrisiken, Unwetter, Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Standort/ESG, Wesentliche Chancen: konservative Annahmen, Marktrückenwind, Managementerfahrung

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen/MD&A, NI 43-101-Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält keine Vergütung für diese Veröffentlichung; Positionen: keine Long/Short-Position ≥0,5%; Market-Making/IB-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 28. November 2025 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche in diesem Fall ein Entgelt für diesen Artikel bezahlen. Dieser Artikel dient dazu, um die Marktattraktivität des Unternehmens zu erhöhen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH -Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, Gold Royalty , zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in dem zuvor genannten Unternehmen, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und wieder zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Gold Royalty, und erhalten in diesem Fall für die Berichterstattung kein Entgelt. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Gold Royalty im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen, um die Sichtbarkeit des Unternehmens zu vergrößern.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von Gold Royalty halten aber jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien dem Unternehmen (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden, was aber in diesem Fall nicht der gegeben ist.

Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung vom Geschäftsführer der JS Research GmbH, Jörg Schulte, wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für vertrauenswürdig erachtet haben. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache der jeweiligen Pressemeldungen des Unternehmens (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH und Jörg Schulte übernehmen keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch den Autor, den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Es besteht keine Aktualisierungspflicht. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA38149E1016,CA38071H1064,XC0009656965