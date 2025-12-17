Dynamisches Doppelpack...: Mega-Potenzial dank Multi-Metalle-Strategie!

Anzeige / Werbung

Mit herausragenden Gold- und Antimon-Bohrergebnissen auf seinen südamerikanischen Power-Projekten 'Crucero' und 'São Jorge' setzt GoldMining seine Multi-Metalle-Wertschöpfungsstrategie erfolgreich fort.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

war Antimon (Sb) in den letzten Jahren noch ein Stiefkind der kritischen Mineralien, das irgendwo auf den Hinterbänken des Periodensystems sein kaum beachtetes Dasein fristete, rückt es aktuell immer stärker in den geopolitischen Fokus. Denn Antimon bzw. Stibnit (Sb) als das wichtigste Antimonerz, verbessert nicht nur die Leistung und thermische Stabilität von Solarzellen, sondern ist vor allem auch essenziell für die Herstellung von Halbleitern, Flammschutzmitteln und fortschrittlichen Verteidigungssystemen.

Der Anteil der wichtigsten Anwendungen am globalen Antimon-Markt 2023:

Quelle: Fortunebusinessinsights

Umso weniger verwundert es, dass es das silbergraue und seltene Halbmetall auf die Liste kritischer Mineralien gleich mehrerer Industrienationen geschafft hat.

Liste kritischer Mineralien in ausgewählten Ländern (Auszug):

Quelle: International Institute for Sustainable Development, IISD

Diese "Auszeichnung" teilt es mit vielen anderen Rohstoffen ebenso wie die Tatsache, dass China und Russland neben Tadschikistan die größten Produzenten sind, von deren Abhängigkeit sich die USA und Kanada ebenso wie die EU lösen wollen.

Weltweite Antimon-Produktion- und -Reserven nach Ländern (Stand: 2024):

Quelle: U.S. Geological Survey

Das gilt umso mehr als die Volksrepublik im letzten Jahr einen Antimon-Exportstopp verhängt hatte, was den Preis pro Pfund von 8,91 USD im November 2023 auf 17,50 USD im Juli 2024 explodieren ließ.

Aber auch später kannte die Antimon-Preisrallye nur eine Richtung, und die weist steil nach oben.

Quelle: Carboncredits

Da ist es nur folgerichtig, dass Analysten dem Antimon-Markt ein Wachstum von sensationellen 6,2% bis zum Beginn des nächsten Jahrzehnts voraussagen und den künftigen Marktwert auf satte 3,5 Mrd. USD schätzen

Quelle: Carboncredits

Das alles schließlich sind perfekte Rahmenbedingungen für das weitere Wachstum von angehenden Multi-Metall-Champions wie GoldMining (WKN: A2DHZ0), das mit seinen nord- und südamerikanischen Gold-Antimon-Ausnahmen-Assets den Schwung von gleich mehreren Triebwerken mitnehmen kann.

"Crucero' mit Bestätigung grandioser Bohrergebnisse!

Bei der Analyse historischer Bohrlochproben als Teil der laufenden Überprüfung und Validierung historischer Untersuchungsergebnisse von seinem peruanischen Power-Projekts "Crucero', konnte GoldMining (WKN: A2DHZ0) jüngst bedeutende Antimonwerte identifizieren und bestätigen.

Quelle: GoldMining

In der ersten Liga spielen zweifelsohne die sensationellen 3,51 g/t AuÄq (1,08 g/t Au & 0,69% Sb) über 93 Meter, ab einer Tiefe von 71 m, aus Bohrung DDH-43.

Ebenso erstklassig sind die 1,89 g/t AuÄq (0,94 g/t Au & 0,27% Sb) über 119 m, ab einer Tiefe von 213 m, aus Bohrloch DDH-36.

Dazu gesellen sich herausragende 4,34 g/t AuÄq (0,92 g/t Au & 0,97% Sb) über 60 m, ab einer Tiefe von 244 m, aus Bohrloch DDH-37 ebenso wie saustarke 2,50 g/t AuÄq (1,28 g/t Au & 0,34% Sb) über 115 m, ab einer Tiefe von 42 m, aus Bohrung DDH-38.

Nicht zu vergessen sind schließlich auch die satten 6,79 g/t AuÄq (6,53 g/t Au & 0,07% Sb) über 44 m, ab einer Tiefe von 199 m, aus Bohrloch DDH-45 und die fetten 2,85 g/t AuÄq (1,15 g/t Au & 0,48% Sb) über 64 m, ab einer Tiefe von 303 m, aus Bohrung DDH-40.

Neben ihren phänomenalen Gehalten unterstreicht dieses Best-of zudem auch "Crucero's Duales-Gold-Antimon-System-Potenzial. So kann nämlich das Bestehen einer bedeutenden Antimon-Mineralisierung in Verbindung mit der bereits bekannten Gold-Mineralisierung die Wertschöpfung des 100% unternehmenseigenen Assets erheblich erweitern.

Insgesamt hat GoldMining (WKN: A2DHZ0) mit der Bestätigung dieser rekordverdächtigen Resultate einen weiteren Meilenstein dahin erreicht, Antimon in eine neue Gold-Antimon-Ressourcenschätzung zu integrieren, was zu einer bedeutenden Steigerung des Goldäquivalentmetallgehalts führen könnte.

Wohlgemerkt sitzt "Crucero' ja bereits auf phänomenalen In-Situ-Ressourcen von rund 1,0 Millionen Unzen Gold ("angezeigt') plus etwa 1,15 Millionen Unzen Gold ("abgeleitet') zu einem großartigen Gehalt von jeweils 1,0 g/t Au.

Quelle: GoldMining

Beeindruckende Bestätigung mehrerer neuer mineralisierte Ziele bei "São Jorge'!

Sein Multi-Potenzial treibt GoldMining (WKN: A2DHZ0) auch rund 4.000 km weiter östlich entschlossen voran. Denn dort liegt seine 100% unternehmenseigene brasilianische Portfolio-Perle "São Jorge' im hochgradigen Goldgebiet "Tapajós'. Dieses wiederum liegt im Bundesstaat Pará und ist dort der größte Goldproduzent, mit einer Goldproduktion, deren Wert sich zwischen 2010 und 2021 versiebenfacht hat1.

Quelle: GoldMining

Genau in dieses hochgradige Bild passen auch die bombastischen ersten Untersuchungsergebnisse von GoldMining (WKN: A2DHZ0) 2025er "Reverse-Circulation' ("RC')-Bohrprogramm auf "São Jorge'. Dieses dient zur Erprobung neuer Ziele außerhalb bekannter Mineralisierungsgebiete und ist das bislang umfangreichste Explorationsprogramm von GoldMining (WKN: A2DHZ0).

Entsprechend spektakulär sind die Ergebnisse. So stießen GoldMinings Bohrer auf gleich vier neue Goldprospektionsgebiete eines Radius von 3,5 km um die bekannte Lagerstätte "São Jorge' und förderten fette Volltreffer zutage.

Im Zielgebiet "Dragon West' lieferte Bohrung SJRC-004-25 grandiose 5,98 g/t Au über 1,0 m ab 19 m Tiefe und 3,08 g/t Au ebenso über 1 m ab 2,0 m Tiefe.

Von William North konnten satte 2,90 g/t Au über 1,0 m ab 49 m Tiefe gemeldet werden, und als Zugabe 1,75 g/t Au über 1,0 m ab 44 m Tiefe.

Komplettiert wird diese illustre Riege von den fetten 0,43 g/t Au über 9,0 m aus 1,0 m Tiefe inklusive 1,06 g/t Au über 1,0 m ab 4,0 m Tiefe im Zielgebiet "Ivonette' und den großartigen 1,78 g/t Au über 4,0 m ab 12 m Tiefe einschließlich 5,03 g/t Au über 1,0 m von "William South'.

Quelle: GoldMining

Bisher wurden insgesamt 8.514 m gebohrt, darunter 3.862 m Diamantkernbohrungen, 2.553 m "Reverse-Circulation'-Bohrungen und 2.100 m sogenannte Schneckenbohrungen.

Hinzu kommt, dass die "Reverse-Circulation'-Bohrungen Premiere gefeiert haben und die budgetierten Diamantkernbohrungen zumindest teilweise als kostengünstige Methode zur Untersuchung mehrerer flacher Ziele ersetzten konnten. Anders gesagt, konnte GoldMIning auf diese Weise gehaltvolle Treffer zu "Low-Cost'-Konditionen zutage fördern.

Weiteres Potenzial voraus!

Während eine beträchtliche Anzahl von Diamantkern-, RC- und Schneckenbohrproben derzeit im Labor verarbeitet wird und/oder Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren durchläuft, plant GoldMining (WKN: A2DHZ0) parallel dazu bereits die nächsten Schritte für "São Jorge'. Im Detail sollen die "RC'-Bohrungen bald wieder aufgenommen werden, um die "Step-out'-Bohrungen auf den vielversprechenden vier neuen Entdeckungen Dragon West, William North, William South und Ivonette abzuschließen. Auch sollen mögliche zusätzliche Folge-Diamantkernbohrungen durchgeführt werden.

Ebenso hat GoldMining die Ausweitung der Schraubenbohrungen und der Bohrungen im Auger-Verfahren auf dem Radar, da eine Reihe zusätzlicher geochemischer Anomalien an der Oberfläche stark dafürsprechen. Nicht zuletzt führt GoldMining (WKN: A2DHZ0) aktuell geophysikalische Untersuchungen einschließlich induzierter Polarisation durch und hat eine luftgestützte "Light Detection and Ranging' ("LiDAR')-Untersuchung, eine hochpräzise Sensortechnologie, abgeschlossen, die der Unterstützung der Kartierungs- und Probenahme-Programme dient.

Neue Explorationskonzession für "Colíder' schafft weitere Wachstumsperspektiven!

Mit der Erteilung einer neuen dreijährigen Konzession für sein erstklassiges Explorationsprojekt "Colíder' durch die brasilianische Bergbaubehörde ANM, kann GoldMining (WKN: A2DHZ0) seinen Wachstumskurs im größten Land Südamerikas mit einem weiteren vielversprechenden Gold-Kupfer-Asset zusätzlich ankurbeln.

Quelle: GoldMining

Das 10.000 Hektar große Explorationskonzessionsgebiet liegt im Bundesstaat Mato Grosso, der als drittgrößter Bundesstaat Brasiliens auf eine lange Goldproduktions-Geschichte blickt.

Auch der "Alta Floresta Gold Belt' - das Gebiet, in dem "Colíder' liegt - kann auf eine bewegte Goldhistorie verweisen, da er reich an unerschlossenen Gold- und Kupfervorkommen ist und besonders in den 1980er Jahren für seinen Alluvialgoldabbau bekannt war.

Schon in den 1990er Jahren führte die Western Mining Corporation als damaliger Besitzer ein systematisches Explorationsprogramm auf "Colíder' durch. 2011 ging es dann in den Besitz einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von GoldMining (WKN: A2DHZ0) über und obwohl die Erkundungsrechte 2013 zunächst verweigert wurden, konnte GoldMining sich nun letztlich die Erlaubnis zur noch genaueren Erkundung von "Colíders' vielversprechenden Ressourcen sichern.

Umso spannender ist daher der Blick in die Gegenwart und nahe Zukunft. So ist GoldMining (WKN: A2DHZ0) aktuell dabei, die historischen Explorationsergebnisse zusammenzustellen, zu validieren und zu interpretieren.

Die damals durchgeführten systematischen Bodenprobenahmen auf etwa 13% des "Colíder'-Konzessionsgebiet förderten erhöhte Gold- und Kupferwerte in Böden zutage, in Verbindung mit einer großen diskreten magnetischen Anomalie im Zentrum des Grundstücks.

Quelle: GoldMining

Außerdem verweisen historische Explorationen auch auf Oberflächen-Grab-Proben, die eine Gossan- und Sulfidmineralisierung über Granitoid-Intrusivgestein aufweisen, sowie über Untersuchungswerte von bis zu fantastischen 11,2 g/t Au zusammen mit anomalen Kupfer-, Blei-, Molybdän- und Zinkwerten.

Der nächste Schritt besteht nun konsequenterweise darin, die historischen Datensätze und Explorationsaktivitäten systematisch zusammenzustellen, was erste Feldarbeiten zur Überprüfung der Daten einschließt.

GoldMining, der Metall-Alleskönner!

Alastair Still, CEO von GoldMining, ordnet die fantastischen Fortschritte auf den südamerikanischen Power-Projekten des Gold-Antimon-Durchstarters strategisch und perspektivisch ein:

"Mit den erstklassigen Ergebnissen bei "Crucero' konnten wir das außergewöhnliche Duale-Gold-Antimon-Potenzial dieses Projekts bestätigen und sind damit unserem Ziel, mit der Einbeziehung von Antimon in eine neue Mineralressourcenschätzung den Goldäquivalentmetallgehalt enorm zu steigern, einen bedeutenden Schritt nähergekommen. Mit Blick auf "São Jorge' schauen wir auf überzeugende erste Explorationsergebnisse, die mindestens vier neue vielversprechende Ziele gezeigt haben. Alle wurden bisher noch nicht bebohrt und liegen jeweils mehr als 1 km von den bisher bekannten Mineralisierungen entfernt. Das wiederum weist auf großes Erweiterungspotenzial hin, auch weil Art und der Stil der Mineralisierung denen der bestehenden Mineralressourcen in der Lagerstätte "São Jorge' ähneln. Damit sind wir bestens positioniert, um Folgebohrungen niederzubringen, die auf die Definition und Quantifizierung eines 12 km x 7 km großen geochemischen Fußabdrucks oberhalb der bekannten Lagerstätte abzielen. Die neue Explorationskonzession für "Colíder' schließlich eröffnet uns die Möglichkeit, durch die weitere Analyse vielversprechender historischer Datensätze das Gold- und Kupfermineralisierungspotenzial dieses Grundstücks genauer zu erkunden."

Fazit:

Antimon ist (wieder) in aller Munde, weil es für viele Zukunftstechnologien ebenso wie für die Rüstungsindustrie unverzichtbar ist. Umso sichtbarer für alle rückt es daher wieder in die erste Reihe der kritischen Rohstoffe, zusammen mit perfekt aufgestellten Antimon- und Multi-Metall-Playern wie GoldMining (WKN: A2DHZ0).

Mit seinem Power-Portfolio an erstklassigen Explorationsprojekten in Tier-1-Gebieten in Nord- und Südamerika positioniert sich GoldMining (WKN: A2DHZ0) sowohl in der anziehenden Antimon- wie auch in der anhaltenden Goldpreisrallye sehr prominent auf dem Radar wachstumsorientierter Investoren und profitiert von jeder weiteren dynamischen Bewegung des Markts.

Höchste Zeit also, hier genauer hinzusehen, um den vollen Umfang der Rallye zu einem niedrigen Einstiegspreis mitzunehmen.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Fortunebusinessinsights, International Institute for Sustainable Development, U.S. Geological Survey, Carboncredits, GoldMining Pressemeldungen und Unternehmenspräsentation

1https://es.epiccproject.org/materias-primas-mundiales/oro/

Intro-Bild: stock.adobe.com

