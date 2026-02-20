Defizit verleiht Flügel...: Genehmigung fix, Ressource rauf: Steht jetzt der nächste Bewertungs-Sprung an!

Anzeige / Werbung

Kupfer steuert auf ein strukturelles Defizit zu - und Meridian Mining liefert den nächsten Entwicklungsschub: 'Cabaçal' wächst, 'Santa Helena' startet mit einer Tagebau-Ressource. 'DFS'-Countdown läuft.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Meridian Mining plc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Meridian Mining · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 20.02.2026, 5:42 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

ein Element und gleich drei Bedrohungen, so ungefähr lässt sich der "triple threat" übersetzen, dem sich Kupfer langfristig ausgesetzt sieht. Denn der schier unstillbare Kupferappetit von KI-Rechenzentren, Elektrofahrzeugen und einem modernen Stromnetz trifft auf ein Jahrzehnt unterdurchschnittlicher Investitionen im Bergbau, auf fallende Gehalte, lange Minenentwicklungszeiten und auf Produktionsausfälle oder -unterbrechungen. Das Ergebnis dieser "Rechnung": ein strukturelles Kupferdefizit, das Prognosen der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge im Jahr 2035 in ihrem Basisszenario ("STEPS') bereits bei rund 30% liegen könnte.

Erwartetes Kupferangebot aus bestehenden und angekündigten Projekten verglichen zum Primärversorgungsbedarf im Jahr 2035 (in Millionen Tonnen (Mt)):

IEA: Global Critical Minerals Outlook 2025

Die aus dem "triple threat" resultierende Verknappung ruft die Politik auf den Plan. Sowohl die USA (USGS-Liste kritischer Mineralien 2025) als auch die EU (strategischer Rohstoff im Rahmen des Critical Raw Materials Act) stufen Kupfer inzwischen als strategisch ein. Getrieben vom sogenannten "Tariff trade" 2025 wurden große Mengen physisches Kupfer in die von der COMEX (CME Group) zugelassenen Lagerhäuser umgeleitet, was dem freien Markt zeitweise zusätzliches Material entzog.

Kupfer-Lagerbestände auf historischem Hoch:

Quelle: Reuters, Stand 13.02.2026

Hintergrund: Laut Reuters überschritten die kombinierten Lagerbestände der großen Metallbörsen (CME/COMEX, LME und SHFE) die Marke von 1,1 Millionen Tonnen, was dem höchsten Stand seit 2003 entspricht. Seit Jahresbeginn 2026 stiegen die Bestände demnach um rund 300.000 Tonnen.

Zusammen ergibt sich daraus eine bisher selten zu beobachtete Gemengelage: hohe sichtbare Lagerbestände auf der einen Seite, aber ein Markt, der auf Erwartungen und Politiksignale extrem sensibel reagiert auf der anderen Seite. Ende Januar 2026 sprang der Referenzpreis an der LME laut Reuters zeitweise auf neue Rekordstände, auf über 14.000,- USD/Tonne Kupfer. Parallel zeigt die Nachfrage nach Kupfer-Themen im Kapitalmarkt. Starke Zuflüsse sind laut Morningstar inden Global X Copper Miners ETF (COPX) zu beobachten.

Aber auch für vielversprechende angehende Produzenten wie Meridian Mining (WKN: A41XLB) sorgt dieser Rückenwind für weitere Wachstumsenergie, auch weil Investoren mit einer eher langfristigen Ausrichtung auf das perspektivische Produktionspotenzial solcher Player setzen und mit jedem Explorations- und Entwicklungsfortschritt von einer überproportionalen Performance profitieren. Und was die Explorations- und Entwicklungserfolge seines bombastischen brasilianischen "VMS-"Projekts "Cabaçal' betrifft, liefert Meridian Mining diese ja fast schon am Fließband.

"Cabaçal' geht grandios ab!

Ende Oktober 2025 wurde die "Preliminary Licence' ("PL') für Meridian Mining (WKN: A41XLB) sein brasilianisches Gold-Kupfer-Silber-Flaggschiff "Cabaçal' durch den CONSEMA-Rat des Bundesstaates Mato Grosso genehmigt und Anfang November 2025 im Amtsblatt formalisiert. Im Zuge der Arbeiten an der "Definitive Feasibility Study' ("DFS') für "Cabaçal', die im vierten Quartal 2026 erwartet wird, veröffentlichte das Unternehmen anschließend ein vielbeachtetes Ressourcen-Update.

Zudem wurde erstmals eine Tagebau-Ressource für die "Central'-Lagerstätte des Au-Cu-Ag-Zn-Pb-Projekts "Santa Helena Central' gemeldet, ein Kandidat für eine hochgradige Satellitenmine im geplanten "Hub-and-Spoke'-Ansatz.

Quelle: Meridian Mining

"Cabaçal' verfügt laut Aktualisierung über Tagebau-Ressourcen von 70,1 Millionen Tonnen mit 0,56 g/t Gold (Au), 1,31 g/t Silber (Ag) und 0,33% Kupfer (Cu) in der Kategorie "Gemessen & Angezeigt'. Verglichen mit der Ressourcenschätzung vom März 2025 entspricht das einem Plus von 39,2% bei Gold, 19,3% bei Silber und 14,2% bei Kupfer. Zudem bleibt die Mineralisierung nach unten weiter offen.

Quelle: Meridian Mining

Für die "Central'-Lagerstätte von "Santa Helena' wurden herausragende "gemessene und angezeigte' 5,3 Millionen Tonnen zu 0,56 g/t Au, 15,45 g/t Ag und 0,43% Cu gemeldet, mit einer weiterhin in alle Richtungen offenen Ressource.

Quelle: Meridian Mining

Damit beherbergt der "Cabaçal-VMS'-("Volcanogenic Massive Sulfide')-Gürtel nun phänomenale 1,4 Millionen Unzen Gold, unglaubliche 0,6 Milliarden Pfund Kupfer, 5,6 Millionen Unzen Silber sowie 217,4 Millionen Pfund Zink und 49,9 Millionen Pfund Blei als "natürliche Absicherung", Nebenmetalle, die häufig eine kostensenkende Funktion bei den Kupfer-Produktionskosten haben.

Dazu kommt, dass die Metallurgie für die "DFS' bereits weiter optimiert wurde: Auf Basis der durchschnittlichen Gehalte der aktualisierten "M&I'-Ressource werden für "Cabaçal' DFS-Rückgewinnungen von rund 88,35% für Gold, 90,97% für Kupfer und 72,51% für Silber ausgewiesen.

Überwältigendes Investoreninteresse! "Bought-Deal'-Finanzierung von 40 auf 57,5 Millionen CAD angehoben!

Anfang Februar 2026 kündigte Meridian Mining (WKN: A41XLB) einen "Bought-Deal' über 40 Mio. CAD für 25.316.500 Stammaktien zu je 1,58 CAD an. Nur wenige Tage später wurde die Finanzierung auf 50 Mio. CAD (31.646.000 Aktien) aufgestockt. Mit der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption schloss das Unternehmen die Transaktion am 12. Februar 2026 schließlich mit einem Bruttoerlös von 57,5 Mio. CAD (36.392.900 Aktien zu je 1,58 CAD) ab. Laut Unternehmen weist die Bilanz nach Abschluss der Finanzierungsrunde damit über 100 Mio. CAD an Barmitteln und Barmitteläquivalent aus, eine starke Ausgangsbasis, um die Entwicklung von "Cabaçal' konsequent weiter voranzutreiben.

"Futter" für den kupferhungrigen Markt!

CEO Gilbert Clark sprach von einem "tremendous start" ins Jahr 2026: Das Ressourcen-Update von "Cabaçal' und die Erstressource von "Santa Helena Central' unterstreichen aus seiner Sicht das Distriktpotenzial des "Cabaçal-VMS'-Gürtels, der nun innerhalb von Tagebautiefen über 1,3 Mio. Unzen Gold, mehr als 0,5 Mrd. Pfund Kupfer und über 5 Mio. Unzen Silber beherbergt.

Quelle: Meridian Mining

Mit der gesicherten Finanzierung und dem klaren DFS-Fahrplan sieht Meridian (WKN: A41XLB) die Grundlage gelegt, um die nächsten Wachstums- und Entwicklungsmeilensteine planmäßig abzuarbeiten.

Fazit:

Die Aktualisierung von "Cabaçals'-Ressource wie auch die erste Ressourcenschätzung für "Santa Helena Central' haben erneut das Distriktpotenzial von Meridian Mining (WKN: A41XLB) im "VMS-Gürtel' im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso bestätigt.

Die mehrfache "Aufstockung" des anfänglichen 40 Mio. CAD-"Bought-Deals' auf schließlich 57,5 Mio. CAD zeigt, dass sowohl die bestehenden wie auch neue Investoren an Meridian Mining (WKN: A41XLB) seiner Strategie glauben und Teil dieser Erfolgsgeschichte bleiben und werden wollen.

Inmitten eines sich anbahnenden Kupfer-Superzyklus positioniert sich Meridian Mining (WKN: A41XLB) mit dem skalierbaren Potenzial seines "Low-Cost-High-Return-VMS'-Gürtel-Portfolios damit perfekt, um Anlegern eine gute Ausgangslage zu präsentieren.

Quelle: Meridian Mining

Dazu kommt, dass die nächsten entscheidenden Meilensteine, allen voran die endgültige Machbarkeitsstudie ("DFS') für "Cabaçal' sowie Ressourcenerweiterungs- und Explorationsbohrungen bei "Santa Helena' bereits klar definiert und geplant sind.

Somit kommt zum enormen Skalierungspotenzial auch eine recht große Portion an Planbarkeit, was Meridian Mining (WKN: A41XLB) seine weitere Entwicklungserfolge angeht.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2025/overview-of-outlook-for-key-minerals, Meridian Mining: https://www.newsfilecorp.com/release/280861/,https://www.newsfilecorp.com/release/283709/, https://www.newsfilecorp.com/release/272493/,

Reuters: https://www.reuters.com/markets/commodities/copper-is-pricing-scarcity-time-plenty-2026-02-13/, USGS - Final 2025 List of Critical Minerals (inkl. Kupfer): https://www.usgs.gov/news/science-snippet/interior-department-releases-final-2025-list-critical-minerals, EU-Kommission - Critical raw materials (Kupfer als strategischer Rohstoff): https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en, COPX - Global X Copper Miners ETF (Basisinfos): https://www.globalxetfs.com/funds/copx/, Reuters - Copper's ascent above $14,000 (29.01.2026): https://www.reuters.com/business/finance/coppers-ascent-above-14000-creates-investor-dilemma-2026-01-29/, Morningstar ETF demand / COPX inflows (04.02.2026): https://www.morningstar.com/funds/etf-demand-surges-january-with-record-inflows-start-2026, Intro-Bild: Symbol-Bild KI generiert

Wesentliche Risiken: Fallende Rohstoff-Preise/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind der jeweiligen Rohstoffe, Explorationsfortschritte

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen/MD&A, NI 43-101-Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält Vergütung von SRC für diese Veröffentlichung; Positionen: keine Long/Short-Position ≥0,5%; Market-Making/IB-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 19. Februar 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH erstellt. Gemäß §86 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research GmbH vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research GmbH für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research GmbH dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen. Dieser Artikel dient dazu, die Marktattraktivität des Unternehmens zu erhöhen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research GmbH-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research GmbH-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research GmbH veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research GmbH enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research GmbH-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmen, Meridian Mining, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände (Eigene Positionen (JSR/Autor): keine, keine Netto-Position ≥ 0,5%) in den zuvor genannten Unternehmen, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen und zu verkaufen. Beteiligung des Emittenten ≥ 5% an JSR/SRC: Nein. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Meridian Mining, erhalten aber für die Berichterstattung ein Entgelt über die SRC AG. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktien von Meridian Mining im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research GmbH ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von Meridian Mining halten aber jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien dem Unternehmen (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen bezahlt. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von dem besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Artikel nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass eine angedeutete Rendite oder genannte Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch die den Herausgeber oder der JS Research GmbH besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA38149E1016