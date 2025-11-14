153.583 Unzen Silberäquivalent im dritten Quartal 2025 verkauft

Quartalsumsatz von 5,5 Millionen US-Dollar, Bruttogewinn von 1,7 Millionen US-Dollar

Explorationsprogramm im Wert von 3,5 Millionen US-Dollar im Oktober im East District gestartet

Vancouver, British Columbia, 13. November 2025 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/) freut sich, die Finanzergebnisse für das am 30. September 2025 endende Quartal ("Q3 2025") bekannt zu geben. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Beträge in US-Dollar.

Alex Langer, Chief Executive Officer, kommentierte: "Der Umsatz von 5,5 Millionen US-Dollar und der Bruttogewinn von 1,7 Millionen US-Dollar im dritten Quartal zeigen weiterhin ein Wachstum gegenüber dem Vorquartal, insbesondere mit einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 27 % gegenüber dem zweiten Quartal 2025, der durch höhere Silber- und Goldpreise getrieben wurde und unsere operative Hebelwirkung unterstreicht. Wir optimieren weiterhin die Abbau- und Mahlleistung, rücken in neue Abbaustöße vor und erweitern unsere Gerätschaften, um die Produktion zu steigern und die Kosten zu senken. Gleichzeitig fährt das Unternehmen den Betrieb in den Minen Coloso und Nazareno innerhalb des Komplexes hoch, während die Erschließung voranschreitet, die Entwässerungsmaßnahmen vorankommen und der Zugang zu höhergradigen Zonen Fortschritte macht. Diese Auswirkungen werden sich voraussichtlich bereits im vierten Quartal und bis ins Jahr 2026 hinein bemerkbar machen. Langfristig konzentrieren wir uns weiterhin auf die Fertigstellung einer Anlagenerweiterung, deren erste Phase - eine Steigerung um über 50 % von derzeit 500 tpd (Tonnen pro Tag) auf 750 tpd - 800 tpd bis zum zweiten Quartal 2026 - derzeit im Gange ist. Wir haben für diese Erweiterung Übertage- und Untertagegräte angeschafft, darunter einen zweiten Brecher, dessen Installation derzeit durchgeführt wird. Die Aushubarbeiten im Bereich des Eindickers haben begonnen, und es wurden Bestellungen für den Beginn der Ingenieur- und Bauarbeiten für die Pastenanlage und die Herstellung des Tanks erteilt."

Herr Langer fuhr fort: "Die vierteljährliche Silber- und Goldproduktion des Komplexes La Guitarra in Mexiko war stärker als erwartet von Stromausfällen betroffen. Aufgrund dieser Ausfälle im dritten Quartal, die auf eine längere und heftigere Regenzeit zurückzuführen waren, konnte die Aufbereitungsanlage nur etwa mit 90 % ihrer Nennkapazität produzieren, aber wir rechnen nun, da die Regenfälle Ende Oktober aufgehört haben, mit einem stärkeren vierten Quartal. Trotz dieser Ausfallzeiten verbessert sich unsere finanzielle Leistung weiter. Das Unternehmen geht davon aus, dass vor der Regenzeit 2026 ein Notstromaggregat installiert sein wird. Wir freuen uns auch, dass wir nun mit der Exploration im wenig erforschten Ostbezirk von La Guitarra beginnen können. Ein Explorationsprogramm im Wert von 3,5 Millionen US-Dollar ist bereits angelaufen, und die Bohrungen sollen im zweiten Quartal 2026 beginnen."

Highlights des dritten Quartals 2025

- Der Nettoumsatz für das dritte Quartal 2025 stieg um 3,0 % auf 5,52 Millionen Dollar oder 35,94 Dollar pro verkaufter Unze Silberäquivalent ("AgÄq") im Vergleich zu 5,36 Millionen Dollar und 30,87 Dollar pro Unze AgÄq im Quartal, das am 30. Juni 2025 endete ("Q2 2025").

- Verkauf: Im dritten Quartal 2025 verkaufte das Unternehmen 68.741 Unzen Silber ("Ag") und 960 Unzen Gold ("Au") oder 153.583 Unzen AgÄq, basierend auf dem Verhältnis der für jede Lieferung in diesem Zeitraum erzielten Au- und Ag-Preise.

- Die Umsatzkosten beliefen sich im dritten Quartal auf 3,82 Millionen Dollar oder 24,85 Dollar pro verkaufter Unze AgÄq, verglichen mit 4,07 Millionen Dollar im zweiten Quartal oder 23,45 Dollar pro verkaufter Unze AgÄq.

- Kostenfaktoren: Die Cash-Kosten für das dritte Quartal stiegen aufgrund der Auswirkungen der Aufwertung des mexikanischen Pesos gegenüber dem US-Dollar auf die in MXN denominierten Bergbaukosten sowie der Auswirkungen der Regenzeit in Mexiko, einschließlich der damit einhergehenden Stromausfälle, auf die Produktionsmengen. Im dritten Quartal beliefen sich die Cash-Kosten auf 24,59 $ pro verkaufter Unze AgÄq, verglichen mit 23,56 $ im zweiten Quartal.

- Ausfallzeiten der Aufbereitungsanlage: Durch die Regenzeit bedingte Stromausfälle führten im dritten Quartal 2025 zu mehr als 187 Stunden Ausfallzeit der Aufbereitungsanlage, was etwa 47 % der gesamten Ausfallzeit der Aufbereitungsanlage für das Quartal entspricht. Sierra Madre evaluiert weiterhin Optionen zur Stromerzeugung und plant, bis zum Beginn der nächsten Regenzeit im zweiten Quartal 2026 Stromredundanzen zur Verfügung zu haben.

- Der Bruttogewinn belief sich im dritten Quartal 2025 auf 1,70 Millionen Dollar (1,29 Millionen Dollar im zweiten Quartal 2025).

- Das bereinigte EBITDA stieg um 27 % auf 1,86 Millionen Dollar für das dritte Quartal 2025, verglichen mit 1,46 Millionen Dollar für das zweite Quartal 2025.

- Die nachhaltigen Gesamtkosten pro verkaufter Unze AgÄq beliefen sich auf 34,42 $, verglichen mit 30,10 $ im zweiten Quartal 2025. Dieser Anstieg gegenüber dem Vorquartal ist auf den Beginn der Anschaffungen von Ausrüstung und die Ausgaben für die Entwicklung der Mine zurückzuführen, die durch die im Juli 2025 abgeschlossene Finanzierung finanziert wurden.

- Das Umlaufvermögen, einschließlich Barmitteln, belief sich zum 30. September 2025 auf insgesamt 16,9 Millionen Dollar (5,93 Millionen Dollar zum 30. Juni 2025).

- Abgeschlossene Privatplatzierung in Höhe von 19,5 Mio. CAD: Am 24. und 31. Juli 2025 schloss das Unternehmen die erste bzw. zweite Tranche einer vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 19,5 Mio. CAD ab. Die wichtigsten Teilnehmer an der Finanzierung waren Franklin Templeton, Eric Sprott und Commodity Capital, wobei auch das Management des Unternehmens stark beteiligt war.

Weitere operative Details

- Anschaffung von Ausrüstung: In den neun Monaten bis zum 30. September 2025 gab das Unternehmen 2,03 Millionen Dollar für den Erwerb von Bergbau- und Mobilausrüstung sowie für die Überholung von Untertageausrüstung aus.

- Bergbaubetrieb: Es wurden 38.433 Tonnen Material aufbereitet, wobei die Silbergewinnungsrate bei durchschnittlich 76,96 % und die Goldgewinnungsrate bei durchschnittlich 75,55 % lag.

- Im zweiten Quartal 2025 wurden 41.235 Tonnen Material aufbereitet, wobei die Silbergewinnungsrate bei durchschnittlich 76,62 % und die Goldgewinnungsrate bei durchschnittlich 77,95 % lag.

- Produktion: Es wurden 67.785 Unzen Silber und 967 Unzen Gold produziert (gegenüber einer Produktion von 66.011 Unzen Silber und 1.048 Unzen Gold im zweiten Quartal 2025).

- Konzentratlieferungen: Abgeschlossene Lieferungen von insgesamt 802 Tonnen Silber-/Goldkonzentrat (780 Tonnen Silber-/Goldkonzentrat wurden im zweiten Quartal 2025 geliefert).

- Entwicklung: Im dritten Quartal 2025 wurden 855.000 Dollar für die Entwicklung der Mine ausgegeben.

- Exploration: In den neun Monaten bis zum 30. September 2025 wurden 516.000 Dollar für Explorations- und Evaluierungsaktivitäten ausgegeben.

- Bergbaubetrieb Coloso: Am Ende des ersten Quartals 2025 traf Sierra Madre die Entscheidung, die Produktion im Untertagebau Coloso wieder aufzunehmen, und gab daraufhin am 29. April 2025 den Beginn des Bergbaus in Coloso innerhalb des Komplexes Guitarra bekannt, wobei der erste Abbauort in Produktion genommen wurde. Die geschätzten Ressourcengehalte in Coloso sind sowohl bei Silber als auch bei Gold deutlich höher als in den Erzgängen der Mine Guitarra[i] .

- Seit Beginn der Produktion in Coloso hat sich das Unternehmen auf die Entwicklung weiterer Abbaustätten konzentriert. Die Entwässerung der unteren Minensohlen wurde beschleunigt, und es wird erwartet, dass die Produktion aus den Ressourcenblöcken unterhalb der bestehenden Abbaustätten im nächsten Jahr beginnen wird.

- Erweiterungspläne für La Guitarra: Am 8. September 2025 gab Sierra Madre Pläne für eine zweistufige Anlagenerweiterung in La Guitarra bekannt. In der ersten Phase soll die Kapazität bis zum zweiten Quartal 2026 um mehr als 50 % auf 750 bis 800 Tonnen pro Tag erhöht werden. Eine anschließende Erweiterung würde die Kapazität bis zum dritten Quartal 2027 auf mehr als 100 % der aktuellen Kapazität, d. h. 1.200 bis 1.500 tpd, erhöhen. Die Erweiterung soll aus den Barmitteln und dem Cashflow des Unternehmens finanziert werden.

- Bis dato hat Sierra Madre Übertage- und Untertagegerätschaften für diese Erweiterung erworben, darunter einen zweiten Brecher, dessen Installation derzeit durchgeführt wird. Die Aushubarbeiten im Bereich des Eindickers haben begonnen, und es wurden Bestellungen für den Beginn der Ingenieur- und Bauarbeiten für die Pastenanlage und die Herstellung des Tanks erteilt.

- Beginn der Entwicklung von Nazareno: Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 30. September 2025 dargelegt, hat die Untertageentwicklung in der Mine Nazareno innerhalb von La Guitarra begonnen, wobei bis zum 30. September 2025 über 700 Tonnen mineralisiertes Material von Nazareno zur Anlage in Guitarra geliefert wurden. Dieses Material war in der Mineralressourcenschätzung 2023 nicht enthalten.

- Der Zugang zu Nazareno erfolgt über einen 1 km langen untertägigen Stollen vom Betrieb Coloso aus. Die Mineralisierung in diesem Gebiet stammt aus zwei eng beieinander liegenden Gängen, deren internes Wirtsgestein eine wirtschaftlich interessante Stockwork-Mineralisierung enthält. Die Mächtigkeit der wirtschaftlich interessanten Mineralisierung beträgt durchschnittlich 4,5 Meter und eignet sich für kostengünstige Langloch-Strossenbaumethoden.

- Explorationsprogramm im East District: Am 23. Oktober 2025 gab Sierra Madre den Start eines 3,5 Millionen Dollar teuren Explorationsprogramms im East District von La Guitarra bekannt; der East District umfasst das historische Bergbaugebiet Temascaltepec. Das 3,5 Millionen US-Dollar teure Explorationsprogramm im East District konzentriert sich zunächst auf die Definition von Bohrzielen durch Kartierungen, Vermessungen, Kartierung und Beprobung historischer Abbaustätten sowie eine Strukturanalyse, um die geologischen Kontrollen der in der Vergangenheit abgebauten Mineralisierung zu bestimmen. Dieses Programm wird voraussichtlich neun Monate dauern. Nach dessen Abschluss soll ein 20.000 bis 25.000 Meter umfassendes Bohrprogramm durchgeführt werden, um das wirtschaftliche Potenzial der Ziele weiter zu bewerten. Der Beginn dieses Programms ist für das zweite Quartal 2026 vorgesehen.

Ausblick

- Mit dem Ende der Regenzeit Ende Oktober rechnet das Unternehmen mit einer stärkeren Produktion im vierten Quartal, da die Stromausfälle nachlassen und die Wiederaufnahme des Betriebs in den Minen Coloso und Nazareno mit Entwicklungs-, Entwässerungs- und Zugangsarbeiten zu höhergradigen Gebieten voranschreitet. Nach Abschluss der Finanzierung im Juli 2025 plant das Unternehmen den Kauf zusätzlicher Ausrüstung zur Steigerung der Minenleistung und der Gesamtgehalte, zur Sicherstellung der Notstromversorgung und zur Erhöhung der Produktionsmengen.

Finanzübersicht für das Quartal

Die nachstehend aufgeführten ausgewählten Finanzinformationen basieren auf den ungeprüften verkürzten Konzernzwischenabschlüssen des Unternehmens für die einzelnen Quartale, die gemäß den für die Quartalsberichterstattung geltenden IFRS erstellt wurden:

30. September 2025 (Q3) ($) 30. Juni 2025 (Q2) ($) 31. März 2025 (Q1) ($) 31. Dezember 2024 (Q4) ($) 30. September 2024 (Q3) ($) 30. Juni 2024 (Q2) ($) 31. März 2024 (Q1) ($) 31. Dezember 2023 (Q4) ($) Umsatz 5.519.847 5.357.415 4.841.242 3.938.323 2.535.617 - - - Bruttogewinn 1.703.944 1.288.214 1.236.354 1.111.948 248.031 - - - Wartungs- und Instandhaltungskosten - - - - - 349.401 553.693 657.197 Wechselkursverlust (Gewinn) 94.727 56.879 (64.065) (175.608) 52.302 (207.388) 48.921 168.091 Zinsaufwand 220.152 220.813 199.845 191.469 55.250 28.350 - - Wertminderung - - - - - - - 2.906.681 Ergebnis (Verlust) für das Quartal 67.842 276.160 335.875 (37.936) (947.092) (1.885.874) (1.204.826) (4.695.897) Gesamt-vermögen 51.676.308 37.714.506 36.182.560 34.891.015 34.479.382 33.931.187 30.226.383 30.478.627 Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt 8.961.154 8.817.414 8.710.461 8.431.885 8.249.918 7.929.490 2.935.772 2.949.152 Ergebnis je Aktie - unverwässert und verwässert 0,00 0,00 0,00 (0,00 (0,01) (0,01) (0,01) (0,03) Gewichtete durchschnittliche Anzahl der Aktien - unverwässert - verwässert 176.309.293 177.912.944 154.225.345 155.576.337 153.942.993 154.295.653 153.942.993 153.942.993 152.869.623 152.869.623 152.692.993 152.692.993 149.827.944 149.827.944 146.504.261 146.504.261

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem verkürzten Konzernzwischenabschluss des Unternehmens für das am 30. September 2025 endende Quartal und dem dazugehörigen Lagebericht ("MD&A", Management Discussion and Analysis) gelesen werden, die beide aufdie beide auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.sierramadregoldandsilver.com) verfügbar sind.

Die produzierten Unzen AgÄq wurden unter Verwendung eines Au:Ag-Verhältnisses von 87,63 für das dritte Quartal und 97,86 für das zweite Quartal ermittelt. Die verkauften Unzen AgÄq wurden unter Verwendung der tatsächlichen Ag- und Au-Preise ermittelt, die während des Quartals erzielt wurden. Das ermittelte Au:Ag-Verhältnis betrug 88,70 für das dritte Quartal und 98,43 für das zweite Quartal.

Das Unternehmen berichtet Nicht-GAAP-Kennzahlen, darunter die Produktionskosten pro Tonne, die Cash-Kosten pro verkaufter Unze AgÄq, die nachhaltigen Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufter Unze AgÄq und der durchschnittliche erzielte Preis pro verkaufter Unze AgÄq sowie das bereinigte EBITDA. Diese Kennzahlen werden in der Bergbauindustrie häufig als Leistungsmaßstab verwendet, haben jedoch keine standardisierte Bedeutung und können von den Methoden anderer Unternehmen mit ähnlichen Beschreibungen abweichen. Definitionen und Überleitungen zu GAAP-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt "Nicht-GAAP- und andere Finanzkennzahlen" im Lagebericht (MD&A) des Unternehmens für das dritte Quartal 2025.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin veröffentlichten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Mine Guitarra im mexikanischen Bergbaurevier Temascaltepec sowie auf die Exploration und Erschließung seiner Liegenschaft Tepic in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Bei der Mine Guitarra handelt es sich um eine genehmigte Untertagemine, zu der eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Das +2.600 Hektar große Projekt Tepic beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat bei der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und Mineralressourcen eine Schlüsselrolle gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen beschafft.

Warnhinweis hinsichtlich Produktionsentscheidungen

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine zur kommerziellen Produktion zu bringen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Aufbereitungsarbeiten durchzuführen, basiert größtenteils auf unternehmensinternen, nicht öffentlichen Daten und Berichten aus früheren Betrieben sowie auf den Ergebnissen von Testbergbau- und Aufbereitungsarbeiten. Das Unternehmen stützt sich bei seinen Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Reservenschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien. Infolgedessen besteht ein größeres Risiko und eine größere Ungewissheit in Bezug auf die zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Minenkomplexes Guitarra, einschließlich einer größeren Ungewissheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Mineralgewinnungsniveaus oder der Kosten einer solchen Gewinnung, einschließlich eines größeren Risikos in Verbindung mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte, und eines größeren technischen Ausfallrisikos, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen und für eine Produktionsentscheidung herangezogen würde.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "vorhersagt", "beabsichtigt", "strebt an", "zielt ab", "erwartet" oder "glaubt" oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden oder durch Aussagen, dass bestimmte Maßnahmen "können", "könnten", "sollten", "würden", "könnten" oder "werden", eintreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen über die Erörterung zukünftiger Pläne, einschließlich des erwarteten Zeitpunkts der Konzentratlieferungen, der Steigerung der Produktion durch das Unternehmen, des Erhalts von Einnahmen auf wöchentlicher Basis und der Tatsache, dass diese Einnahmen es dem Unternehmen ermöglichen, ohne weiteren Kapitalbedarf zu expandieren, sowie der Produktion und des erwarteten Zeitpunkts und Produktionsniveaus derselben.

Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass die prognostizierten Produktionsniveaus erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsniveaus beibehalten werden.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine zukünftigen Pläne wie beabsichtigt umzusetzen, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsmengen beibehalten werden.

Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist.

