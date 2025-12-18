NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Erweiterung des Portfolios von Sierra Madre um eine zweite produktionsbereite Anlage

Wiederinbetriebnahme der Mine Del Toro nach den Erweiterungen in La Guitarra

Vancouver, British Columbia, 17. Dezember 2025 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen") (- https://www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-and-silver-ceo-on-the-increasing-gold-and-silver-production-plans-and-exploration/ -) freut sich bekannt zu geben, dass man am 17. Dezember 2025 eine endgültige Vereinbarung (die "Kaufvereinbarung") über den Erwerb der Silbermine Del Toro im Bezirk Chalchihuites in Mexiko ("Del Toro") von First Majestic Silver Corp. ("First Majestic") zu einem Gesamtpreis von bis zu 60 Millionen US-Dollar, einschließlich verzögerter und bedingter Meilensteinzahlungen (die "Transaktion"), abgeschlossen hat. Im Zusammenhang mit der Transaktion hat Sierra Madre außerdem einen Auftrag mit Beacon Securities Limited ("Beacon") über eine Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen im Wert von bis zu 50 Millionen Dollar (das "Angebot") abgeschlossen.

Im Rahmen der Transaktion wird Sierra Madre eine 100-prozentige Beteiligung an dem 2.129 Hektar ("ha") großen Grundstück Del Toro im Bundesstaat Zacatecas erwerben, das drei vollständig genehmigte Untertagebergwerke, eine Flotationsanlage mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Tag ("tpd") und zahlreiche historische Bergwerke umfasst.

Alex Langer, Präsident und Chief Executive Officer von Sierra Madre, erklärte: "Wir freuen uns sehr, unsere zweite Minenakquisition in Mexiko bekannt zu geben, die uns die Möglichkeit bietet, den erfolgreichen Neustart, den das Team von Sierra Madre in La Guitarra erreicht hat, zu wiederholen und das Unternehmen in Richtung eines mittleren Silberproduktionsniveaus voranzubringen. Kurzfristig planen wir für Del Toro, die Exploration voranzutreiben und einen aktualisierten Ressourcenbericht zu erstellen, während sich unser Betriebsteam auf den Abschluss der zweistufigen Erweiterung in La Guitarra konzentriert. Unser ursprünglicher Plan sieht vor, Mitte 2027 mit der Wiederinbetriebnahme der Mine in Del Toro zu beginnen, wobei die Produktion derzeit für Mitte 2028 geplant ist. Wenn die Silberpreise ihren aktuellen Aufwärtstrend fortsetzen, besteht die Möglichkeit, Del Toro innerhalb von 12 Monaten wieder in Betrieb zu nehmen."

Herr Langer fuhr fort: "Das Team von Sierra Madre ist auch unglaublich dankbar, an einer weiteren Transaktion mit First Majestic teilzunehmen, die seit 2023 ein strategischer Aktionär ist. Wir freuen uns darauf, daran zu arbeiten, das volle Potenzial dieses ehemals produzierenden Betriebs auszuschöpfen."

Greg Liller, Executive Chairman und Chief Operating Officer von Sierra Madre, kommentierte: "Del Toro passt hervorragend in unser Portfolio, nicht nur aufgrund der Produktion, sondern auch aufgrund des beträchtlichen Explorationspotenzials. Teil unseres langjährigen Unternehmensgeschäftsmodells ist es, Minen wie La Guitarra mit bestehenden Produktionsanlagen zu erwerben und dann eine Ressourcenbasis in wenig erforschten, großen historischen Bergbaugebieten aufzubauen.

Del Toro passt mit seiner bereits errichteten Produktionsanlage und seiner strategisch günstigen Lage im großen, wenig erforschten Bezirk Chalchihuites zu diesem Geschäftsmodell. Schließlich hat First Majestic, wie auch im Fall von La Guitarra, hervorragende Arbeit geleistet, um die Genehmigungen auf dem neuesten Stand zu halten und die Mine und die Anlage in einem betriebsbereiten Zustand zu halten."

Herr Liller fuhr fort: "Unsere ersten Explorationspläne für Del Toro würden ein Bohrprogramm von etwa 50.000 Metern umfassen, das zu einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung Anfang 2028 vor der möglichen Wiederinbetriebnahme der Mine führen würde. Zu den Zielen mit hoher Priorität zählen Manto- und Chimney-artige Karbonat-Ersatzlagerstätten ("CRD"), Skarn-Mineralisierungen wie die nahe gelegene Mine La Colorada, die von Pan American Silver betrieben wird, sowie die von First Majestic abgebauten venenartigen Ablagerungen."

Highlights der Transaktion:

- Del Toro ist eine vollständig genehmigte, ehemals produzierende Untertage-Silber-Gold-Blei-Mine mit einer eigenen Verarbeitungsanlage, die zwischen 2013 und 2019 in Betrieb war.

- Historische gemessene und angezeigte Mineralressourcen bestehen aus 592.000 Tonnen mit einem Gehalt von 398 g/t AgEq (Silberäquivalent) für 7,57 Millionen AgEq oz (Unzen) und historischen abgeleiteten Mineralressourcen von 1,19 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 293 g/t AgEq für 11,18 Millionen AgEq oz. Einzelheiten, einschließlich Tonnen und aller Metallgehalte, finden Sie im Abschnitt "Historische Mineralressourcenschätzung" weiter unten. [1]

- Drei Untertagebergwerke mit einer Gesamtlänge von über 62,5 km erschlossenen Stollen.

- Der Standort umfasst einen funktionsfähigen Verarbeitungskreislauf: drei Mühlen mit einer Gesamtkapazität von 3.000 t/Tag, Sulfid- und Oxid-Flotationskreisläufe sowie eine neue Trockenhalde mit einer Kapazität für 12 Jahre bei einem Betrieb von 2.000 t/Tag.

- Die vollständigen Genehmigungen für die Wiederaufnahme des Untertagebaus sind gültig. Del Toro befindet sich derzeit in Pflege und Wartung.

- Explorationspotenzial: Del Toro befindet sich im wenig erforschten Bergbaugebiet Chalchihuites, in dem sich zahlreiche alte Minen und Abbaustätten mit Silber- ("Ag"), Blei- ("Pb"), Zink- ("Zn") und Kupfer- ("Cu") Mineralisierungen befinden. Die Minen San Martin, La Colorada und Sabinas liegen alle in der Nähe des Dorfes Chalchihuites. [2]

- First Majestic wird seine strategische Position im Unternehmen stärken, indem es im Rahmen der Transaktion bei Abschluss Sierra Madre-Aktien im Wert von 10 Millionen US-Dollar als Teil der Vorauszahlung erhält.

Transaktionsbedingungen

Im Rahmen der Transaktion wird Sierra Madre alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von First Majestic Del Toro, S.A. de C.V. ("Subco") erwerben, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von First Majestic, die nach mexikanischem Recht gegründet wurde und eine 100-prozentige Beteiligung an Del Toro hält. Im Gegenzug wird Sierra Madre First Majestic die folgende Gegenleistung zahlen:

- bei Abschluss der Transaktion ("Abschluss") 20 Millionen US-Dollar in bar und 10 Millionen US-Dollar in Sierra Madre-Aktien ("Aktien") zum Ausgabepreis (wie unten definiert);

- innerhalb von 18 Monaten nach dem Abschluss 10 Millionen US-Dollar in bar oder, nach Wahl des Unternehmens, Aktien zu einem Preis pro Aktie, der dem Marktpreis entspricht (wie gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange ("TSXV") festgelegt) am Tag vor der Ausgabe der Aktien, vorbehaltlich einer Höchstzahl von 10.575.385 Aktien, wobei jedoch gilt, dass, wenn der Gesamtwert (basierend auf dem Marktpreis der Aktien am Tag vor der Ausgabe) der maximalen Anzahl von Aktien nicht 10 Millionen US-Dollar entspricht, der Restbetrag in bar gezahlt wird;

- Wenn das Unternehmen innerhalb von 48 Monaten nach Abschluss einen technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") über einen Teil oder die Gesamtheit von Del Toro vorlegt, der "Mineralressourcen" (gemäß der Definition in NI 43-101) von mindestens 100 Mio. Unzen Silberäquivalent nachweist oder das Unternehmen eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der "Mineralressourcen" von mindestens 100 Mio. Unzen Silberäquivalent bekannt gegeben werden, werden zusätzlich 10 Millionen US-Dollar in bar oder, nach Wahl des Unternehmens, Aktien zu einem Preis pro Aktie, der dem Marktpreis (gemäß den Richtlinien der TSXV) am Tag vor der Ausgabe der Aktien, vorbehaltlich einer Höchstzahl von 10.575.385 Aktien, wobei jedoch der verbleibende Restbetrag in bar gezahlt wird, wenn der Gesamtwert (basierend auf dem Marktpreis der Aktien am Tag vor der Ausgabe) der maximalen Anzahl von Aktien nicht 10 Millionen US-Dollar entspricht; und

- wenn das Unternehmen innerhalb von 60 Monaten nach Abschluss der Transaktion in Del Toro eine kommerzielle Produktion von mindestens 4.000 tpd an 30 aufeinanderfolgenden Tagen erreicht, zusätzlich 10 Millionen US-Dollar in bar oder, nach Wahl des Unternehmens, Aktien zu einem Preis pro Aktie, der dem Marktpreis (gemäß den Richtlinien der TSXV) am Tag vor der Ausgabe der Aktien entspricht, vorbehaltlich einer Höchstzahl von 10.575.385 Aktien, wobei gilt: Wenn der Gesamtwert (basierend auf dem Marktpreis der Aktien am Tag vor der Ausgabe) der maximalen Anzahl von Aktien nicht 10 Millionen US-Dollar entspricht, wird der Restbetrag in bar gezahlt.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt verschiedenen Genehmigungen, nämlich der Zustimmung der TSXV, der Genehmigung durch die mexikanische Kartellbehörde sowie der Zustimmung der nicht beteiligten Aktionäre von Sierra Madre, Sierra Madre. Es kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion wie vorgeschlagen oder überhaupt abgeschlossen wird. Investoren werden darauf hingewiesen, dass, sofern nicht in der im Zusammenhang mit der Transaktion zu erstellenden Management-Informationsbroschüre (die "Broschüre") offengelegt, alle im Zusammenhang mit der Transaktion veröffentlichten oder erhaltenen Informationen möglicherweise nicht korrekt oder vollständig sind und nicht als verlässlich angesehen werden sollten.

Alle im Rahmen der Transaktion an First Majestic ausgegebenen Aktien unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum der Aktien endet. Darüber hinaus hat First Majestic im Kaufvertrag weiteren vertraglichen Wiederverkaufsbeschränkungen für diese Aktien zugestimmt.

Eine Kopie des Kaufvertrags wird innerhalb von zehn Tagen nach Veröffentlichung dieser Pressemitteilung unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter http://www.sedarplus.ca verfügbar sein.

Da First Majestic ein Insider des Unternehmens ist, stellt die Transaktion eine "Transaktion mit nahestehenden Personen" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen stützt sich auf die Befreiung von der Verpflichtung zur formellen Bewertung der Transaktion gemäß Unterabschnitt 5.5(b) von MI 61-101, da seine Aktien nicht an einem bestimmten Markt notiert sind. Das Unternehmen ist nicht von den Anforderungen der MI 61-101 hinsichtlich der Zustimmung der Minderheitsaktionäre befreit, und für die Transaktion ist gemäß MI 61-101 und den Richtlinien der TSXV die Zustimmung der nicht beteiligten Aktionäre erforderlich.

Eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von Sierra Madre zur Prüfung und, falls für ratsam erachtet, zur Genehmigung der Transaktion (die "außerordentliche Hauptversammlung") wird voraussichtlich bis Ende April 2026 stattfinden. Um von den Aktionären des Unternehmens auf der Sonderversammlung genehmigt zu werden, muss die Transaktion mit einer einfachen Mehrheit der Stimmen der persönlich anwesenden oder durch einen Bevollmächtigten vertretenen Aktionäre genehmigt werden, wobei für die Zwecke von MI 61-101 die Stimmen, die mit den von First Majestic oder anderen in Abschnitt 8.1 unter den Punkten (a) bis (d) beschriebenen Personen gehaltenen Aktien verbunden sind, nicht berücksichtigt werden.(2) MI 61-101.

Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen des Kaufvertrags sowie die Gründe für die Genehmigungen durch den Vorstand werden in der Mitteilung dargelegt, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar sein wird.

Über Del Toro

Die Mine Del Toro befindet sich im Nordwesten des Bundesstaates Zacatecas, nahe der Grenze zum Bundesstaat Durango, etwa 224 km von Zacatecas-Stadt und etwa 125 km von Durango-Stadt entfernt. Zwischen 2015 und 2018 produzierte die Untertagemine durchschnittlich 2,54 Mio. Unzen Silberäquivalent pro Jahr (bzw. 1,42 Mio. Unzen Silber plus 345,5 Unzen Gold und 19,95 Millionen Pfund Blei pro Jahr), basierend auf den Daten, die in den Jahresinformationsformularen von First Majestic für die Jahre bis zum 31. Dezember 2015 bis 2018, datiert vom 31. März 2016 bis 2019, veröffentlicht wurden und unter dem SEDAR+-Profil von First Majestic unter www.sedarplus.ca eingesehen werden können.

Der Betrieb umfasst drei unterirdische, produktionsbereite Silberminen (Perseverancia, San Juan und Dolores), die etwa einen bzw. drei Kilometer voneinander entfernt liegen, sowie einen Flotationsverarbeitungskreislauf mit einer Kapazität von 3.000 tpd und drei Mühlen. Zur weiteren Infrastruktur gehören eine Trockenhalde mit einer Auslegungskapazität für 12 Jahre Betrieb bei einer Rate von 2.000 tpd, die sich etwa 800 Meter von der Verarbeitungsanlage entfernt befindet, sowie ein Analyselabor, eine Kernlagerhalle sowie Umspannwerke und Stromleitungen.

Der Bezirk Chalchihuites wurde zwischen 1546 und 1556 während der spanischen Kolonialzeit entdeckt. Obwohl die Produktionsaufzeichnungen begrenzt sind, deuten Informationen darauf hin, dass in jüngerer Zeit mindestens vier Minen zeitweise in Betrieb waren (San Juan, La Esmeralda, Magistral und La Perseverancia).

Die Mineralisierung bei Del Toro entspricht dem CRD-Modell. Es gibt zwei strukturelle Systeme, ein NW-SE-System und ein N-S-System. Diese Strukturen beherbergen die aderenartige Mineralisierung, die die Hauptquelle für die Produktion von First Majestic war. An strukturellen Schnittpunkten sind Brekzienzonen und CRD-Kaminstrukturen vorhanden, wobei die Lagerstätte Cuerpo 3 von First Majestic das bisher beste Beispiel dafür ist. Es gibt Hinweise auf eine CRD-Mineralisierung vom Typ Manto in Oberflächenaufschlüssen, alten Abbaustätten und Schnittpunkten in historischen Bohrungen. Bei der Due Diligence sowohl der historischen Datenbank als auch der Untersuchung der Oberflächenaufschlüsse wurden insgesamt 23 CRD-Ziele identifiziert.

Bestimmte Konzessionen von Del Toro unterliegen Nettoschmelzabgaben zwischen 1 % und 2 %.

Historische Mineralressourcenschätzung

Wie in der Jahresinformationserklärung von First Majestic für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr vom 31. März 2025 offengelegt, die unter dem SEDAR+-Profil von First Majestic unter www.sedarplus.ca eingesehen werden kann, beherbergt der Standort historische gemessene und angezeigte Ressourcen von 592.000 Tonnen mit einem Gehalt von 201 g/t Ag, 0,43 g/t Au (Gold), 3,90 % Pb und 4,27 % Zn (398 g/t AgEq) mit insgesamt 7,57 Millionen AgEq oz. Die historischen abgeleiteten Ressourcen belaufen sich auf etwa 1,19 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 183 g/t Ag, 0,15 g/t Au, 3,46 % Pb und 1,15 % Zn (293 g/t AgEq), was insgesamt 11,18 Millionen Unzen AgEq entspricht.

[1] Anmerkungen zu historischen Mineralressourcenschätzungen:

Gemeldet von First Majestic in einem technischen Bericht mit dem Titel "Technischer Bericht für die Silbermine Del Toro, Chalchihuites und Zacatecas, Mexiko" mit Gültigkeitsdatum 31. Dezember 2016, erstellt von Ramon Mendoza Reyes, P.Eng., Jesus M. Velador Beltran, MMSA, und Andrew Hamilton, P.Geo., erstellt und zuletzt in First Majestics Jahresinformationsformular mit Gültigkeitsdatum 31. Dezember 2020 aktualisiert. Die neuesten historischen Schätzungen wurden von internen "qualifizierten Personen" (gemäß der Definition in NI 43-101) von First Majestic erstellt, die über die entsprechenden Qualifikationen und Erfahrungen in den Bereichen Geologie und Ressourcenschätzung verfügen. Die Mineralressourcenschätzungen wurden unter der Aufsicht von David Rowe, CPG, interner QP für First Majestic, einer qualifizierten Person gemäß der Definition in NI 43-101, erstellt oder von diesem überprüft. Die Probendaten wurden bis zum Stichtag 31. Dezember 2020 erhoben. Die für die Mineralressourcenschätzungen am 31. Dezember 2020 berücksichtigten Metallpreise betrugen 22,50 $/Unze Ag, 1.850 $/Unze Au, 0,90 $/Pfund Pb und 1,05 $/Pfund Zn. Die Mineralressourcenschätzungen wurden gemäß den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven klassifiziert, deren Definitionen durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen wurden. In Übereinstimmung mit NI 43-101 verwenden die historischen Mineralressourcenschätzungen für Del Toro die Begriffe "Mineralressource", "gemessene Mineralressource", "angezeigte Mineralressource" und "abgeleitete Mineralressource", die dieselbe Bedeutung haben wie in den CIM-Standards. Da diese Mineralressourcenschätzungen vor der Vereinbarung des Unternehmens zum Erwerb von Del Toro erstellt wurden, behandelt das Unternehmen sie als "historische Schätzungen" gemäß NI 43-101, sie bleiben jedoch als aktuellste Mineralressourcenschätzungen für Del Toro relevant. Sierra Madre liegen keine aktuelleren Schätzungen oder Daten vor. Um diese historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen für die jeweiligen Vermögenswerte zu aktualisieren oder zu verifizieren, wären weitere Bohrungen und Ressourcenmodellierungen erforderlich. Daher sollten sie nur als historische Ressourcenschätzung von First Majestic herangezogen werden, die vor der Vereinbarung des Unternehmens zum Erwerb von Del Toro erstellt wurde. Herr Gregory Smith, P. Geo., ein Direktor von Sierra Madre, ist eine "qualifizierte Person" im Sinne von NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Eine "qualifizierte Person" gemäß NI 43-101 hat jedoch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren. Dementsprechend hat eine qualifizierte Person des Unternehmens weder die Mineralressourcen noch die anderen hierin enthaltenen Informationen unabhängig überprüft, und das Unternehmen behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen. Obwohl das Unternehmen diese Informationen nicht als aktuelle Schätzung behandelt, hält es die Arbeit von David Rowe für zuverlässig. Historische Informationen sind möglicherweise nicht repräsentativ für die zu erwartenden Ergebnisse. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine wirtschaftliche Rentabilität. Aufgrund von Rundungen können sich bei den Summen Abweichungen ergeben.

[2] Die Mineralisierung auf benachbarten Grundstücken ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung auf dem Grundstück Del Toro.

Privatplatzierung von Zeichnungsscheinen

Sierra Madre hat mit Beacon als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten (zusammen mit Beacon die "Agenten") im Zusammenhang mit dem Angebot von bis zu 38.462.000 Zeichnungsscheinen des Unternehmens (die "Zeichnungsscheine") zu einem Preis von 1,30 $ pro Zeichnungsschein (der "Ausgabepreis") mit einem Bruttoerlös von bis zu 50 Millionen $ abgeschlossen. Die Bedingungen des Angebots unterliegen einer Agenturvereinbarung, die vor Abschluss des Angebots zwischen dem Unternehmen und den Agenten geschlossen wird.

Jeder Zeichnungsschein gilt ohne Zahlung einer zusätzlichen Gegenleistung und ohne weitere Maßnahmen seitens des Inhabers als ausgeübt für eine Stammaktie des Unternehmens (eine "zugrunde liegende Aktie") nach Erfüllung der Escrow-Freigabebedingungen (wie unten definiert).

Das Unternehmen hat den Vermittlern eine Option (die "Vermittleroption") eingeräumt, die von Beacon im Namen der Vermittler ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, indem es dem Unternehmen bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum des Angebots mitteilt, dass es zusätzliche Zeichnungsscheine im Wert von bis zu 7,5 Millionen Dollar zum Ausgabepreis verkaufen möchte.

Am Abschlussdatum des Angebots werden die Nettoerlöse aus dem Angebot , einschließlich 50 % der Vermittlergebühr (wie unten definiert), bei einer kanadischen Treuhandgesellschaft oder einer anderen Einrichtung hinterlegt, die für das Unternehmen und Beacon gleichermaßen akzeptabel ist (der "Zeichnungsscheinvermittler"). Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zusammen mit allen darauf angefallenen Zinsen (die "Treuhandgelder") vom Zeichnungsschein-Treuhänder an das Unternehmen freigegeben, sobald

(i) Abschluss der Transaktion oder Bestätigung durch das Unternehmen und First Majestic, dass alle Bedingungen für den Abschluss der Transaktion erfüllt oder aufgehoben wurden;

(ii) Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen von Aktionären, Aufsichtsbehörden und Dritten für die Transaktion;

(iii) Genehmigung der Notierung der zugrunde liegenden Aktien durch die TSXV;

(iv) sonstige übliche Bedingungen für die Freigabe der Treuhandgelder; und

(v) die Zustellung einer Freigabemitteilung durch das Unternehmen und Beacon an den Zeichnungsscheinvermittler,

(zusammenfassend als "Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos" bezeichnet).

Wenn die Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto nicht vor 17:00 Uhr (Ortszeit Toronto) an dem Tag, der 120 Tage nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt (die "Freigabefrist"), erfüllt oder (sofern zulässig) aufgehoben werden, oder wenn das Unternehmen vor diesem Zeitpunkt den Vermittlern mitteilt oder öffentlich bekannt gibt, dass es nicht beabsichtigt, die Bedingungen für die Freigabe aus dem Treuhandkonto zu erfüllen, werden die hinterlegten Gelder (abzüglich etwaiger anwendbarer Quellensteuern) an die Inhaber der Zeichnungsscheine zurückgezahlt und die Zeichnungsscheine werden storniert. Die Zeichnungsscheine unterliegen den Bedingungen einer Zeichnungsscheinvereinbarung, die zwischen dem Unternehmen, Beacon in seinem Namen und im Namen der Vermittler und dem Zeichnungsscheinvermittler geschlossen wird.

Die Zeichnungsscheine werden zum Verkauf angeboten an (i) "akkreditierten Anlegern" mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas angeboten, vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden Wertpapiervorschriften und gemäß den Ausnahmen für Privatplatzierungen, die in National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions festgelegt sind, und (ii) in anderen Rechtsordnungen als Kanada, einschließlich der Vereinigten Staaten, gemäß den verfügbaren Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "U.S. Securities Act") und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten angeboten.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung des Abschlusses der Transaktion, für die Exploration und Erschließung von Del Toro nach Abschluss der Transaktion sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Der Abschluss einer Privatplatzierungsfinanzierung in Höhe von mindestens 40 Millionen Dollar ist ebenfalls eine Bedingung für den Abschluss der Transaktion zugunsten des Unternehmens.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 14. Januar 2026 abgeschlossen und unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen durch das Unternehmen, einschließlich der Genehmigung der TSXV. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum des Angebots endet.

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlt das Unternehmen den Vermittlern eine Barprovision (die "Vermittlergebühr") in Höhe von 5,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot (vorbehaltlich einer Reduzierung aufgrund bestimmter "President's List"-Aufträgen) und eine Reihe von Vergütungsoptionen ("Vergütungsoptionen") in Höhe von 5,0 % der Anzahl der von der Gesellschaft im Rahmen des Angebots ausgegebenen Zeichnungsscheine (vorbehaltlich einer Reduzierung bei bestimmten "President's List"-Aufträgen). Von der Vermittlergebühr sind 50 % bei Abschluss des Angebots und die restlichen 50 % bei Freigabe der treuhänderisch verwahrten Gelder zu zahlen. Nach Erfüllung oder Verzicht auf die Bedingungen für die Freigabe der Treuhandgelder und der Freigabe der Treuhandgelder kann jede Vergütungsoption für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Datum, an dem die Treuhandgelder an das Unternehmen freigegeben werden, für eine Stammaktie des Unternehmens zum Ausgabepreis (vorbehaltlich etwaiger notwendiger Anpassungen) ausgeübt werden.

Die im Rahmen des Angebots zu verkaufenden Wertpapiere und alle Wertpapiere, die bei Umwandlung der Wertpapiere ausgegeben werden können, wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen nicht in den "Vereinigten Staaten" angeboten oder verkauft werden (wie dieser Begriff in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert ist) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten überprüft.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallproduzent und Explorationsunternehmen, das sich auf die Mine Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko sowie auf die Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit, Mexiko, konzentriert. Die Mine Guitarra ist eine genehmigte Untertage-Mine, zu der eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war und im Januar 2025 die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Das über 2.600 ha große Tepic-Projekt beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Leitung der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven und -mineralressourcen gespielt. Das Team von Fachleuten von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen aufgebracht.

Im Namen des Vorstands von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

"Alexander Langer"

Alexander Langer

Präsident, Chief Executive Officer und Direktor

778-820-1189

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu Produktionsentscheidungen

Die Entscheidung des Unternehmens, eine Mine in die kommerzielle Produktion zu überführen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Verarbeitungsaktivitäten durchzuführen, basiert weitgehend auf internen, nicht öffentlichen Unternehmensdaten und Wirtschaftsmodellen, die vom Unternehmen in Verbindung mit den Kenntnissen des Managements über das Grundstück und den Erfahrungen mit dem Grundstück La Guitarra des Unternehmens erstellt wurden. Das Unternehmen stützt seine Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Reservenabschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien, weshalb besteht ein höheres Risiko und eine größere Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Del Toro-Minenkomplexes, einschließlich einer erhöhten Unsicherheit hinsichtlich der Erreichung eines bestimmten Grades der Mineralgewinnung oder der Kosten einer solchen Gewinnung, einschließlich erhöhter Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte und eines höheren technischen Risikos des Scheiterns, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie durchgeführt worden wäre und diese als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen worden wäre.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" umfassen unter anderem Aussagen über Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, einschließlich Aussagen über die Transaktion (einschließlich der Abhaltung einer Sonderversammlung, des Zeitpunkts des Abschlusses und des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen), das Angebot (einschließlich des Abschlusses einer Agenturvereinbarung und einer Zeichnungsscheinvereinbarung, der Ernennung eines Zeichnungsscheinagenten, des Zeitpunkts des Abschlusses, der Verwendung der Erlöse, des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen und der Erfüllung der Escrow-Freigabebedingungen) und Pläne für die Exploration und Erschließung von Del Toro (einschließlich der Wiederaufnahme der Produktion). Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "glaubt" oder deren negative Konnotation oder Variationen solcher Wörter und Phrasen verwendet werden oder die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden" oder deren negative Konnotation.

Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem, dass das Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen für die Transaktion und das Angebot erhalten wird, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Sonderversammlung zum vorgesehenen Zeitpunkt abzuhalten, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Transaktion und das Angebot zu den angekündigten Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, dass das Unternehmen über die erforderlichen Mittel und Ressourcen verfügt, um seine Explorations- und Erschließungspläne für Del Toro, einschließlich der beabsichtigten Wiederaufnahme der Produktion, durchzuführen, dass die Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos vor Ablauf der Freigabefrist erfüllt oder (sofern zulässig) aufgehoben werden und dass das Unternehmen die Erlöse aus dem Angebot wie angekündigt oder überhaupt verwenden wird. Obwohl die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen des Unternehmens beruhen, von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Plänen oder Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem folgende Risiken: Das Unternehmen ist möglicherweise nicht in der Lage, die Transaktion oder das Angebot zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen. das Unternehmen möglicherweise nicht alle erforderlichen Genehmigungen für die Transaktion oder das Angebot erhält; das Unternehmen die Sonderversammlung möglicherweise nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt nicht abhält oder die Transaktion oder das Angebot nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt nicht abschließt; das Unternehmen möglicherweise nicht über die erforderlichen Mittel oder Ressourcen verfügt, um seine Explorations- und Erschließungspläne für Del Toro durchzuführen; das Unternehmen möglicherweise nicht über die erforderlichen Mittel oder Ressourcen verfügt, um die Produktion in Del Toro innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt wieder aufzunehmen; Das Unternehmen kann die Erlöse aus dem Angebot möglicherweise nicht wie vorgesehen verwenden. Risiken in Bezug auf die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten, schwankende Goldpreise, mögliche Ausfälle und Verzögerungen bei der Ausrüstung, Überschreitungen der Explorationskosten, Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische Änderungen, die Rechtzeitigkeit von behördlichen oder regulatorischen Genehmigungen und andere Risiken, die hierin und von Zeit zu Zeit in den von dem Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen detailliert beschrieben sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen oder durch diese implizierten Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

QUELLE: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

