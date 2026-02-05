Taktisch perfekt...: Silberpreis: Volatilität voraus, mächtiges Momentum aber Sierra Madre Gold & Silver mischt kräftig mit!

Anzeige / Werbung

Ungeachtet jüngster Korrekturen sehen Analysten weiterhin eine mächtige Aufwärtsdynamik für Silber und Gold, und heben ihre Preisprognose kräftig an.

auch wenn jüngst der historische Höhenflug des Silberpreises durch Gewinnmitnahmen zunächst gestoppt wurde, behält das Edelmetall neben einer gewissen Volatilität, sein mächtiges Momentum bei. So haben die Analysten der Citigroup ihre 3-Monats-Preisprognose für Silber von 100,- USD auf jetzt 150,- USD/Unze angehoben1. Ein Blick auf die Treiber hinter dieser Dynamik zeigt, dass die Rahmendaten, auch ungeachtet zwischenzeitlicher Schwankungen, für ein langfristiges höheres Preisniveau weiter intakt sind.

Strukturelles Angebotsdefizit statt Spekulationsblase!

Schaut man auf die Rolle der Hedgefonds oder Futures, wird schnell klar, dass diese Spekulationen den Höhenflug des Silberpreises nicht unterstützen. Im Gegenteil, verzeichnen sowohl Futures wie aber auch ETFs weiterhin Nettoverkäufe. Dabei reduzierten sich die gesamten ETF-Silberbestände von einem Höchststand von 871 Millionen Unzen im Dezember 2025 auf jetztgerade einmal 26,4 Millionen Unzen. Spekulanten in COMEX-Futures haben ihre Netto-Long-Positionen um 56,6 Millionen Unzen heruntergefahren, mit dem Ergebnis, dass mit nun 123 Millionen Unzen ein fast zweijähriger Tiefstand erreicht wurde2.

Anders die industrielle Nachfrage. Eine Studie kommt hier zu dem Ergebnis, dass bis zum Jahr 2030 bestehende Silberangebot nur 62-70% der Nachfrage seitens E-Autos, Rechenzentren und vor allem der Solarindustrie decken wird.

Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344925004392

Im Detail betrachtet, gehen Schätzungen davon aus, dass der Anteil der Photovoltaik am industriellen Silberbedarf von aktuell rund 30% bis zum Beginn der nächsten Dekade auf 41% steigen wird3.

Steigender Silberbedarf in "grünen" Technologien, in Millionen Unzen:

Quelle: https://carboncredits.com/silvers-new-role-in-the-clean-energy-era-and-what-it-means-for-sierra-madre-investors/

Dann nämlich könnte die Photovoltaik und Solarenergie zur wichtigsten erneuerbaren Energiequelle geworden sein, auch dank Programmen wie dem REPowerEU-Plan. Diesem zufolge soll die Energie aus Sonnenkraft bis zum Jahr 2030 mindestens 700 GW betragen. Dafür aber müssten die Photovoltaik-Kapazitäten der EU jährlich um 13% wachsen4. Selbst wenn der Silberverbrauch in den Solarpanels insgesamt merklich reduziert werden kann, wird allein die schiere Anzahl neuer Kapazitäten bis auf weiteres entsprechende Mengen an Silber verlangen.

Anders als rein von Spekulationen verursachte Rallyes, verleiht die wachsende industrielle Nachfrage dem Silberpreis also eine nachhaltige Dynamik. Um das bereits bestehende und künftig noch größere strukturelle Defizit zu verringern, müsste die Primärproduktion anhaltend gesteigert werden. Doch die Tatsache, dass nicht einmal 30% der gesamten Silberherstellung von Primärproduzenten stammt, zeigt deutlich, dass ein schnelles Hochfahren der Silberproduktion kaum möglich ist. Das schließlich stellt einen weiteren mittel- bis langfristigen "Preisbeschleuniger" dar.

Genau solche Szenarien öffnen die Bühne für Primärproduzenten wie Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97), die direkt von solchen Preisbewegungen profitiert.

Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) packt weiteres Silberproduktionspotenzial bei den Hörnern!

Mit dem Kauf der mexikanischen Silbermine "Del Toro' von First Majestic Silver hat Sierra Madre Gold and Silver (WKN: A3CM97) sein Vorzeigeprojekt "La Guitarra' strategisch genial ergänzt. Denn das 2.129 Hektar großen Grundstück im Bundesstaat Zacatecas beherbergt drei vollständig genehmigte Untertagebergwerke, eine Flotationsanlage mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Tag und zahlreiche historische Bergwerke. Damit ist dieses außergewöhnliche Asset bestens für einen zeitnahen Produktionsneustart ausgestattet.

Quelle: First Majestic Silver

Die Meilensteine dahin hat Sierra Madre bereits klar definiert: Den Startschuss soll ein etwa 50.000 m umfassendes Bohrprogramm auf "Del Toro' geben, gefolgt von einem aktualisierten Ressourcenbericht. Mitte 2027 soll dann, so der Plan, der Minenbetrieb wiederaufgenommen werden, während die erste Produktion ziemlich genau ein Jahr später laufen soll. Tatsächlich könnte ein anhaltend hohes Silberpreisniveau die Wiederinbetriebnahme von "Del Toro' sogar noch etwas beschleunigen.

Für den Kauf zahlt Sierra Madre (WKN: A3CM97) insgesamt 60 Mio. USD, die Hälfte davon als Vorauszahlung in Höhe von 30 Mio. USD, bestehend aus 20 Mio. USD in cash und 10 Mio. USD in Form von Stammaktien des Unternehmens. Zwei weitere Tranchen sind dann im Laufe der nächsten 18 bis 48 Monate fällig, in cash oder auch als Sierra-Madre Stammaktien zu begleichen und gebunden an bestimmte Meilensteine bei der weiteren Entwicklung von "Del Toro'.

"Del Toro' mit grandiosem Ressourcenpotenzial!

Als vollständig genehmigte Untertage-Silber-Gold-Blei-Mine mit einer eigenen Verarbeitungsanlage, förderte "Del Toro' zwischen 2013 und 2019 10,2 Millionen Unzen Silber, 2.000 Unzen Gold sowie 109 Millionen Pfund Blei und 2 Millionen Pfund Zink zutage.

Quelle: First Majestic Silver

Das 1A-Asset sitzt mit Stand 31. Dezember 2024 auf historischen "gemessenen und angezeigten'-Mineralressourcen von satten 592.000 Tonnen mit einem Gehalt von 398 g/t Silberäquivalent (AgÄq) für 7,57 Millionen Unzen AgÄq. Dazu gesellen sich historische "abgeleitete'-Mineralressourcen von 1,19 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 293 g/t AgÄq für 11,18 Millionen Unzen AgÄq.

Die drei Untertagebergwerke "Perseverancia', "San Juan' and "Dolores' verfügen über insgesamt 62,5 km erschlossene Stollen. Fun Fact: "San Juan' gilt als die älteste Mine im "Chalchihuites'-Bezirk und ist möglicherweise bereits 500 Jahre alt.

Quelle: First Majestic Silver

Außerdem besitzt "Del Toro' einen funktionsfähigen Prozesskreislauf, bestehend aus drei Mühlen mit einer Gesamtkapazität von 3.000 Tonnen/Tag, Sulfid- und Oxid-Flotationskreisläufen sowie einer neuen Trockenhalde mit einer Kapazität für 12 Jahre bei einem Betrieb von 2.000 Tonnen/Tag.

Das Sahnehäubchen auf Sierra Madre Gold and Silvers (WKN: A3CM97) neuer Portfolioperle ist, dass "Del Toro' über die vollständigen Genehmigungen für die Wiederaufnahme des Untertagebaus verfügt und sich derzeit in Pflege und Wartung befindet. Alles in allem steht es damit bestens gerüstet in den Startlöchern für die schnelle Wiederaufnahme der Produktion.

Dass diese satt ausfallen könnte, zeigt das Explorationspotenzial von "Del Toro'. Denn das Projekt befindet sich im wenig erforschten Bergbaugebiet Chalchihuites.

Quelle: Mindat.org

Dort nämlich gibt es zahlreiche alte Minen und Abbaustätten mit Silber-, Blei-, Zink- und Kupfer-Mineralisierungen.

Kasse fett gefüllt! Damit kann viel bewegt werden!

Für die Finanzierung dieses strategischen Geniestreichs hat Sierra Madre (WKN: A3CM97) den erfolgreichen Abschluss der Ausgabe von 44.231.300 Zeichnungsscheinen zu je 1,30 USD für Einnahmen von insgesamt etwas über 57,5 Mio. USD über eine vermittelten Privatplatzierung bekannt gegeben. Damit sollte also nun auch genug Cash vorhanden, um das phänomenale Potenzial von "Del Toro' zu heben.

Konsolidierung geht weiter!

Kurz nach der Bekanntgabe des Erwerbs von "Del Toro' meldete Sierra Madre die erfolgreiche Änderung der Landnutzung von "Tlacotal', das sich östlich von "La Guitarra' befindet.

Quelle Sierra Madre Gold and Silver

Zusätzlich unterzeichnete das Unternehmen Grundstückskaufverträge für das Konzessionsgebiet "Tlacotal' sowie eine angrenzende Fläche von 33,1 Hektar. Dank der Änderung der Landnutzungsgenehmigung von "Tlacotal' von Landwirtschaft/Forstwirtschaft zu Bergbau, kann der östlich von "La Guitarra' gelegene Bezirk nun exploriert werden, inklusive der möglichen zukünftigen Minenerschließung und Unterstützungseinrichtungen für die Lagerstätte "Mina de Aqua' - "Santa Ana' mit ihren satten geschätzten Ressourcen.

Quelle Sierra Madre Gold and Silver

Umso entschlossener geht Sierra Madre (WKN: A3CM97) nun die nächsten Schritte an, nämlich Bohrungen über 20.000 bis 25.000 Meter.

Quelle: Sierra Madre Gold and Silver

Diese sollen planmäßig in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres beginnen.

"La Guitarra' reloaded!

Nach dem erfolgreichen Neustart von "La Guitarra', wo seit der Wiederaufnahme der kommerzielle Produktion am 01. Januar 2025 rund 500 Tonnen pro Tag verarbeitet werden und das langfristige Ziel sogar bei 1.200-1.500 Tonnen/Tag liegt, hat Sierra Madre mit dem Kauf von "Del Toro' eine zweite Minenakquisition erfolgreich abgeschlossen, die ihrerseits direkt in Richtung eines erfolgreichen Neustarts entwickelt wird.

Damit, da ist sich Alex Langer, Präsident und CEO von Sierra Madre (WKN: A3CM97) sicher, ist der Weg geebnet, um sein Unternehmen als einen Mid-Tier-Silberproduzenten in Mexiko zu etablieren:

"Die Erweiterung unseres Portfolios um eine zweite produktionsbereite Anlage ist ein weiterer entscheidender Schritt dahin, unsere Produktionskapazitäten zu skalieren und langfristig zu erhöhen, auch indem wir das volle Potenzial von "Del Toro' als ehemals produzierende Mine bergen."

Quele: https://www.commodity-tv.com/play/sierra-madre-gold-silver-site-visit-at-mexicos-newest-silver-and-gold-producer/

azit:

Die Akquisition von "Del Toro' ebenso wie die Genehmigungsänderung für "Tlacotal' sind weitere wichtige Etappen von Sierra Madres (WKN: A3CM97) imponierender Transformation vom jungen Produzenten hin zu einem hochskalierbaren Mid-Tier-Player im mexikanischen Silber Hotspot "Mexican Silver Belt'.

Damit bietet sich jetzt, in den korrigierenden Märkten, vielleicht der ideale Einstiegspunkt, um vom gigantischen Potenzial dieser dynamischen Entwicklungsphase zu profitieren, bevor der breite Markt diesen unterbewerteten Power-Player mit skalierbarer Produktion entdeckt.

Quellen: Sierra Madre Unternehmenspräsentation und News,

1 https://www.msn.com/en-in/lifestyle/whats-hot/silver-prices-drop-by-11-from-record-high-heres-why-the-white-metal-is-falling/ar-AA1ViSo2

2 https://www.home.saxo/content/articles/commodities/cot-on-forex-and-commodities---week-to-20-january-2026-26012026

3 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344925004392

4 Silver Institute: Silver the next generation metal. Dezember, 2025

Wesentliche Risiken: Unwetter, Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Produktionsausweitung, Managementerfahrung

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA8263XP1041