Volatilität mit Untertönen: Wochenrückblick KW 43-2025: Zinssenkung in Sicht - und ein Gipfeltreffen mit Sprengkraft!

Eine hochspannende Woche liegt hinter uns: Unternehmenszahlen sorgten weltweit für heftige Ausschläge an den Märkten, während sich die großen Indizes am Ende erstaunlich robust zeigten.

in den USA markierte der S&P 500 am Freitag mit 6.764 Punkten sogar ein neues Allzeithoch, während sich die europäischen Börsen seitwärts bewegten, aber mit angezogener Handbremse.

Der entscheidende Impuls kam aus den USA. Inflationsdaten für September fielen besser aus als erwartet, mit +3,0% statt +3,1%, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Federal Reserve in der kommenden Woche praktisch auf 99% ansteigen ließ. Damit scheint der Weg frei für die erste geldpolitische Lockerung seit September - ein Schritt, den die Märkte längst herbeigesehnt haben.

Während der US-Shutdown weiter wichtige Wirtschaftsberichte verzögert, richtet sich der Blick der Anleger auf das bevorstehende Treffen zwischen Donald Trump und Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Das Timing könnte kaum explosiver sein: Die Welt wartet gespannt, ob die beiden Mächte nach Monaten wirtschaftlicher Eskalation einen gemeinsamen Weg aus dem Handelschaos finden.

Der jüngste Rückschlag vom 10. Oktober - ausgelöst durch die Ankündigung von 100%-Zöllen auf chinesische Importe - scheint erst einmal verdaut. Die Aussicht auf diplomatische Gespräche lässt wieder Hoffnung aufkommen, dass die Handelsfront nicht erneut auflodert.

Gold atmet durch - Kupfer zieht an!

Nach einer spektakulären Rallye in den vergangenen Wochen kam es beim Goldpreis zu Gewinnmitnahmen. Mit einem Rückgang um fast 6% auf rund 4.111,- USD je Unze endete eine etwa neunwöchige Siegesserie. Nach einem Zuwachs von über 25% seit Anfang September war diese Korrektur allerdings schon fast überfällig.

Ein ganz anders das Bild zeigt sich bei den Industriemetallen: Kupfer beispielsweise legte weiter zu und notiert an der London Metal Exchange (LME) bei rund 10.850,- USD je Tonne (3-Monats-Lieferung). Spekulationen über ein neues chinesisches Konjunkturpaket beflügelten die Preise, ein Hoffnungsschimmer für zyklische Rohstoffe.

Ausblick: Zinsen & Erwartungen: Die Fed im Rampenlicht!

Am kommenden Mittwochabend steht die Zinssitzung der Federal Reserve im Mittelpunkt. Die Märkte rechnen fest mit einer Senkung um 25 Basispunkte, was den Leitzins auf 4,75% drücken würde. Jerome Powell wird sich zudem den Fragen stellen müssen, wie lange die Fed ihren Kurs der Lockerung beibehalten kann, ohne die Inflation erneut anzufachen.

Auch in Europa wächst die Spannung - nicht nur wegen des anstehenden EZB-Meetings, sondern auch wegen der zunehmenden Schuldenrisiken in Frankreich und Italien.

Tech-Giganten übernehmen das Kommando!

Die neue Börsenwoche verspricht auch wieder höchst spannend zu werden:

In den USA stehen die Tech-Schwergewichte Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta im Fokus - sie werden mit ihren Zahlen zeigen, ob die KI-Euphorie weiter gerechtfertigt ist.

In Europa richten sich die Blicke auf Air Liquide, Novartis, BNP Paribas, TotalEnergies und Volkswagen - ein breites Spektrum von Branchen, das Aufschluss über den Zustand der europäischen Wirtschaft geben wird.

Die Ruhe vor dem (Zins-)Sturm?!

Die Märkte befinden sich im Spannungsfeld zwischen Hoffnung und Vorsicht. Eine Zinssenkung ist eingepreist, doch der wahre Test kommt erst mit den Fed-Kommentaren und den Ergebnissen der Tech-Giganten. Gleichzeitig steht die Welt mit dem Trump-Xi-Gipfel vor einem möglichen Wendepunkt in den Handelsbeziehungen.Diese Woche war das Aufwärmen - die nächste wird entscheiden, wohin die Märkte in diesem Herbst steuern. Was weiterhin für Rohstoffe spricht, können Sie in unserem Wochenrückblick erfahren.

