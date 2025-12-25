Resultate im Dauerfeuer...: Bohrkerne als möglicher Geldmagnet: Warum diese Serie außergewöhnlicher Resultate Gamechanger-Potenzial hat!

Anzeige / Werbung

Mit gleich zwei Rekord-Bohrergebnissen untermauert Southern Cross das Ausnahmepotenzial seines australischen Gold-Antimon-Projekts 'Sunday Creek' und positioniert sich prominent in einem Markt mit historischer Dynamik.

Antimon bzw. Stibnit (Sb) als das wichtigste Antimonerz, ist und bleibt sicher auch zukünftig in aller Munde. Der Markt für das seltene, silberglänzende Metall soll in diesem Jahr ein Volumen von gigantischen 2,45 Mrd. USD erreichen, das im Jahr 2035 auf unglaubliche rund 4,4 Mrd. USD nschwellen soll und sich damit fast verdoppeln wird. In diesem Zeitraum wird der Markt jährlich um durchschnittlich sensationelle 6,0% wachsen.

Was die unaufhaltsame Wachstumsdynamik dieses lange als ein Stiefkind der kritischen Mineralien betrachteten Metalls so fulminant befeuert, ist seine essenzielle Rolle in flammhemmenden Anwendungen, Solarzellen, Batterien und Halbleitern.

Der Anteil der wichtigsten Anwendungen am globalen Antimon-Markt 2023:

Hinzu kommt, dass die Konzentration der Antimonproduzenten auf China, Russland und Tadschikistan die Angst vor einer Disruption der Lieferketten verstärkt und damit den Aufbau strategischer Reserven außerhalb der Volksrepublik weltweit begünstigt.

Länder mit bedeutender Antimonförderung:

Wie eine abrupte Unterbrechung der Antimon-Versorgung den Preis in neue Sphären pushen kann, zeigte sich, als China im letzten Jahr einen Antimon-Exportstopp verhängte. Als empfindlicher Seismometer schoss der Preis pro Pfund von 8,91 USD im November 2023 auf 17,50 USD im Juli 2024 steil nach oben. Bereits vor diesem stellaren Preissprung hatte Antimon Einzug auf die Listen kritischer Mineralien gleich mehrerer Industrienationen gehalten.

Liste kritischer Mineralien in ausgewählten Ländern (Auszug):

Auch das untermauert die Wichtigkeit und Dringlichkeit von Investitionen in Antimonprojekte außerhalb Chinas. Genau hier positioniert sich Southern Cross (WKN: A40QY8) sehr prominent mit seinem 100% unternehmenseigenen Gold-Antimon-Ausnahme-Asset "Sunday Creek' in Victoria, Südaustralien.

Australien ganz oben auf der Antimon-Agenda!

Wie perfekt platziert Southern Cross (WKN: A40QY8) mit seinem "Sunday-Creek'-Projekt ist, zeigt der politische Rückenwind, den Antimon-Projekte in Australien erfahren.

Denn "Down-under" sitzt auf den weltweit viertgrößten Antimon-Reserven1. Mit dem jüngst abgeschlossenen 8,5 Mrd. USD schweren Kritische-Mineralien-Deal mit den USA nimmt das Land zunehmend eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung der Versorgung seiner verbündeten Nationen mit eben diesen kritischen Mineralien und damit auch mit Antimon ein.

Um auf Basis dieser beträchtlichen Ressourcen eine langfristige Versorgungssicherheit mit dem begehrten Mineral und eine nachhaltige Produktion sicherzustellen, zeigt sich Australien besonders aktiv bei den Antimon-Bohrungsaktivitäten und weist hier den weltweit höchsten Anteil aus, während gleichzeitig auch die Anzahl der Löcher mit signifikanten Intervallen zunimmt.

Quelle: https://carboncredits.com/the-future-of-antimony-rising-prices-supply-chain-risks-and-demand-growth

Einer der Treiber hinter diesen zunehmend hochgradigen Bohrlöchern ist Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) mit seinen fetten Volltreffern, die das Unternehmen in Form rekordverdächtiger Gold- und-Antimon-Ergebnisse regelmäßig von "Sunday Creek' meldet.

"Best-of' der Extraklasse: 2,2 g/t Au und 1,0% Sb bei "Golden Dyke'!

Mit gleich zwei historischen Volltreffern bei "Golden Dyke' als eines der hochgradigen Ziele von "Sunday Creek', setzt Southern Cross einen Paukenschlag in der Branche ab. Denn die sagenhaften 986 g/t Au (7,4% Sb) über 0,24 m und die sensationellen 416 g/t Au (0,1% Sb) über 0,20 m aus Bohrloch SDDSC184A stellen die höchsten jemals bei "Golden Dyke' gemessenen Einzelgold- und zudem erstklassige Antimon-Gehalte dar.

Dazu gesellen sich weitere bombastische Bohrerfolge wie die 32,2 g/t Au und 1,0% Sb über 9,2 m, einschließlich fette 986,0 g/t Au und 7,4% Sb über 0,2 m.

Insgesamt bestätigen diese grandiosen Gehalte, dass "Golden Dyke' ein robustes, hochgradiges System mit konsistenter Kontinuität des Gehalts und großem Expansionspotenzial beherbergt. Das unterstreichen auch die systematischen "Infill'-Bohrungen, die die Mineralisierung um 20 m entlang des Streichs erweitern konnten.

Zu diesen phänomenalen Ergebnissen und der Erweiterung gesellt sich für Southern Cross (WKN: A40QY8) zudem die wertvolle Erkenntnis, das "Golden Dyke' die gleichen hochgradigen Eigenschaften wie "Rising Sun' aufweist: sehr hochgradige Abschnitte, häufig sichtbares Gold und erhöhte Antimonwerte.

Tatsächlich aber könnte in "Golden Dyke' noch viel mehr Potenzial stecken. Schließlich wurden mit nur 35 m definierter Streichlänge und ungetesteten Abschnitten im Norden und Süden deutlich weniger bebohrt als bei "Rising Sun'.

Unterm Strich stehen für "Sunday Creek' nun 72 Abschnitte mit über 100 g/t AuÄq pro Meter und 79 Abschnitte mit über 50 bis 100 g/t AuÄq pro Meter. Und das schließlich untermauert das Antimon- und Gold-Ausnahmepotenzial dieses einzigartigen Projekts.

Und wenn man abschließend bedenkt, dass derzeit 48 Bohrlöcher und zehn Bohrgeräte im Einsatz sind, ist sogar vor Jahresende mit einer Welle weiterer bombastischer Bohrergebnisse zu rechnen.

Auch "Apollo' mit außergewöhnlichen Antimon-Gehalten!

Was "Golden Dyke' kann, kann "Apollo' ebenso. Denn auch von diesem Ziel meldete Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) herausragende Ergebnisse, darunter phänomenale 14,6 g/t Au über 3,6 m aus Bohrung SDDSC192, inklusive 236 g/t Au über 0,21 m. Das sind nicht nur satte Gehalte, sondern auch bombastische Bestätigungen für die Kontinuität des Systems, mit 80 respektive 60 m sogar in den bisher tiefsten Bohrungen.

Aber auch Bohrloch SDDSC174B konnte glänzen und identifizierte mit seinen fantastischen 34,6 g/t Au und 4,7% Sb (45,9 g/t AuÄq) über 0,3 m eine bisher unbekannte Mineralisierung zwischen den "Gladys'- und "Golden Orb'-Verwerfungen. Damit hat SDDSC174B nun 70 m ungetesteten Boden im Süden eröffnet, was neues Explorationsziel, womöglich der Extraklasse, bedeutet.

Nicht zuletzt trumpfte auch Bohrung SDDSC174BW1 auf und lieferte mit 49,7 g/t Au und 25,1% Sb über 0,1 m und 42,3 g/t Au und 17,4% Sb ebenso über 0,1 m einen besonders beeindruckenden Beweis für die außergewöhnliche Ausstattung mit kritischen Mineralien, die das gesamte "Sunday Creek'-Projekt neben den hohen Goldwerten so besonders macht.

Schließlich macht Antimon zwischen 21% und 24% und damit zwischen einem Fünftel und einem knappen Viertel des förderbaren "In-situ'-Werts von "Sunday Creek' aus, bei einer AuÄq-Ratio von 2,39. Um dieses Potenzial noch weiter zu steigern, setzt Southern Cross (WKN: A40QY8) entschlossen auf Erweiterung. Genau in diesem "Spirit" hat Bohrloch SDDSC181 den mineralisierten Korridor bei "Apollo East' auf etwa 150 m in Ost-West-Richtung erweitert, während SDDSC179 den aussichtsreichen Wirtsgesteinskörper um weitere 30 m nach Osten vergrößern konnte. Eine weitere beachtliche Bestätigung dafür, dass sich das System in gleich mehrere Richtungen ausdehnt.

Meilenstein erreicht: Genehmigung für Explorationstunnel bei "Sunday Creek' erhalten!

Für den weiteren Weg von der erfolgreichen Exploration hin zur Minenerschließung und Power-Produktion von Gold und Antimon, hat Southern Cross (WKN: A40QY8) nun einen wichtigen Meilenstein erreicht. Denn jüngst erhielt das Unternehmen die Genehmigung für seinen Arbeitsplan für den Erkundungstunnel in "Sunday Creek'. Damit sind nun Arbeiten an einem unterirdischen Zugang zu den hochgradigen Mineralisierungen bei "Sunday Creek' möglich. Bedenkt man, dass Southern Cross (WKN: A40QY8) in den letzten drei Jahren systematisch eine der bedeutendsten Gold- und Antimonfunde der westlichen Welt auf seinem Ausnahme-Asset nachgewiesen hat, ist "hochgradig" sogar noch ein Understatement.

Mit dem Bau des Explorationstunnels läutet Southern Cross (WKN: A40QY8) eine neue Ära bei "Sunday Creek' ein, denn dadurch können detaillierte geologische Kartierungen und Probenahmender mineralisierten Strukturen durchgeführt werden, ebenso wie präzise Untertagebohrungen zur Erweiterung und Definition der Ressource entlang des Streichs und in der Tiefe. Auch erlaubt der Explorationstunnel die Sammlung geotechnischer Daten, die essenziell sind für die zukünftige Minenplanung, und auch die Bewertung verschiedener Abbaumethoden und die Auswahl der Ausrüstung für mögliche zukünftige Betriebe.

Alles in allem ist der unterirdische Zugang sozusagen ein Paradigmenwechsel, weil er es gegenüber reinen Oberflächenbohrungen möglich macht, die hochgradige Mineralisierung in mehreren Bereichen effizienter abzugrenzen.

Natürlich stehen wendet Southern Cross (WKN: A40QY8) auch bei dieser neuen Etappe seiner Erfolgsgeschichte die höchsten Standards im Umweltmanagement und im Engagement für die lokale Gemeinschaft an. Genau dafür wurde nach umfangreichen Konsultationen das Tunnelkonzept optimiert, um die Auswirkungen auf die Umwelt, das kulturelle Erbe und die Gemeinschaft so gering wie möglich zu halten.

Neuer COO soll Southern Cross auf dem Weg hin zum Produzenten führen!

Mit der Ernennung von Ryan Austerberry zum Chief Operating Officer (COO) nur wenige Tage nach Erhalt der Genehmigung für den Explorationsstollen "Sunday Creek', zeigt Southern Cross (WKN: A40QY8) auf beeindruckende Weise, dass es auch die nächsten Schritte vom reinen Explorationsunternehmen hin zu einem Bergbauunternehmen, das eines der bedeutendsten Gold- und Antimonfunde der westlichen Welt erschließen kann, im Detail geplant hat.

Denn Austerberry schaut auf eine über 20-jährige Erfahrung im Untertagebau von Gold-Antimon-Lagerstätten. Zuletzt war er in derselben Position verantwortlich für die Untertage-Gold-Antimon-Mine "Costerfield' in Victoria, Australien, und damit nur 60 km von "Sunday Creek' entfernt. Aber auch jenseits der geringen geografischen Entfernung sind sich "Costerfield' und "Sunday Creek' sehr ähnlich, vor allem mit Blick darauf, dass "Costerfield' eine hochgradige, mechanisch betriebene Untertage-Gold-Antimon-Mine mit schmalen Adern ist.

Anders gesagt, ist Ryan Austerberry als neuer COO von Southern Cross (WKN: A40QY8) das nächste treibende "Zahnrad" in Betrieb, um das einzigartige Antimon- und Goldpotenzial von Sunday Creek noch gezielter zutage zu fördern und letztlich auch zu monetarisieren.

Bedeutung von "Sunday Creek' als wichtiges Antimon-Projekt wächst weiter!

Für Michael Hudson, Präsident und CEO von Southern Cross, bestätigen die jüngsten Bohrerfolge und Entwicklungen die Bedeutung von Southern Cross als eines der wichtigsten Antimon-Projekte der westlichen Welt:

"Die jüngsten Bohrungen haben nicht nur Rekord-Gehalte- und Abschnitte geliefert, sondern damit auch die außergewöhnliche Kontinuität des großflächigen, hochgradigen Gold-Antimon-Systems von "Sunday Creek' bestätigt. Dazu kommt enormes zusätzliches Erweiterungspotenzial. Nicht zuletzt haben wir mit der Genehmigung für den Explorationsstollen in "Sunday Creek' einen sehr wichtigen Meilenstein auf unserem Weg hin zu einem bedeutenden Bergbauunternehmen erreicht und mit Ryan Austerberry nun auch einen COO, der mit seinen umfangreichen Erfahrungen im Untertagebau von Gold-Antimon-Lagerstätten diese nächsten Etappen verantwortlich gestalten wird. Insgesamt bestätigen die außergewöhnlichen Antimon-Ergebnisse nicht nur der jüngsten Bohrungen, dass "Sunday Creek' durch die Möglichkeit von perspektivischen Gewinnungsströmen sowohl für Gold wie auch für Antimon enormes Wertmaximierungspotenzial besitzt."

Fazit:

Die Wichtigkeit von Antimon als DER "Baustoff" für viele Zukunftstechnologien ebenso wie für die Rüstungsindustrie nimmt immer weiter und stärker zu. Das gilt auch für die Etablierung von "westlichen" Antimon-Produzenten und von Lieferketten, die die Abhängigkeit von China schrittweise reduzieren.

Parallel dazu rückt Gold immer weiter weg vom bloßen Investmentobjekt hin zu einem strategischen Asset. Die jüngste Rekordpreisrallye unterstreicht diese Wandlung auf beeindruckende Art und Weise.

Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) ist in diesem dynamischen Antimon-Gold-Szenario bestens positioniert. Denn sein australisches Ausnahme-Asset "Sunday Creek' ist sowohl ein erstklassiger Antimon- wie auch Goldkönner. Dank möglicher Gewinnungsströme sowohl für Gold wie auch für Antimon besitzt das Projekt ein einzigartiges "zweigleisiges" Wertmaximierungspotenzial.

Wer also jetzt einsteigt, nimmt die volle Fahrt dieser spannenden Entwicklung mit - und das in einem Marktumfeld, das nicht nur in Sachen Preisentwicklung kaum jemals dynamischer war.

Viele Grüße, frohe Weihnachten und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

