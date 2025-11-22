Ökonomie mit Wucht: Studie liefert Blaupause: hohe Renditekennzahl, extrem kurzer Kapitalumlauf - Gewaltiges Re-Rating-Potenzial

Anzeige / Werbung

Die Silberpreis-Rekordrallye schaltet in den nächsten Gang. Inmitten dieses dynamischen Szenarios platziert Vizsla Silver die Machtbarkeitsstudie für sein Ausnahme-Asset Panuco und enthüllt sein einzigartiges Potenzial.

der "Bullenritt" des Silberpreises scheint aktuell weder Zügel noch Hürden zu kennen und galoppiert von einem historischen Hoch zum nächsten, locker vorbei an Top-Performern wie Platin und Gold. Getrieben wird diese unbändige Performance durch gleich mehrere Faktoren mit mächtigem Push:

mögliche weitere Zinssenkung(en) seitens der US-Notenbank Fed, was den Run auf Silber als "Save Haven" weiter verstärkt.

ein US-Dollar, der mit dem höchsten Wertverlust seit den frühen 1970er Jahren immer weniger als sicherer Hafen gilt.

das fünfte Silber-Defizit-Jahr in Folge mit Ausblick auf eine noch weiter schrumpfende Minenproduktion bei gleichzeitig anziehender Nachfrage.

Quelle: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344925004392

Alles in allem vollzieht sich der Wandel von Silber hin zu einem strategischen und kritischen Metall immer deutlicher, wie auch dessen kürzliche Aufnahme in die "Critical Mineral List' der US-Regierung unterstreicht.

Das wiederum positioniert angehende Produzenten wie Vizsla Silver (WKN: A40EG3) umso prominenter auf dem Radar wachstumsorientierter Investoren, vor allem dann, wenn diese Unternehmen Power-Projekte wie Vizslas mexikanisches Mega-Asset "Panuco' entschlossen entwickeln.

"Panucos' Machbarkeitsstudie zeigt: Mehr Silberproduktionspotenzial geht kaum!

"Low-Cost', höchste Produktionsperformance und Perspektive auf außergewöhnliche Profitabilität - so lassen sich die Ergebnisse von Vizsla Silvers (WKN: A40EG3) unabhängiger Machbarkeitsstudie für sein zu 100% unternehmenseigenes mexikanisches Silber-Gold-Projekt "Panuco' wohl am treffendsten zusammenfassen.

Im Detail steht "Panuco' der Studie zufolge für einen Nettogegenwartswert (5%) von 1,802 Mrd. USD und einer internen Verzinsung von 111%, beides nach Steuern. Für diese Wahnsinns-Kennzahlen verantwortlich ist eine satte Jahresproduktion von 17,4 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgÄq) während der knapp 10jährigen Projektlaufzeit (in den ersten fünf Jahren sind es jährlich sogar mehr als 20 Millionen Unzen AgÄq), flankiert von schmalen Kosten von gerade einmal 10,61 US-Dollar pro Unze AgÄq und einem CAPEX von sparsamen 238,7 Mio. USD. Hinzu kommt eine superschnelle Amortisationszeit von sieben Monaten.

Quelle: Vizsla Silver

Wohlgemerkt basiert Vizsla Silvers (WKN: A40EG3) Studie auf einem sehr konservativen Silberpreis von durchschnittlich 35,50 USD pro Unze und auf gerade einmal 3.100,- USD pro Unze Gold. Beide Benchmarks können mit Blick auf die gewichtigen und langfristigen Preis-Push-Faktoren, die auf ein "higher for longer" oder gar auf ein "higher forever" hinweisen, mindestens als sehr vorsichtig bezeichnet werden. Anders gesagt, ist "Panucos' Wertsteigerungspotenzial mindestens enorm, wenn nicht sogar "stellar".

In jedem Fall ist es dank der erstklassigen vorhandenen Infrastruktur mit Hochspannungsstrom, Wasser und Straßen und mit seiner Nähe zu Mazatlán als zweitgrößte Stadt im Bundesstaat Sinaloa mit dem landesweit größten Handelshafen, perfekt gelegen. Das trägt zusätzlich zu einer merklichen Senkung des Projektrisikos bei.

Quelle: Vizsla Silver

Hinzu kommt seine Lage in einer unterexplorierten Region im aufstrebenden westmexikanischen Silbergürtel und seine Nachbarschaft zu hochgradigen Projekten wie First Majestic Silvers "San Dimas'-Mine, die im letzten Jahr sagenhafte 8,8 Millionen Unzen AgÄq (4,5 Millionen Unzen Silber und 50.000 Unzen Gold) produziert hat.

Das und die herausragende Erzqualität schaffen vielversprechende Aussichten auf weitere fette und hochgradige Unzen, umso mehr als bisher weniger als 30% der bekannten Aderziele auf "Panuco' durch Bohrungen getestet wurden und die beiden hochgradigen Lagerstätten "Copala' und "Napoleon' entlang des Streichs und neigungsabwärts weiterhin offenbleiben.

Quelle: Vizsla Silver

Machbarkeitsstudie sendet mächtige Aufwärtssignale!

Die in der Machbarkeitsstudie für "Panuco' skizzierten Daten lösten auf dem Markt eine Welle der Begeisterung aus, sowohl aufgrund der kurzen Amortisationszeit von nur sieben Monaten als auch mit Blick auf die kurzfristige Produktionsaufnahme. Analysten behielten somit nicht nur ihre Kaufempfehlung für Vizsla Silver (WKN: A40EG3) aufrecht, sondern erhöhten sogar das Kurszielvon 6,- USD auf satte 7,- USD pro Aktie. Das auch, weil die sehr robuste Wirtschaftlichkeit von "Panuco' fast schon als branchenführend bezeichnet werden kann.

Auf dem Weg zum 50 Millionen-Unzen-Silberschwergewicht?!

Vizsla Silver (WKN: A40EG3) geht davon aus, dass seine "Pancuo'-Bestände insgesamt eine Milliarde Unzen Silber enthalten könnten, was "Panucos' Weg hin zu einem Weltklasse-Silber-Asset weiter ebnet. Denn damit würde die Kapazität des Power-Projekts in den nächsten zehn Jahren auf sensationelle 50 Millionen Unzen steigen.

Von diesen Ausnahme-Qualitäten beeindruckt zeigt sich auch Michael Konnert, Präsident und CEOvon Vizsla Silver:

"Unsere Machtbarkeitsstudie unterstreicht auf sehr beeindruckende Weise, welches Potenzial in "Panuco' als margenstarker und CAPEX-armer Betrieb mit Fokus auf Silber steckt. Auf Basis unserer soliden wirtschaftlichen Fundamentaldaten aus der im Sommer 2024 veröffentlichten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie bekräftigt unsere Machbarkeitsstudie unsere Entschlossenheit, mit "Panuco' den nächsten großen Silberproduzenten in Mexiko zu entwickeln und langfristig zu etablieren. Das auch mit Blick darauf, dass die unter Anwendung der aktualisierten, höhergradigen Ressourcenschätzung vom Januar 2025, die Produktionsleistung in den ersten Jahren der Lebensdauer der Mine im Vergleich zur vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie nun deutlich gestiegen ist."

Fazit: Vizsla Silver (WKN: A40EG3), was sonst…?

Angehende Primärsilberproduzenten wie Vizsla Silvers (WKN: A40EG3) "Panuco'-Power-Projekt profitieren direkt und damit besonders stark von der Silberpreisrallye, die auch langfristig anhalten sollte, worauf fundamentale Rahmenbedingungen deutlich hinweisen.

Mit seiner Machbarkeitsstudie konnte Vizsla Silver (WKN: A40EG3) sehr beeindruckend zeigen, wie mächtig und vor allem steigerungsfähig das Potenzial seines mexikanischen 1A-Assets "Panuco' ist, verbunden mit sehr schmalen Kosten. Das alles schafft perfekte Bedingungen für einen starken Hebel und einen überproportionalen Wertzuwachs, auch weil Investoren damit rechnen, dass der Wert von "Panuco' - einmal in Produktion gegangen - einen weiteren kraftvollen Schub nach oben erfahren wird.

Wer also jetzt einsteigt, kann den vollen Umfang dieser außergewöhnlichen Aufwärtsdynamik mitnehmen, und das zu einem (noch!) günstigen Einstiegspreis!

Quellen: Vizsla Silver Unternehmenspräsentation und Pressemeldungen, Youtube (Rohstoff Investor), https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921344925004392, eigne Aufzeichnungen, Berechnungen und

Wesentliche Risiken: Verzug oder Probleme beim Minenbau, Finanzierungskosten, Explorations- und Preisrisiken, Unwetter, Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Standort/ESG, Wesentliche Chancen: konservative Annahmen, Marktrückenwind, Managementerfahrung

