Wachstum voraus...: Silber und Gold in Rekordlaune, und eine TOP-Firma die prominent positioniert und bärenstark aufgestellt ist!

Steiler als aktuell könnte die Silberpreiskurve kaum sein. Langfristig wird das Settlement des "Bullion-Bullen" auf Rekordniveau immer realistischer, mit 1A- Aussichten für Silber Power-Produzenten.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wer dachte, dass der Silberpreise mit der magischen Marke von über 60,- USD/Unze langsam seinen Zauber verlieren würde, wurde prompt eines besseren belehrt, und zwar mit einem neuen historischen Hoch von über 64,- USD/Unze.

Quelle: Tradingeconomics (Stand: 15.12.2025; 21.00 Uhr MEZ)

Bricht man den atemberaubendem Silberbullenritt in nüchterne Zahlen herunter, steht da seit Jahresbeginn ein Anstieg von um die 120%1. Damit nicht genug, denn manche Analysten setzendas Preisschild für 2026 auf unglaubliche 100,- USD/Unze hoch2.

Tatsächlich entstammt die Prognose für ein solches phänomenale Plus nicht dem sprichwörtlichen Blick in die Glaskugel, sondern beruht auf weiterhin intakten Treibern:

Strategischer Rohstoff und Zölle - Anfang November hat die US-Regierung Silber in ihre Critical Mineral List aufgenommen. Als Konsequenz dieser "Adelung" als kritischer Rohstoff, könnte US-Präsident Trump das Edelmetall mit Strafzöllen belegen. Genau das wird China mit der Einführung neuer Silberexportkontrollen ab dem nächsten Jahr machen.

Stagnierende Produktion, starke Nachfrage - Immer noch ist ein Großteil der Silberproduktion nur ein "Beifang" von vor allem Kupfer- und Blei/Zink-Minen. Nur rund 28% des hergestellten Silbers stammte im Jahr 2024 aus primären Quellen. Um die Produktion stark hochfahren zu können, muss sich die Silberherstellung lohnen, sei es als Haupt- oder Nebenprodukt. Ein guter Grund mehr für weitere Aufwärtsbewegungen beim Silberpreis.

Währenddessen nimmt die Nachfrage nach dem "kleinen Bruder von Gold" weiter zu.

Quelle: Mining Visuals

Das gilt für den industriellen Bedarf ebenso wie für den Investmentbereich. Vor allem die starken Inflows in Silber ETFs zeigen, wie begehrt Silber als Anlagevehikel ist.

Quelle: CNN

Strukturelles Versorgungsdefizit: In den letzten fünf Jahren ist das Versorgungsdefizit mit Silber kumuliert auf fast 800 Millionen Unzen angeschwollen. Das entspricht fast einer globalen Jahresproduktion3. Auch in diesem Jahr wird das Angebot die Nachfrage um 118 Millionen Unzen nicht decken können4.

Quelle: Carbon Credits.com

Umso prominenter platzieren sich Power-Produzenten wie Endeavour Silver Corp. (WKN: A0DJ0N) auf dem Radar von Anlegern, die auf gut aufgestellte "Low-Cost'-Silbermarkt-Player mit Tier-1-Portfolios in den globalen Silber-Hotspots setzen.

Bombastische Produktion und Fortschritte in Siebenmeilenstiefeln!

Mit einem Plus von phänomenalen 88% bei der Silberäquivalentproduktion hat Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) im dritten Quartal 2025 einen quantitativen und auch qualitativen Quantensprung hingelegt. Insgesamt wurden zwischen Juli und September 2025 satte 1.766.926 Unzen Silber und 7.286 Unzen Gold hergestellt, kombiniert mit 3,0 Millionen Unzen Silberäquivalent aus unedlen Metallen.

Noch steiler nach oben schoss der realisierte Cashflow aus Betriebstätigkeiten. Der nämlich legte im dritten Quartal 2025 um unglaubliche 102% verglichen zum Vorjahresquartal zu und erreichte fette 39,7 Mio. USD.

Das sind wohlgemerkt nur einige der mega-beeindruckenden Wachstumsparameter, die Endeavour Silvers unwiderstehliche Dynamik widerspiegeln. Denn parallel zu diesen erstklassigen Ergebnissen gab der Power-Silberproduzent auch den Startschuss für die kommerzielle Produktion seines (nächsten) mexikanischen Flaggschiffprojekts "Terronera' bekannt.

Für die kommenden sechs Monate ist dort ein Durchsatz von etwa 360.000 Tonnen mit einem geschätzten Durchschnittsgehalt von 122 g/t Ag (Silber) und 2,52 g/t Au (Gold) geplant.

Insgesamt soll die Zündung des Produktionswachstumsturbo eine durchschnittliche jährliche Produktion von 4,0 Millionen Unzen Ag und 38.000 Unzen Au (7,0 Millionen Unzen AgÄq) über eine 10-jährige Lebensdauer der Mine ermöglichen. Das wiederum ist ein weiterer Meilenstein auf Endeavour Silvers (WKN: A0DJ0N) Entwicklung hin zu einem der führenden Mid-Tier-Silberproduzenten Mexikos, weiteres Aufwärtspotenzial inklusive.

Quelle: Endeavour Silver

Denn bis Mitte 2026 soll der Zugang zu höhergradigen Zonen bei "Terronera' erschlossenwerden, was der Produktion weiteren mächtigen Auftrieb verleihen sollte.

Schärferer operativer Fokus!

Um sein diversifiziertes Portfolio noch wachstumsorientierter aufzustellen, gab Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) jüngst auch bekannt, sich von seinem "Non-Core-Asset' "Bolañitos' zu trennen. Für insgesamt 50 Mio. USD geht die mexikanische Silber- und Goldmine nun an Guanajuato Silver über, welche damit nun fünf Edelmetall-produzierende Minen in Mexiko besitzt.

Damit können die Rationalisierung des Portfolios und die Konzentration auf die Förderung, weitere Entwicklung und Expansion von außergewöhnlichen Silbervorkommen wie bei "Terronera' und dem Weltklasse-Projekt "Pitarrilla' noch fokussierter vorangetrieben werden.

Erfolgreicher Platzierung von Wandelanleihen im Wert von 350 Mio. USD!

Um für sein weiteres Wachstum auch finanziell robust aufgestellt zu sein, hatte Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) jüngst das Auflegen unbesicherter vorrangiger Wandelanleihen bekannt gegeben. Dies wurde nun erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden Wandelanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von satten 350 Mio. USD und einem Zinssatz von 0,25% mit Fälligkeit im Jahr 2031 begeben. Mit dem Angebot eingeschlossen ist die vollständige Ausübung der allen Erstanlegern gewährten Option in Höhe von 50 Mio. USD.

Der anfängliche Umwandlungskurs für die Wandelanleihen beträgt 80,2890 Stammaktien von Endeavour (WKN: A0DJ0N) pro 1.000,- USD Nennwert der Schuldverschreibungen. Das wiederum entspricht einem anfänglichen Umwandlungspreis von etwa 12,455 USD pro Aktie.

Mit dem Erlös will Endeavour seine vorrangig besicherte Kreditfazilität bei ING Capital LLC und Societe Generale zurückzahlen. Außerdem soll das Geld auch für die Finanzierung der Weiterentwicklung seines nächsten mexikanischen Ausnahme-Assets "Pitarrilla' verwendet werden.

Quelle: Endeavour Silver

Dieses zählt ganz nebenbei erwähnt zu den weltweit größten unterentwickelten Silberprojektenund könnte den Wert von Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) um ein Vielfaches hebeln.

Quelle: Endeavour Silver

Auch für Seeking Alpha ist Endeavour Silver ein bullisher "Buy"!

Den mächtigen Kurshebel, den Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) wachstumsorientierten Investoren in diesem dynamischen Silbermarktumfeld bietet, haben natürlich auch die Analysten von Seeking Alpha auf dem Schirm und setzen den angehenden Mid-Tier-Produzenten prominent auf ihre bullishe Buy-Liste:

Quelle: Seeking Alpha, Stand: 09. Dezember 2025

Bei dem Rating wurden jede Aktie auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet, wobei alles über 3,5 eine bullische Bewertung anzeigt. Mit einem Wert von 4,38 ist Endeavour Silvers (WKN: A0DJ0N)bullishes Charakter also sehr stark ausgeprägt.

Das liegt, wie bereits erwähnt, an dem kräftigen Hebel, den das Unternehmen in diesen Zeiten bietet, wo Silber in seiner Doppelrolle als Industriemetall und als Anlageklasse begehrter denn je ist und längst einen Top-Platz im elitären Kreis der strategischen Rohstoffe eingenommen hat.

Je angespannter die Versorgungslage und je stärker die Nachfrage, desto steiler steigt der Silberpreis. Parallel dazu wachsen das Interesse an und die Bewertung von Produzenten wie eben Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N), die auch langfristig eine hochwertige Silberversorgunggewährleisten können.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Endeavour Silver Pressemeldungen und Unternehmenspräsentation, Seeking Alpha, Tradingeconomics.com, 1https://www.msn.com/en-us/money/markets/silvers-price-hits-record-high-what-beginner-investors-should-know-about-precious-metals-now/ar-AA1SaUKU, 2https://www.devere-group.com/will-silver-reach-100-per-ounce-silver-price-forecast-2025-2026/, 3https://www.fxempire.com/forecasts/article/silvers-perfect-storm-why-the-white-metal-is-poised-for-a-historic-breakout-1565296, 4https://silverinstitute.org/global-silver-market-forecast-to-remain-in-a-sizeable-deficit-in-2025/





Wesentliche Risiken: Verzug oder Probleme beim Minenbau, Finanzierungskosten, Explorations- und Preisrisiken, Unwetter, Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Standort/ESG, Wesentliche Chancen: konservative Annahmen, Marktrückenwind, Managementerfahrung

