Wer hätte das gedacht? Während die christliche Welt ein beschauliches Weihnachten feiert, knallen die Korken im Bereich der Edelmetalle. Gold erreicht 4.530 USD, Silber völlig außer Rand und Band sogar die 75 USD-Marke. Damit legen die beiden Metalle neue Rekordmarken vor und zeigen Charts, die es seit Jahren nicht mehr gegeben hat. Marktteilnehmer sind überrascht, wie es zu diesem "Knoten platzen" kommen konnte. Doch die Begründung liegt auf der Hand: Jahrelang wurde Gold und Silber im Kurs tief gehalten, um die astronomische Ausdehnung der Geldmengen zu kaschieren, meint die darunterliegende Inflation zu vertuschen. Mit Renditen von 70 bis 140 % sind nun Preisaufschläge messbar, die nur mit einer Wertaufholung und einem eklatanten, physischen Knappheitszustand zu begründen sind. Jetzt muss sich zeigen, wer auch in der Flut noch schwimmen kann. Für Minen und Dienstleister ist es nun an der Zeit, die aufgelaufenen Bewertungslücken zu schließen. Wir rechnen nach.

