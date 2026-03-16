Der Nahe Osten eskaliert - und Gold bleibt ruhig? Experte erklärt

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Der Krieg im Nahen Osten treibt den Ölpreis, globale Lieferketten geraten unter Druck und eine Energiekrise zeichnet sich ab. Doch ausgerechnet in diesem Umfeld, das traditionell als Rückenwind für Edelmetalle gilt, bleibt der Goldpreis erstaunlich ruhig. Laut dem Edelmetallexperten Florian Grummes zeigt sich derzeit eine Phase der Konsolidierung, die möglicherweise eine entscheidende Rolle für die weitere Entwicklung spielen könnte.

Die Schließung der Straße von Hormus, steigende Energiepreise und wachsende Risiken für globale Lieferketten prägen derzeit die Märkte. Eigentlich ein Umfeld, das den Goldpreis stark antreiben könnte. Doch stattdessen bewegt sich das Edelmetall seit Wochen in einer Konsolidierung. Laut Edelmetallexperte Florian Grummes könnte genau diese Phase entscheidend für die weitere Entwicklung sein.

Goldpreis bleibt trotz globaler Krise in der Konsolidierung

Der Goldmarkt zeigt sich derzeit erstaunlich stabil, obwohl geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Risiken deutlich zunehmen. Laut Edelmetallexperte Florian Grummes fiel der Goldpreis im Verlauf der vergangenen Handelswoche mehrfach auf rund 5.060 US Dollar zurück, konnte sich jedoch jeweils wieder oberhalb von etwa 5.100 US Dollar stabilisieren. Damit setzt sich laut Grummes die Seitwärtsbewegung fort, die den Markt bereits seit rund fünf Wochen prägt.



Eine solche Konsolidierung ist an den Finanzmärkten nicht ungewöhnlich. Nach starken Kursanstiegen kommt es häufig zu Phasen, in denen sich Preise seitwärts bewegen. Marktteilnehmer realisieren Gewinne, neue Investoren positionieren sich und der Markt verarbeitet die vorherige Rally. Laut Grummes liegt das bisherige Allzeithoch bei etwa 5.602 US Dollar, das Ende Januar erreicht wurde. Seitdem hat sich die extreme Volatilität zwar etwas beruhigt, dennoch bleiben starke Preisbewegungen weiterhin möglich.



Während Gold vergleichsweise stabil bleibt, zeigt sich Silber deutlich schwächer. Laut Grummes verlor das Metall im Wochenverlauf zeitweise mehr als neun Prozent. Diese Entwicklung ist nicht ungewöhnlich, da Silber stärker von der industriellen Nachfrage abhängt. In wirtschaftlich unsicheren Phasen reagieren Investoren daher häufig vorsichtiger.

Eskalation im Nahen Osten treibt den Ölpreis

Überschattet wird die Entwicklung an den Rohstoffmärkten derzeit vom eskalierenden Konflikt zwischen Iran und dem Westen. Besonders im Fokus steht dabei die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Energietransportrouten der Welt. Rund 20 Prozent des globalen Öl und LNG Handels passieren diese Meerenge.



Laut Florian Grummes hat die zeitweise Schließung der Passage eine globale Kettenreaktion ausgelöst. Ein vollständiger Ausfall dieser Route würde ein Defizit von etwa 17,5 Millionen Barrel Öl pro Tag verursachen. Diese Aussicht führte bereits zu einer ersten Panikreaktion an den Energiemärkten. Der Ölpreis stieg kurzfristig bis auf etwa 120 US Dollar pro Barrel und erreichte damit das Kursziel, das Grummes bereits Wochen zuvor genannt hatte.



Zwar gelang es der US Regierung unter Präsident Donald Trump zunächst, die Märkte zu beruhigen. Durch politische Signale und die Lockerung von Sanktionen gegen Russland sollten zusätzliche Ölangebote geschaffen werden. Laut Grummes konnte dies die unmittelbare Angst vor Lieferengpässen kurzfristig dämpfen. Dennoch wurde im Verlauf der Woche deutlich, dass der Konflikt kaum schnell beendet werden dürfte. Die militärischen Gegenschläge Irans sowie die fortgesetzten Kämpfe zeigen laut Grummes, dass die Lage weiterhin eskalieren könnte.