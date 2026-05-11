Mexikos Silberdistrikt liefert weiter: Hochgradige Silberfunde

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Defiance Silver meldet neue Bohrergebnisse vom Zacatecas-Projekt. Nach Unternehmensangaben bestätigen die Resultate weitere Silber- und Goldstrukturen im San-Acacio-Gebiet und liefern zusätzliche Daten für das geologische Modell der Veta-Grande-Struktur. Besonders im Fokus steht Bohrloch DDSA-25-80 mit 356 Gramm Silber je Tonne Gestein und 2,15 Gramm Gold je Tonne über 1,20 Meter. Bis Dato sind 4.039 Meter des geplanten 10.000-Meter-Diamantbohrprogramms veröffentlicht worden.

Defiance Silver meldet neue Bohrergebnisse vom Zacatecas-Projekt. Nach Unternehmensangaben bestätigen die Resultate weitere Silber- und Goldstrukturen im San-Acacio-Gebiet und liefern zusätzliche Daten für das geologische Modell der Veta-Grande-Struktur. Besonders im Fokus steht Bohrloch DDSA-25-80 mit 356 Gramm Silber je Tonne Gestein und 2,15 Gramm Gold je Tonne über 1,20 Meter. Bis Dato sind 4.039 Meter des geplanten 10.000-Meter-Diamantbohrprogramms veröffentlicht worden.

Das ist der stärkste Abschnitt

Das wichtigste Ergebnis stammt laut Defiance Silver aus Bohrloch DDSA-25-80. Das Unternehmen meldete dort über 1,20 Meter Gehalte von 356 Gramm Silber je Tonne Gestein und 2,15 Gramm Gold je Tonne. Dieser Abschnitt liege innerhalb eines breiteren Bereichs von 11,02 Metern mit 125,41 Gramm Silber je Tonne und 0,81 Gramm Gold je Tonne. Für die Einordnung ist wichtig, dass die Bohrung nicht nur einen kurzen hochgradigen Abschnitt getroffen hat. Sie enthält zugleich ein größeres mineralisiertes Paket. In der Exploration kann ein solcher Zusammenhang helfen, die Form und Ausdehnung einer Lagerstätte besser zu verstehen. Ein geologisches Modell beschreibt vereinfacht, wo mineralisiertes Gestein im Untergrund liegt und wie die einzelnen Zonen miteinander verbunden sein könnten.



DDSA-25-80 wurde nach Unternehmensangaben als Zwillingsbohrung zu einem älteren Bohrloch angelegt. Eine Zwillingsbohrung wird nahe an eine frühere Bohrung gesetzt, um ältere Daten zu überprüfen. Defiance Silver berichtete, DDSA-25-80 habe die Mächtigkeit und die Gehalte aus dem historischen Bohrloch SAD-17-12 bestätigt. Für das Unternehmen ist dies relevant, weil ältere und neue Daten dadurch besser in ein gemeinsames Modell eingeordnet werden können.