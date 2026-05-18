Rekordimporte: China kauft massiv Silber

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China kauft Silber wie lange nicht mehr - und genau das könnte den Markt jetzt neu in Bewegung bringen. Im März 2026 sprangen die chinesischen Silberimporte auf rund 836 Tonnen und damit auf einen der höchsten Werte seit Beginn der Datenreihe.
China kauft Silber wie lange nicht mehr - und genau das könnte den Markt jetzt neu in Bewegung bringen. Im März 2026 sprangen die chinesischen Silberimporte auf rund 836 Tonnen und damit auf einen der höchsten Werte seit Beginn der Datenreihe.
China wird wieder zum großen Käufer
China hat im März 2026 ungewöhnlich große Mengen Silber importiert. Die vorliegende Grafik zu den gesamten chinesischen Silberimporten zeigt einen deutlichen Sprung auf rund 836 Tonnen. Damit liegt
der Wert am oberen Rand der gesamten dargestellten Zeitreihe seit 2008. Entscheidend ist nicht nur der einzelne Ausschlag, sondern die Richtung der Bewegung. Nach einer längeren Phase schwächerer
Importwerte zieht die Nachfrage nach physischem Silber in China plötzlich stark an. Das spricht dafür, dass der heimische Markt mehr Metall benötigt, als kurzfristig verfügbar ist. Die Gründe
können sowohl in der Industrie liegen, etwa bei Solar, Elektronik und Halbleitern, als auch in einer stärkeren Nachfrage nach physischem Silber als Sachwert.
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