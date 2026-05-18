Rekordimporte: China kauft massiv Silber

China Silberimporte steigen 2026 auf neuen Höchststand.

Der Silberpreis in Shanghai lag laut MetalCharts zuletzt weiter deutlich über westlichen Vergleichswerten. Stand 15.05. verglich die Plattform den Shanghai-Preis der Shanghai Gold Exchange mit westlichen Spotpreisen in US-Dollar je Feinunze. In den gezeigten Daten notierte Shanghai-Spot bei 88,77 US-Dollar, während der westliche Spotpreis bei 78,37 US-Dollar lag. Daraus ergab sich ein Aufschlag von 10,40 US-Dollar oder 13,28 Prozent. Die Shanghai Gold Exchange gilt als Chinas wichtigster Spotmarkt für physische Edelmetalle. Anders als westliche Terminmärkte wie COMEX ist der chinesische Markt stärker auf physische Lieferung ausgerichtet. Deshalb könnte der Shanghai-Preis ein wichtiger Hinweis auf reale Nachfrage nach verfügbarem Silber sein.

Shanghai-Silberpreis im Vergleich zum westlichen Spotpreis über drei Monate.

Ist der Shanghai Silver Benchmark Price mit oder ohne VAT?

Wenn in Marktberichten vom Shanghai Silberpreis oder vom Shanghai Premium die Rede ist, ist damit meist der Shanghai Silver Benchmark Price der Shanghai Gold Exchange gemeint. Dieser Benchmark wird für internationale Vergleiche in der Regel auf einer Pre VAT Basis betrachtet. Pre VAT bedeutet: vor Mehrwertsteuer. Genau deshalb kann dieser Preis mit westlichen Spotpreisen verglichen werden, die ebenfalls ohne Mehrwertsteuer angegeben werden. Die chinesische VAT von 13 Prozent ist also nicht einfach der Grund, warum Shanghai über westlichen Preisen handeln kann. Wenn ein Premium gezeigt wird, soll es in der Regel den Preisunterschied zwischen den Märkten zeigen und nicht bloß einen Steueraufschlag.



Beim tatsächlichen Handel an der Shanghai Gold Exchange sieht es anders aus. Wer Silber dort kauft, verkauft oder physisch geliefert bekommt, bewegt sich im chinesischen Börsen und Steuerrahmen. Nach den allgemeinen SGE Regeln ist der Transaction Price für lieferbares Metall inklusive VAT zu verstehen. Deshalb entsteht die Verwirrung: Der reale Börsenhandel kennt VAT, während internationale Premium Vergleiche diese Steuer oft herausrechnen oder bereinigen. Kurz gesagt: Kurz gesagt: Der interne SGE Handelspreis in Yuan ist inklusive VAT. Der Benchmark Preis, der für internationale Vergleiche und den Shanghai Premium genutzt wird, wird in der Regel ohne VAT betrachtet.

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