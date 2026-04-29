Silberprojekte in Australien: Fortschritte auf breiter Front

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Silver Mines Limited meldet weitere Fortschritte bei Bowdens, Rockwell, Calico North und Kramer Hills. Das Unternehmen verweist auf die laufende erneute Genehmigungsprüfung für Bowdens, aktualisierte Umweltarbeiten sowie neue Ergebnisse aus der Exploration. Besonders im Fokus stehen historische Silberfunde bei Rockwell, hohe Silberwerte bei Calico North und die Vorbereitung erster Bohrprogramme in mehreren Projektgebieten.
Silver Mines Limited meldet weitere Fortschritte bei Bowdens, Rockwell, Calico North und Kramer Hills. Das Unternehmen verweist auf die laufende erneute Genehmigungsprüfung für Bowdens, aktualisierte Umweltarbeiten sowie neue Ergebnisse aus der Exploration. Besonders im Fokus stehen historische Silberfunde bei Rockwell, hohe Silberwerte bei Calico North und die Vorbereitung erster Bohrprogramme in mehreren Projektgebieten.
Bowdens bleibt im Genehmigungsprozess
Silver Mines teilte mit, das Unternehmen habe die erneute Prüfung der Entwicklungsgenehmigung für das Bowdens-Silberprojekt über das Planungssystem des Department of Planning, Housing and
Infrastructure, kurz DPHI (Department of Planning, Housing and Infrastructure), weiterverfolgt. Das Projekt liegt rund 26 Kilometer östlich von Mudgee. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich
bei Bowdens um das größte noch nicht entwickelte Silbervorkommen in Australien.
Das Management erklärte, Silver Mines arbeite weiter an aktualisierten ökologischen Untersuchungen und an einer überarbeiteten Biodiversitätsbewertung nach dem Biodiversity Conservation Act 2016. Diese Unterlagen sollten die erneute Prüfung des Entwicklungsantrags stützen. Die aktualisierte Bewertung solle nach Angaben des Unternehmens bis Mitte 2026 beim DPHI eingereicht werden.
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