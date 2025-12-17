Equinox Gold (ISIN: CA29446Y5020, WKN: A2PQPG) setzt einen strategischen Meilenstein. Mit dem Verkauf seiner Brasilien Aktivitäten trennt sich der Goldproduzent von mehreren Schlüsselassets und richtet seinen Fokus neu aus. Die Entscheidung verändert nicht nur das regionale Profil des Unternehmens, sondern auch dessen finanzielle Ausgangslage grundlegend. Wer sich für Goldaktien interessiert, sollte auch unseren Wochenrückblick nicht verpassen: KW 50 2025 Gold nimmt Kurs auf Rekordpreise, Silber ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.