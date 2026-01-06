Das Börsenjahr 2026 beginnt mit einem geopolitischen Erdbeben, dessen tektonische Verschiebungen an den globalen Rohstoffmärkten noch lange spürbar sein werden. Die direkte Intervention der Vereinigten Staaten in Venezuela und die faktische Entmachtung von Präsident Nicolas Maduro haben die globale Sicherheitsarchitektur praktisch über Nacht neu definiert. Während Washington den Schritt als notwendige Wiederherstellung der Demokratie in der westlichen Hemisphäre feiert, reagieren die geopolitischen Gegenspieler Peking und Moskau mit scharfer Rhetorik und brüskierenden diplomatischen Noten. Die Unsicherheit greift wie ein Lauffeuer um sich - von den Küsten Kubas, wo das Regime um sein Überleben fürchtet, bis hinauf nach Grönland, wo Großmächte zunehmend aggressiv um strategische Einflusszonen ringen. Nachdem Gold bereits seit Monaten, unter Druck steigender Unsicherheiten und geldpolitischer Sorgen, gestiegen ist, flüchten Investoren weiter in den sicheren Hafen. Doch während die etablierten Produzenten wie Barrick und Equinox die erste Welle der panischen Zuflüsse absorbieren, richtet sich der Blick strategischer Investoren auf die wenigen verbliebenen sicheren Jurisdiktionen wie Kanada. Hier verfügen spezialisierte Explorer wie Laurion Mineral Exploration über genau jene Assets, die in einer unsicheren Welt zur wertvollsten Währung werden.Den vollständigen Artikel lesen ...
