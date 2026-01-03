Warum Goldman Sachs optimistisch für Gold ist - und was das für Tesoro Gold, Barrick Mining und Equinox Gold bedeutet

Anzeige / Werbung

Der Preisanstieg von Gold in den vergangenen zwei Jahren hat sich von einem defensiven Absicherungsinstrument zu einem umfassenderen makroökonomischen Statement entwickelt. Obwohl die Preise bereits auf historisch erhöhtem Niveau liegen, argumentiert Goldman Sachs, dass die treibenden Kräfte hinter der Rallye struktureller und nicht zyklischer Natur sind, wobei sich das Jahr 2026 als ein entscheidendes Jahr für das Edelmetall abzeichnet.

Diese Einschätzung stützt sich auf drei zentrale Faktoren. Erstens diversifizieren Zentralbanken ihre Währungsreserven weiterhin weg vom US-Dollar. Zweitens wird erwartet, dass die realen Zinssätze im Zuge einer Lockerung der Geldpolitik sinken. Drittens bleibt das geopolitische Risiko hoch, verstärkt durch Handelsunsicherheiten und steigende Staatsverschuldung. In diesem Umfeld wird Gold zunehmend als monetärer Vermögenswert betrachtet und nicht mehr lediglich als kurzfristige Absicherung.

Die Auswirkungen sind bereits sichtbar. Im dritten Quartal lag der durchschnittliche Goldpreis bei 3.574,95 US-Dollar je Unze und damit mehr als 16% über dem Vorquartal sowie rund 43% über dem Niveau des Vorjahres. Gestützt wurden die Preise durch eine erhöhte Nachfrage nach sicheren Häfen, da die Unsicherheit über die Zollpläne von US-Präsident Donald Trump sowie breitere geopolitische Spannungen Inflationssorgen schürten.

Für Goldproduzenten und -entwickler dürfte die nächste Phase des Zyklus vor allem Unterschiede in Bezug auf Größe, Umsetzungskompetenz und strategische Optionalität deutlich machen. Barrick Mining, Equinox Gold und Tesoro Gold verdeutlichen, wie unterschiedliche Strategien vor demselben makroökonomischen Hintergrund wirken.

Barrick Mining: Margenstärke trotz politischer Risiken

Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) befindet sich an der Schnittstelle zwischen Rekordgoldpreisen und erhöhter geopolitischer Komplexität. Seit Mitte Januar ist das Unternehmen in einen langwierigen Konflikt mit der militärisch geführten Regierung Malis verwickelt, nachdem die Behörden Goldexporte blockiert, Führungskräfte festgenommen und drei Tonnen Gold beschlagnahmt hatten. In der Folge sah sich Barrick gezwungen, den Betrieb im Land auszusetzen.

Trotz dieser Herausforderungen haben die höheren Goldpreise die Ertragskraft deutlich gesteigert. Barrick erzielte im dritten Quartal einen durchschnittlich realisierten Goldpreis von 3.457 US-Dollar je Unze, gegenüber 2.494 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Produktion sank von 943.000 Unzen auf 829.000 Unzen, während die all-in sustaining costs moderat auf 1.538 US-Dollar je Unze anstiegen, was vor allem inflationsbedingten Kostensteigerungen geschuldet ist.

Als Reaktion darauf erhöhte Barrick die vierteljährliche Dividende um 25% auf 1,25 US-Dollar je Aktie und genehmigte eine Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms um 500 Mio. US-Dollar. Parallel dazu treibt das Management Pläne voran, die nordamerikanischen Vermögenswerte in eine eigenständig börsennotierte Gesellschaft auszugliedern, um den Wert der risikoärmeren Aktivitäten sichtbar zu machen und die Konzernstruktur zu vereinfachen.

Equinox Gold: Produktionswachstum bis 2026

Equinox Gold (ISIN: CA29446Y5020) bietet eine klarere Wachstumsgeschichte, die unmittelbar an den Goldzyklus gekoppelt ist. Das Unternehmen hat die kommerzielle Produktion in der zu 100% gehaltenen Valentine-Goldmine in Neufundland und Labrador aufgenommen und damit seine Produktionsbasis in Kanada gestärkt.

Die operative Leistung während der Hochlaufphase übertraf die Erwartungen: Durchsatz und Ausbeuten lagen über den Annahmen der Inbetriebnahme. Das Management geht davon aus, dass Valentine im zweiten Quartal 2026 die Nennkapazität erreicht und damit eine jährliche Produktion von 150.000 bis 200.000 Unzen ermöglicht.

Über den initialen Hochlauf hinaus laufen Studien zu Phase 2, die langfristig eine Verdopplung des Mühlendurchsatzes erlauben könnten und somit zusätzliche Expansionsoptionalität bieten. Zudem hat Equinox durch eine kürzlich abgeschlossene Transaktion mit der CMOC Group finanzielle Disziplin bewiesen, bei der eine Vorauszahlung mit leistungsabhängigen Zahlungen kombiniert wurde. Dadurch werden Anreize ausgerichtet, während das Unternehmen weiterhin an einem operativen Aufwärtspotenzial partizipiert.

Tesoro Gold: Optionalität rückt wieder in den Fokus

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) repräsentiert das Entwicklungsstadium innerhalb des Goldsektors, in dem die Hebelwirkung auf nachhaltig höhere Preise besonders ausgeprägt sein kann. Das El-Zorro-Projekt in Chile, mit Schwerpunkt auf der Lagerstätte Ternera, hat den Schritt von einer rein konzeptionellen Idee hin zu einer klarer definierten wirtschaftlichen Grundlage vollzogen.

Die jüngste Scoping-Studie baut auf der im August 2025 veröffentlichten Mineralressourcenschätzung für Ternera auf und unterstellt einen Durchsatz von drei Millionen Tonnen pro Jahr. Auf dieser Basis skizziert Tesoro ein stabiles Produktionsprofil von rund 111.000 Unzen pro Jahr über die ersten neun Betriebsjahre - eine Größenordnung, die das Projekt klar in die Kategorie der mittelgroßen Entwicklungsprojekte einordnet.

Entscheidend ist, dass sich die Wirtschaftlichkeit über unterschiedliche Goldpreisannahmen hinweg als robust erweist. Tesoro modellierte das Projekt mit einem Basispreis von 2.750 US-Dollar je Unze sowie einem Spotpreis-Szenario von 3.300 US-Dollar je Unze. In diesen Szenarien ergeben sich nach Steuern Kapitalwerte (NPV) von rund 663 Mio. US-Dollar beziehungsweise 966 Mio. US-Dollar sowie interne Renditen von 51% bzw. 68%.

Diese Preissensitivität unterstreicht Tesoro als Quelle von Optionalität innerhalb des Goldzyklus. Gute Infrastruktur, geringe Höhenlage und die Nähe zur Küste stützen Annahmen zur Kapitaleffizienz, während das großflächige Konzessionsgebiet auf Distriktebene weiteres Ressourcenwachstum über den aktuellen Minenplan hinaus ermöglicht.

Mit wachsendem Vertrauen in die Nachhaltigkeit des Goldpreises - ein zentraler Bestandteil der optimistischen Einschätzung von Goldman Sachs - rücken Projekte mit klar definierten wirtschaftlichen Kennzahlen, aber bislang begrenzter Marktwahrnehmung, häufig in einer späteren Phase des Zyklus wieder in den Fokus der Investoren. Die jüngsten Arbeiten von Tesoro deuten darauf hin, dass die Hebelwirkung des Unternehmens nicht mehr nur theoretisch ist, sondern zunehmend quantifizierbar wird.

Ein strukturell getriebener Zyklus, nicht von Stimmung bestimmt

Die aktuelle Goldrallye spiegelt tiefgreifende Veränderungen im Reservemanagement, in der Geldpolitik und im geopolitischen Risikoumfeld wider. Für Bergbauunternehmen wird der Erfolg weniger von Preisprognosen abhängen als vielmehr von der operativen Umsetzung.

Barrick steht für Größe und Kapitalrückflüsse in einem komplexen Umfeld. Equinox Gold bietet sichtbares Produktionswachstum in einer stabilen Jurisdiktion. Tesoro Gold liefert Optionalität, sofern sich der Zyklus weiter entfaltet. Sollte Goldman Sachs Recht behalten, könnte das nächste Kapitel des Goldmarktes weniger von Schlagzeilen geprägt sein, sondern davon, wie effektiv Unternehmen Preisstärke in nachhaltigen Wert umsetzen.

