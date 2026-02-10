Gold- und Silberpreisschocks! Barrick Mining, Almonty Industries, Tesoro Gold und First Majestic Silver im Fokus

Anzeige / Werbung

Die Volatilität der Gold- und Silberpreise ist mit Wucht zurückgekehrt. Sie beschert einigen Produzenten Rekord-Cashflows und verändert zugleich die Erwartungen im gesamten Bergbau-Ökosystem. Was früher schlicht als zyklischer Aufschwung interpretiert worden wäre, erscheint nun komplexer, da Preisschocks mit geopolitischen Risiken, regulatorischen Eingriffen und Kapitaldisziplin kollidieren. Innerhalb der Branche ist die Divergenz zwischen etablierten Produzenten und aufstrebenden Entwicklern deutlicher geworden.

Für den globalen Großkonzern Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) bildeten höhere Goldpreise die Grundlage für ein herausragendes Finanzergebnis im Jahr 2025. Das Unternehmen meldete Umsatzerlöse in Höhe von 16,96 Mrd. USD, einen operativen Cashflow von 7,69 Mrd. USD sowie einen freien Cashflow von 3,87 Mrd. USD und gab gleichzeitig 2,39 Mrd. USD über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurück. Diese Zahlen verdeutlichen die starke Hebelwirkung, die großskalige Produzenten gegenüber steigenden Rohstoffpreisen behalten.

Gleichzeitig zeigt Barricks Erfahrung auch die Grenzen dieses Hebels. Ein langwieriger Streit mit der Militärregierung Malis führte zur Stilllegung des Loulo-Gounkoto-Komplexes und trug laut Reuters zu einem Rückgang der industriellen Goldproduktion Malis um 22,9% im Jahr 2025 bei. Der Vorfall, der Barrick letztlich Hunderte Millionen US-Dollar kostete, unterstreicht, dass hohe Preise staatliche Forderungen eher verstärken können, anstatt Betreiber vor politischen Risiken zu schützen.

Eine andere, aber verwandte Dynamik zeigt sich bei kritischen Metallen. Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) profitierte von einer starken Neubewertung der strategischen Bedeutung von Wolfram. In einem Aktionärsbrief vom Januar 2026 teilte Almonty mit, dass die Wolframpreise im Jahr 2025 infolge chinesischer Exportkontrollen sowie geplanter Beschränkungen für Wolframimporte in der US-Rüstungsbeschaffung ab 2027 um mehr als 160% gestiegen seien. Das Unternehmen bestätigte zudem, dass im Dezember 2025 die aktive Förderung in seiner Sangdong-Mine in Südkorea begonnen habe, wodurch es sich als ein zentraler, westlich ausgerichteter Lieferant positioniere.

Im Gegensatz zu Gold wird die Wolframnachfrage weniger durch finanzielle Absicherung als vielmehr durch Industriepolitik und Versorgungssicherheit in Lieferketten getrieben. Dennoch betonen auch Almontys eigene Angaben, dass höhere Preise Ausführungs- und Umsetzungsrisiken nicht beseitigen - insbesondere bei kapitalintensiven Projekten außerhalb etablierter chinesischer Liefernetzwerke.

Silberproduzenten befinden sich gewissermaßen zwischen diesen beiden Entwicklungen. First Majestic Silver (ISIN: CA32076V1031) reagiert äußerst sensibel auf Silberpreisbewegungen, die sowohl durch Safe-Haven-Nachfrage als auch durch industrielle Anwendungen im Zuge der Elektrifizierung unterstützt werden. Während höhere Preise das Margenpotenzial erhöhen, verstärken sie zugleich die Anfälligkeit für Kosteninflation, Steuerstreitigkeiten und jurisdiktionelle Risiken, insbesondere in Mexiko. In volatilen Preisphasen kann operative Disziplin ebenso entscheidend sein wie der Metallpreis selbst.

Für Junior-Entwickler wirken Preisschocks eher indirekt auf die Chancenlage. Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) liefert hierfür ein anschauliches Beispiel. Laut einem Morgans-Besuchsbericht vom Januar 2026 beherbergt Tesoros El-Zorro-Projekt in Chile in der Lagerstätte Ternera ein Goldsystem von rund 2 Mio. Unzen, gelegen in niedriger Höhe nahe bestehender Strom-, Wasser- und Straßeninfrastruktur. Analysten hoben die Küstenlage des Projekts - ungewöhnlich für chilenische Goldvorkommen - als potenziellen strukturellen Vorteil hervor, da sie im Vergleich zu hoch gelegenen Andenprojekten eine geringere Kapitalintensität erwarten lässt.

Der gleiche Bericht vermerkt, dass Tesoro sechs Diamantbohrgeräte in Infill- und Explorationsprogrammen einsetzte, was die Erwartungen an ein kurzfristiges Ressourcenwachstum untermauert. Schätzungen von Morgans zufolge wurde das Unternehmen mit etwa 91 AUD pro Unze bewertet, unterhalb vergleichbarer Wettbewerber - ein Spiegelbild sowohl des Aufwärtspotenzials als auch der inhärenten Risiken eines Projekts vor Entwicklungsbeginn.

Weitere Branchenkommentare erläutern, weshalb Tesoro im aktuellen Goldpreisanstieg verstärkte Aufmerksamkeit erhält. Eine Scoping-Studie aus dem Jahr 2025 deutete auf das Potenzial eines Betriebs mit einer Kapazität von 3 Mio. Tonnen pro Jahr hin, mit einer Produktion von rund 110.000 Unzen jährlich, geschätzten Gesamterhaltungskosten (All-in Sustaining Costs) von etwa 1.216 USD pro Unze und im chilenischen Vergleich relativ moderaten Anfangsinvestitionen. Auch wenn diese Zahlen weiteren Studien und Finanzierungsentscheidungen unterliegen, zeigen sie, wie höhere Goldpreise die Investment-Story von Junior-Entwicklern wesentlich verändern können.

Zusammen betrachtet zeigen diese vier Unternehmen, wie Gold- und Silberpreisschocks bestehende Unterschiede innerhalb des Bergbausektors verstärken. Große Produzenten wie Barrick können Volatilität absorbieren, sehen sich jedoch zunehmender politischer Kontrolle gegenüber. Strategisch positionierte Betreiber wie Almonty profitieren von politischen Rückenwinden, bleiben jedoch Umsetzungsrisiken ausgesetzt. Silberfokussierte Produzenten wie First Majestic sind weiterhin stark von Preisschwankungen abhängig. Juniorunternehmen wie Tesoro stellen fest, dass höhere Preise den Zugang zu Kapital erleichtern, gleichzeitig aber die Erwartungen an die Umsetzung erhöhen.

Wie es weitergeht, hängt nicht nur davon ab, wo sich die Preise einpendeln, sondern auch davon, wie lange die Volatilität anhält. Anhaltende Stärke könnte Regierungen ermutigen, einen größeren Anteil an Bergbaugewinnen zu fordern, während ein Preisrückgang Bilanzen und Entwicklungsannahmen rasch auf die Probe stellen würde. In jedem Fall verändert der aktuelle Schock das Verhalten im gesamten Sektor - und zeigt, dass Preisstärke allein selten ausreicht.

