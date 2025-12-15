Vancouver, BC - 15. Dezember 2025 / IRW-Press / Skeena Resources Limited (TSX: SKE, NYSE: SKE) - https://www.commodity-tv.com/play/skeena-gold-and-silver-developing-one-of-the-most-attractive-gold-projects/ - ("Skeena Gold & Silver", "Skeena" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die Tahltan Nation für das Impact Benefit Agreement ("IBA") in Bezug auf die Erschließung und den künftigen Betrieb des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekts Eskay Creek ("Eskay" oder das "Projekt") gestimmt hat.

In einer Volksabstimmung unter ihren Mitgliedern hat die Tahltan Nation für die vorgeschlagene Vereinbarung über Auswirkungen und Vorteile in Bezug auf das Eskay Creek-Projekt gestimmt. Eine Entscheidung des Vorstands der Tahltan Central Government über die Zustimmung zum Eskay Creek-Projekt wird im Januar 2026 geprüft werden.

Die IBA schafft einen Rahmen, der gemeinsame Vorteile gewährleistet, darunter:

- Beschäftigungs- und Geschäftsmöglichkeiten für Mitglieder und Unternehmen der Tahltan;

- Ausbildungs- und Bildungsinitiativen zum Aufbau langfristiger Kapazitäten;

- Finanzierung einer Einrichtung zugunsten der Ältesten der Tahltan; und

- eine bedeutende finanzielle Beteiligung am Eskay Creek-Projekt.

Walter Coles, Vorstandsvorsitzender von Skeena, kommentierte: "Wir bedanken uns herzlich bei der Führung der Tahltan-Zentralregierung, der Tahltan-Band und der Iskut-Band für ihr Vertrauen in Skeena bei der Weiterentwicklung von Eskay Creek. Die Ratifizierung dieser IBA spiegelt die harte Arbeit wider, die wir gemeinsam geleistet haben. Diese innovative Vereinbarung setzt neue Industriestandards für die Beteiligung der First Nation am Umweltschutz und an der Teilhabe an den Vorteilen des Projekts."

Justin Himmelright, Senior Vice President of External Affairs, kommentierte: "Wir sehen die IBA als Grundlage für eine langfristige, sinnvolle Partnerschaft zwischen Eskay Creek und der Tahltan Nation. Im Laufe der Jahre hat die Tahltan Nation eine Schlüsselrolle bei der Ausrichtung des Projekts gespielt. Sie hat uns ihre ökologischen, kulturellen und wirtschaftlichen Prioritäten mitgeteilt, und wir haben gemeinsam daran gearbeitet, dass diese Werte im Projekt berücksichtigt werden."

Über Skeena

Skeena ist ein führender Edelmetallentwickler, der sich auf die Weiterentwicklung des Gold-Silber-Projekts Eskay Creek konzentriert - einer ehemaligen Mine im berühmten Golden Triangle in British Columbia, Kanada. Eskay Creek wird eine der hochgradigsten und kostengünstigsten Edelmetall-Tagebauminen der Welt sein, mit einer beträchtlichen Silber-Nebenproduktion, die viele primäre Silberminen übertrifft. Skeena hat sich nachhaltigen Bergbaupraktiken und der Maximierung des Potenzials seiner Bodenschätze verschrieben. In Partnerschaft mit der Tahltan Nation ist Skeena bestrebt, positive Beziehungen zu den indigenen Gemeinschaften zu pflegen und gleichzeitig langfristigen Wert und nachhaltiges Wachstum für seine Stakeholder zu erzielen.

Im Namen des Vorstands von Skeena Gold & Silver

Walter Coles

Vorstandsvorsitzender

Randy Reichert

Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Galina Meleger,

Vizepräsident Investor Relations

E:info@skeenagold.com

T: 604-684-8725

W: www.skeenagoldsilver.com

https://x.com/SkeenaGoldSilv / Facebook / LinkedIn / Instagram

Der Firmensitz von Skeena befindet sich in Suite #2600 - 1133 Melville Street, Vancouver BC V6E 4E5

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die darin Bezug genommen wird, einschließlich aller Informationen zu unserer Strategie, unseren Projekten, Plänen oder zukünftigen finanziellen oder operativen Leistungen, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die Verwendung von Wörtern wie "voraussehen", "glauben", "vorschlagen", "erwägen", "generieren", "anstreben", "fortschreiten", "investieren", "fortsetzen", "entwickeln", "auf Kurs sein", "laufend", "projizieren", "planen", "erwägen", "schätzen", "erwartet", "erwartet", "potenziell", "könnte", "könnte", "wird", "könnte", "sollte" oder "würde" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die sich auf Folgendes beziehen : die erwartete Zustimmungsentscheidung des Vorstands der Tahltan Central Government; die prognostizierten Vorteile für die Tahltan Nation; den Fortschritt der Erschließung in Eskay, einschließlich des Baubudgets, des Zeitplans und der dafür erforderlichen Finanzierung; den Zeitplan für die Aufnahme der kommerziellen Produktion und die Fortschritte des Unternehmens in dieser Hinsicht; Produktionsprognosen in Bezug auf Kosten oder Mengen; prognostizierte Kapital-, Betriebs- und Explorationsausgaben; die Kapitalstruktur des Unternehmens; die laufenden Beziehungen zu seinen Stakeholdern, einschließlich der indigenen Gemeinschaften; Aussagen zum voraussichtlichen Zeitpunkt des Erhalts des Umweltverträglichkeitszertifikats; und die Ergebnisse der endgültigen Machbarkeitsstudie, die Verarbeitungskapazität der Mine, die erwarteten Nebenprodukte der Mine; die voraussichtliche Lebensdauer der Mine, die wahrscheinlichen Reserven, die geschätzten Projektkapital- und Betriebskosten, die Unterhaltskosten, die Ergebnisse von Testarbeiten und Studien, geplante Umweltverträglichkeitsprüfungen, die zukünftigen Preise für Metalle, Metallkonzentrate sowie zukünftige Explorationen und Erschließungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf wesentlichen Faktoren und/oder Annahmen, die unter anderem die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenabschätzungen, Metallpreise, Steuern, die Schätzung, den Zeitpunkt und den Umfang zukünftiger Explorations- und Erschließungsmaßnahmen, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, den Erhalt behördlicher Genehmigungen, Umweltrisiken, Eigentumsstreitigkeiten und die hierin sowie im MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, im zuletzt eingereichten Zwischen-MD&A und im Jahresinformationsformular ("AIF") des Unternehmens vom 31. März 2025 dargelegten Annahmen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Umstände zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen wieder und basieren notwendigerweise auf mehreren Schätzungen und Annahmen, die zwar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von der Gesellschaft als angemessen erachtet werden, jedoch keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen und unterliegen erheblichen operativen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken und Ungewissheiten. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beeinflussen können, gehören unter anderem: die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbundenen Risiken, einschließlich Genehmigungen und anderer behördlicher Genehmigungen; Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, einschließlich Veränderungen des Goldpreises und anderer wichtiger Variablen; Änderungen der Abbaupläne und andere Faktoren, einschließlich Unfälle, Ausfälle von Geräten, schlechtes Wetter und andere Verzögerungen bei der Projektdurchführung, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; Umweltrisiken und unvorhergesehene Rekultivierungskosten; sowie andere Risikofaktoren, die im Lagebericht des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, im zuletzt eingereichten Zwischenlagebericht, im AIF des Unternehmens vom 31. März 2025, im Kurzprospekt des Unternehmens vom 19. März 2025 und in anderen regelmäßigen Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapier- und Aufsichtsbehörden in Kanada und den Vereinigten Staaten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca oder auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

Leser sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und/oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82205Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82205&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA83056P7157Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.