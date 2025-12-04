Silber startet durch!: Fundamentaldaten zünden nächste Stufe des Silberpreis-Turbos!

Anzeige / Werbung

noch bis vor einigen Jahren hielten sich Silberproduktion und die Nachfrage nach der "kleinen Schwester von Gold" mehr oder minder die Waage, mit Spitzen von bis zu 64,1 Millionen Unzen an Überproduktion. Doch seit dem Jahr 2021 gehen beide Kurven weit auseinander. Die Folge: ein strukturelles Silberdefizit, dass dieses Jahr zum fünften Mal in Folge erreicht werden und kumuliert bei rund 796 Millionen Unzen liegen könnte.

Quelle: MiningVisuals

Die Treiber hinter der Dynamik dieser Schere sind dabei schnell benannt: Während nämlich die Nachfrage vor allem seitens Elektronik, Photovoltaikanlagen, industriellen Anwendungen aber auch Schmuck massiv zunimmt, hat die Produktion stetig nachgelassen.

Quelle: MiningVisuals

Denn noch vor wenigen Jahren lohnte sich der Fokus auf eine reine Silberproduktion schlicht und ergreifend nicht, was unter anderem dazu führte, dass noch im Jahr 2024 mit 29,4% fast ein Drittel der weltweiten Produktion des Edelmetalls ein Beiprodukt von Blei- oder Zinkminen war. Der Anteil von Silber als Primärprodukt an der gesamten Herstellung lag gerade einmal bei 27,8%.

So war die weltweite Silberproduktion im Jahr 2024 nach Primärmetallquellen verteilt:

Quelle: Statista

Nun aber gewinnt die Silbernachfrage strategische Qualität, mit kritischer Infrastruktur KI-Rechenzentren und nachhaltigen Zukunftstechnologien wie Photovoltaik als die hungrigsten Abnehmer. Zudem hat mit der Aufnahme von Silber in die Critical Mineral List 2025 durch die US-Regierung ein neuer gewichtiger Player den Markt betreten.

Das alles befeuert den Dreiklang von stabilen Lieferketten, schnellem Hochfahren der Produktion und frischem Kapital für die seit Jahrzehnten unterfinanzierten Silberminen.

Quelle: tradingeconomics.com (10 Jahres-Chart) Stand: 03.12.2025

Die hiervon ausgehende Dynamik setzt auch die Bewertungshebel für erfolgreiche Produzenten, Explorer und Entwickler von hochgradigen Silberprojekten wie Discovery Silver (WKN: A3CM15) und Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) nachhaltig und kräftig in Bewegung.

Discovery Silver (WKN:A3CM15) und sein aktuelles "Best-of' der Ressourcenerweiterungs- und Explorationsbohrungen!

Mit "Porcupine' und "Cordero' betreibt und entwickelt Discovery Silver (WKN: A3CM15) gleich zwei Ausnahme-Assets in Amerika. "Cordero' liegt im hochgradigen "Central Mexican Silver Belt' und strotzt nur so vor Superlativen. So gilt das Projekt als die weltweit größte unerschlossene Silberressource. Einmal in Betrieb, hat "Cordero' das Potenzial die global führende Silbermine zu werden.

Das unterstreicht die im Februar 2024 veröffentlichte Machbarkeitsstudie auf beeindruckende Art und Weise, unter anderem mit einer durchschnittlichen Silberäquivalent-Produktion von fetten 37 Millionen Unzen in den ersten beiden der insgesamt 19 Jahren Lebensdauer der Mine, zu schmalen "All-in'-Kosten von durchschnittlich gerade einmal 12,50 USD/Unze in den ersten acht Jahren. Exzellente "Locked-Cycle'-Tests-Rückgewinnungsraten von durchschnittlich bis zu 90% für Silber und Blei und bis zu 87% für Zink.

Der "Porcupine'-Minenkomplex liegt im hochgradigen "Timmins'-Distrikt in Ontario, Kanada. Auf dem 1.400 km² großen Landpaket befinden sich mit "Hoyle Pond' - eine der hochgradigsten Minen in Kanada - und Borden gleich zwei produzierende Minen. Hinzu kommt mit "Pamour' eine neue Tagebaumine, die aktuell hochgefahren wird und, einmal im Betrieb, etwa 150.000 Unzen Gold produzieren soll.

Quelle: Discovery Silver

Dazu gesellt sich spannendes Erweiterungspotenzial, wie die Ergebnisse der jüngsten Ressourcenumwandlungs- und Explorationsbohrungen beeindruckend bestätigen.

So wurden bei "Holy Pound' gleich mehrere hochgradige Abschnitte durchschnitten und lieferten unter anderem herausragende 23,95 g/t Ag über 7,10 m, 9,88 g/t Ag über 11,5 m, 86,09 g/t Ag über 2,10 m einschließlich 360,00 g/t Ag über 0,5 m wie auch 150,00 g/t Ag über 3,10 m inklusive 302,00 g/t Ag über 0,4 m und nicht zuletzt auch großartige 35,98 g/t Ag über 2,9 m und 11,65 g/t Ag über 2,8 m.

Bei "Borden' konnte hochgradige Abschnitte entlang des Streichs zutage gefördert werden. Zu diesem "Best-of' zählen die 11,48 g/t über 5,2 m einschließlich 15,49 g/t Ag über 3,20 m ebenso wie die starken 9,41 g/t über 12,6 m inklusive 19,29 g/t über 5,20 m.

Bohrungen bei "Pamour' lieferten exzellente Ergebnisse innerhalb der definierten Ressource und entlang des Streichs, mit multiplen hochgradigen Abschnitten und unter anderem mit erstklassigen 1,44 g/t Ag über 104,6 m, 1,07 g/t Ag über 54,5 m, 2,03 g/t Ag über 25,8 m und 2,18 g/t Ag über 20,5 m.

Auch bei den Bohrungen bei "Owl Creek' stieß Discovery Silver (WKN: A3CM15) auf gleich mehrere hochgradige Abschnitte unweit von "Hoyle Pond'. Bei diesen ergaben sich unter anderem fette 4,08 g/t Ag über 16,2 m einschließlich 9,81 g/t Ag über 3,9 m ebenso wie satte 4,14 g/t Ag über 17,5 m inklusive 6,48 g/t Ag über 10,0 m.

Alles in allem untermauern die Ergebnisse das enorme Umwandlungs- und Wachstumspotenzial von "Porcupine'. Das unterstreicht auch das Ende September 2025 begonnene rund 7.500 Meter umfassende Bohrprogramm beim "Dome Mine'-Projekt südlich von "Porcupine', das vor allem der Vorbereitung einer neuen Mineralressourcenschätzung dient und weitere Details zur Bewertung des Potenzials von "Dome' für einen zukünftigen Untertagebauliefern soll.

"Dome' blickt auf eine hochproduktive und hochgradige Vergangenheit zurück. Als einer der größten historischen Goldproduzenten Kanadas mit einer Gesamtproduktion von 16,7 Millionen Unzen zwischen 1910 und 2017, sitzt "Dome' auf sensationellen 222,3 Millionen Tonnen mit im Schnitt 1,49 g/t Au, was insgesamt 11,0 Millionen Unzen in der Kategorie "abgeleitet' entspricht.

Quelle: Discovery Silver

Zusammengefasst, bietet "Dome' die lukrative Möglichkeit, die früheren Minenaktivitäten wieder aufzunehmen und dabei auf eine riesige Ressourcenbasis zurückgreifen zu können ebenso wie sich fantastisches Umwandlungs- und Erweiterungspotenzial bei den bisher bekannten Ressourcen ergibt.

Sensationeller Cashflow aus Rekordproduktion!

Dass Discovery Silver (WKN: A3CM15) bereits jetzt in der Lage ist, eine Power-Produktion sondergleichen zu liefern, bestätigen die überwältigenden Ergebnisse für das dritte Quartal 2025. In diesem Zeitraum stellte der dynamische Gold-Silbermarkt-Akteur nämlich satte 63.154 Unzen Gold her. Das sind rund 13.00 Unzen mehr, verglichen zu den 50.552 Unzen im 2. Quartal 2025. Das alles wohlgemerkt bei schmalen "All-in'-Kosten von durchschnittlich 1.734,- USD/verkaufte Unze. Im Gegensatz zu den niedrigen Kosten lag der durchschnittlich realisiert Goldpreis bei 3.489 USD/Unze. Die Mega-Marge schließlich zeigt deutlich, wie mächtig Discovery Silvers (WKN: A3CM15) Hebel ist.

Davon zeugt auch der Nettogewinn von satten 42,4 Mio. USD, was 0,05 USD je Aktie entspricht. Im Vergleichszeitraum 2024 stand hier noch ein Nettoverlust von 3,9 USD (0,01 USD je Aktie).

Aber auch der üppige Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 153,5 Mio. USD und der freie Cashflow von 86,8 Mio. USD unterstreichen neben den 341,5 Mio. USD an liquiden Mitteln (mit Betriebskapital von 224,2 Millionen USD), wie formidabel Discovery Silver (WKN: A3CM15) auch bei den Finanzen aufgestellt ist.

Zusammen mit der Aufnahme einer neuen revolvierenden Kreditfazilität von bis zu 250 Mio. USD mit einer Akkordeon-Option für weitere 100 Millionen USD, ist Discovery Silver in Sachen Finanzen optimal ausgestattet, um seine Wachstumspläne entschlossen und fokussiert umzusetzen.

Zusätzliche Personal-Power!

Auch personell hat Discovery Silver (WKN: A3CM15) sein Potenzial mächtig verstärkt. Raymond Yip als neuer Chief Information Officer (CIO) schaut auf über 20 Jahre Erfahrung im Bereich ITzurück, unter anderem als Vice President Digital Transformation bei Agnico Eagle Mines und als Vice President Business Intelligence bei Kirkland Lake Gold.

Mit Blick auf die weitere Entwicklung von "Porcupine' wurden hierfür Kara Byrnes als Vice President Exploration and Geology, Gerry Stinson als Vice President Environment und Amanda Kasner als Vice President Business Optimization gewonnen bzw. befördert. Sie alle besitzen fundiertes Expertenwissen in erfolgskritischen Bereichen wie Informationstechnologie, Exploration und technische Dienstleistungen, Umweltmanagement und Geschäftsoptimierung.

Ebenfalls sehr interessant:

Endeavour Silver mit satten rund 1,7 Millionen Unzen Silberproduktion!

Mit seinem diversifizierten Power-Portfolio aus produzierenden Projekten und vielversprechenden Explorations- und Produktions-Assets mit Schwerpunkt auf den globalen Silber-Hotspot Mexiko, ist Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) ebenso wie Discovery Silver breit aufgestellt und prominent platziert, um die aktuelle Marktdynamik in weiteres Wachstum zu übersetzen.

Die Basis dafür liefert vor allem die bombastische Produktion, die im dritten Quartal 2025 bei insgesamt satten 1.766.926 Unzen Silber und 7.286 Unzen Gold lag, in Kombination mit 3,0 Millionen Unzen Silberäquivalent aus unedlen Metallen. Das alles sind nicht weniger als sensationelle plus 88% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024.

Bärenstark ist auch der in Q3-2025 realisierte Cashflow aus Betriebstätigkeiten, der mit 39,7 Mio. USD wahnsinnige 102% über dem Ergebnis aus dem dritten Quartal des Vorjahres liegt. Ebensolche Superkräfte weisen die Cash-Position von 57,0 Mio. USD und das bereinigte EBITDAvon 28,2 Mio. USD auf, was fast 10 Mio. USD mehr sind als die 13,9 Millionen USD im gleichen Quartal 2024.

Um die Power-Produktion in den kommenden Jahren noch weiter nach oben zu pushen und damit auch den Finanzen zusätzlichen Flow zu verleihen, gab Endeavour Silver neben den phänomenalen Q3-Ergebnissen auch den Start der kommerzielle Produktion von "Terronera' bekannt, nach einer sehr erfolgreichen Phase der Inbetriebnahme.

Für "Terronera' plant Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) für die nächsten sechs Monate einen Durchsatz von etwa 360.000 Tonnen mit einem geschätzten Durchschnittsgehalt von 122 g/t Ag und 2,52 g/t Au. Bis Mitte 2026 soll der Zugang zu höhergradigen Zonen erschlossen werden, was zu einer weiteren Produktionssteigerung führen sollte.

Bereits für Januar 2026 hat sich Endeavour Silver vorgenommen, eine annualisierte Produktions- und Kostenprognose für Mexikos neueste Silbermine zu veröffentlichen.

Quelle: Endeavour Silver

In jedem Fall stellt die Inbetriebnahme von Endeavour Silvers (WKN: A0DJ0N) nächster Mega-Mine einen transformativen Moment des unwiderstehlichen Wachstums des hungrigen Silbermarktplayers hin zu einem der führenden Mid-Tier-Silberproduzenten mit riesigem Potenzial für weitere Expansionen dar.

Verkauf von "Bolañitos' schärft operativen Fokus!

Während "Terronera' die Produktion aufgenommen hat, trennte sich Endeavour Silver quasi parallel dazu von seiner mexikanischen Silber- und Goldmine "Bolañitos'. Diese ging fürinsgesamt 50 Mio. USD an Guanajuato Silver, welche damit nun fünf Edelmetall-produzierende Minen in Mexiko besitzt.

Dan Dickson, CEO von Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) ordnet den "Bolañitos'-Verkauf strategisch ein:

"Die Transaktion schärft unseren operativen Fokus und stellt einen bedeutenden Meilenstein bei der Rationalisierung unseres Portfolios und der Konzentration auf unsere Kernsilbervorkommen dar. Dabei stehen vor allem die Förderung auf "Terronera' und die Weiterentwicklung des Weltklasse-Projekts "Pitarrilla' im Fokus. Damit stärken wir unsere Position auf einem Markt, der mittel- und langfristig von einer historischen Dynamik geprägt sein könnte und schaffen damit weiteren Wertezuwachs für unsere Aktionäre."

Fazit:

Silber wird immer mehr zu einem strategischen Asset. Eine Unterversorgung des Markts mit diesem unverzichtbaren Industrie- und Investmentmetall würde fatale Folgen für viele Industrien und Technologien haben und den Fortschritt in Sachen Energiewende und künstliche Intelligenz massiv ausbremsen. Die jahrzehntelange Unterfinanzierung von Silberminen lähmt die Produktion, während die Nachfrage immer stärker und schneller steigt.

Umso wichtiger ist es daher, mehr Kapital in die Herstellung größerer Mengen an Silber umzulenken, vor allem dann, wenn sich Minen und Projekte in bergbaufreundlichen Tier-1-Regionen befinden.

Discovery Silver (WKN: A3CM15) und Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) besitzen genau diese Qualität in ihren diversifizierten Portfolios in Kanada und Mexiko. Mit einer Mischung aus bereits produzierenden Assets und hochgradigen Explorations- und Entwicklungsprojekten profitieren sie sowohl kurz- wie auch mittel- und langfristig von der historischen Performance des Silberpreises und auch von den Unternehmensfortschritten.

Umso prominenter rücken beide in den Fokus wachstumsorientierter Investoren. Wer also jetzt einsteigt, sichert sich exklusiven Zugang zu diesem kräftigen Wertezuwachshebel und partizipiert in vollem Umfang von der weiteren Aufwärtsdynamik.

Quellen: MiningVisuals auf X, Statista, Tradingeconomics.com, https://www.reuters.com/markets/commodities/silver-quietly-outperforms-gold-precious-metal-podium-2025-11-27/, Intro-Bild: KI-generiert mit ChatGPT

Wesentliche Risiken: Verzug oder Probleme beim Minenbau, Finanzierungskosten, Explorations- und Preisrisiken, Unwetter, Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Standort/ESG, Wesentliche Chancen: konservative Annahmen, Marktrückenwind, Managementerfahrung

Enthaltene Werte: CA29258Y1034,XD0002747026,XD0002746952,CA2546771072