Abwarten und Tee trinken...: Wochenrückblick 49-2025: Powell-Countdown & Rekord-Kupfer - Rallye auf Bewährung?!

Marktgeschehen - "Year-End-Rallye auf Standby". Die letzte volle Börsenwoche vor der Fed startete mit einem Paukenschlag aus der ADP-Umfrage: Minus 32.000 Jobs im Privatsektor - Futter für die Cut-Story.

der Core-PCE kam wie erwartet mit +0,2% auf Monatsbasis, die Wall Street blieb knapp unter Allzeithochs, Europa zog verhalten mit. Ergebnis: "Risk-On', aber mit Sicherheitsgurt.

Die Terminmärkte bepreisen für Mittwoch (10.12.) eine ~87%-Wahrscheinlichkeit für -25 Basispunkte. Entscheidend ist jedoch Jerome Powell's Tonlage: Setzt er den Haken an "dovishe Wende" - oder bremst er die Euphorie?

Zinsen & Liquidität - "Seitwärts mit Zündschnur"!

Die US-10-Jahresrendite verharrt im Korridor zwischen 3,95 und 4,17%. Ein Break <3,95%würde der Rallye neues Benzin geben, >4,17% wäre ein Warnsignal (Bewertungen vs. Diskontsatz). Bis dahin gilt: Earnings und Liquiditätsfantasie stützen die Kurse - aber Nerven bleiben Pflicht.

Rohstoffe - Kupfer auf Rekord, Gold im Schleppzug!

Kupfer (LME 3 Monate): Neues Allzeithoch bei rund 11.450,- USD/t. Treiber: schwächerer Dollar + Förderrückgänge in Chile. Die Preisaction erzählt eine klare Story: Angebot niedrig, hoch.

Gold: auf etwa 4.240,- USD/oz - Rückenwind durch Zins-Cut-Wetten und Zentralbankkäufe(+53 t im Oktober, u. a. Polen & Brasilien).

Silber auf Allzeithoch: Um die 59,- USD/oz - Momentum hält, getrieben von Investmentnachfrage und Industrietakt.

KI-Schwergewichte im Stresstest - Oracle, Adobe und Broadcom!

Nächste Woche rücken drei zentrale AI-Hebel in den Mittelpunkt. Bei Broadcom steht die Frage im Raum, ob der Konzern seine Drehscheibenrolle im KI-Ökosystem verteidigen kann. Adobe muss zeigen, ob der zunehmende Wettbewerbsdruck die Wachstumsbrücke kappt - oder ob Firefly & Co. den Beweis für eine Re-Beschleunigung liefern. Und Oracle steht vor dem Praxistest, ob der AI-Pivot operativ trägt, ohne dass der Fremdkapitalmarkt angesichts der Investitionsvolumina die Reißleine zieht.

Taktik - "Rallye reiten, Risiko zähmen": Im Basisszenario senkt die Fed um 25 Basispunkte und Powell bleibt "vorsichtig dovish", womit die Jahresendrallye intakt bleiben würde. Der Risikohebel wäre ein "hawkisher Twist' - also relativierte Cut-Signale oder eine straffere Bilanzbotschaft - kombiniert mit einer 10-jährigen Rendite über 4,17%, was einen Volatilitäts-Spike auslösen könnte. Auf die Watchlist gehören daher die Powell-Pressekonferenz, das US-10Y-Band bei 3,95 und 4,17%, Kupfer über 11.400,- USD als Zyklik-Signal sowie Gold über 4.200,- USD als "Safe-Haven-Bid'.

Fazit - "Bullisch, aber nicht blind"!

Die Bullen haben das Momentum, die Fed den Zündschlüssel. Ein "dovisher' Unterton am Mittwoch könnte die "Year-End-Rallye' zementieren. Doch mit Tech-Bewertungen auf Flughöhe und Zinsband als Barometer bleibt der Markt ein Hochseilakt. Wer Guidance statt Überschriften handelt, Teilgewinnmitnahmen diszipliniert setzt und die Renditemarken im Blick behält, hat die Nase vorn. Die Nase vorn, sollten auch die Rohstoffe und Rohstoff-Aktien. Warum, können Sie in unserem folgenden Wochenrückblik lesen.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ .

