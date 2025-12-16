16. Dezember 2025. Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FWB: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lithium-corp/) gibt bekannt, dass The Quaternary Group Ltd. (der "Erwerber") und das Unternehmen gemäß National Instrument 62-103 - "The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Issues" (Frühwarnsystem und damit verbundene Übernahmeangebote und Insider-Meldepflichten) - im Zusammenhang mit dem unten beschriebenen Erwerb von Wertpapieren des Unternehmens durch The Quaternary Group Ltd. (der "Erwerber") gemeinsam einen Frühwarnbericht veröffentlichen.

Der Erwerber hat seit der Einreichung seines letzten Frühwarnberichts weitere 2.843.600 Aktien erworben.

Vor dem Kauf der zusätzlichen Aktien besaß der Erwerber 26.092.056 Stammaktien und 9.311.829 Warrants zum Aktienerwerb, was etwa 24,64 % der ausstehenden Aktien auf nicht verwässerter Basis und 30,73 % auf vollständig verwässerter Basis entspricht.

Der Erwerber hält nun insgesamt 28.935.656 Stammaktien und 9.311.829 Warrants zum Aktienerwerb, was etwa 26,27 % der ausstehenden Stammaktien auf nicht verwässerter Basis und 32,02 % der ausstehenden Stammaktien auf vollständig verwässerter Basis entspricht.

Die Aktien und Warrants werden vom Erwerber zu Investitionszwecken gehalten. Der Erwerber hat derzeit keine Pläne oder Absichten, die sich auf einen der in Punkt 5(a) bis 5(k) des Vorwarnberichts aufgeführten Punkte beziehen oder zu einem solchen führen würden. In Abhängigkeit von den Marktbedingungen, den allgemeinen wirtschaftlichen und branchenspezifischen Bedingungen, den Handelskursen der Wertpapiere des Unternehmens, dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens, der finanziellen Lage und den Aussichten des Unternehmens und/oder anderen relevanten Faktoren kann der Erwerber jedoch in der Zukunft solche Pläne oder Absichten entwickeln und zu diesem Zeitpunkt von Zeit zu Zeit zusätzliche Wertpapiere erwerben, einige oder alle bestehenden oder zusätzlichen Wertpapiere veräußern oder die Aktien oder andere Wertpapiere des Unternehmens weiterhin halten.

Eine Kopie des Frühwarnberichts, der vom Erwerber im Zusammenhang mit dem oben genannten Erwerb einzureichen ist, wird auf SEDAR+ unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar sein.

