Zwischen Hoffen und Bangen...: Wochenrückblick KW 42-2025: Unternehmenszahlen als Beruhigungspille für nervöse Märkte?!

Nach einer turbulenten Woche schlossen die internationalen Börsen uneinheitlich. Einerseits sorgten solide Unternehmenszahlen für Zuversicht, andererseits belasteten verschärfte Handelskonflikte zwischen den USA & China.

Als wäre das nicht schon genug, so kamen noch Sorgen um die Stabilität regionaler US-Banken hinzu, was die Stimmung zusätzlich verhagelte. Der Vergleich mit dem Jahr 2023 und der damaligen Pleite der Silicon Valley Bank machte schnell die Runde - ein "Déjà-vu', das Investoren aufschreckte.

Quelle: Onvista; Bearbeitet JS Research GmbH (Stand: 19.10.2025)

Trotz dieser Nervosität gilt: Die Fundamentaldaten bleiben intakt. Weder deutet sich eine Rezession an, noch zeigen die makroökonomischen Daten gravierende Schwächen. Wer in den jüngsten Rücksetzern Chancen sieht, vor allem bei Rohstoffen und Rohstoff-Aktien, dürfte langfristig belohnt werden. Wie es im Börsenjargon heißt: "Buy the dip."

Zinsen, Anleihen & Liquidität!

Am Rentenmarkt setzte sich der Rückgang der US-Zinsen fort. Die 2-jährige US-Rendite fiel unter die Marke von 3,50%, getrieben von der Erwartung weiterer Zinssenkungen der Federal Reserve. Angesichts wachsender Jobmarktsorgen und einer expansiven Liquiditätslage scheint die Notenbank gewillt, ihre geldpolitische Lockerung fortzusetzen - ein Rückenwind, der Aktien tendenziell stützt, aber Anleiheinvestoren zunehmend vorsichtig macht.

Rohstoffe: Gold auf Allzeithoch, Silber auf Rekordkurs und Kupfer?

Die "barbarische Reliquie" - wie John Maynard Keynes Gold einst nannte - kennt derzeit kein Halten. Vielmehr kletterte der Goldpreis auf ein neues Allzeithoch bei rund 4.380,- USD je Unze, ein Plus von über 65% seit Jahresbeginn. Getrieben wird der Anstieg von steigenden Handelsrisiken, Zinsfantasie und Kreditängsten im US-Bankensektor.

Silber zieht in beeindruckendem Tempo nach, mit einem Preis im Hoch von über 54,- USD je Unze. Mit einem Jahresplus von mehr als 80% zählt das weiße Metall zu den absoluten Überfliegern 2025.

Quelle: MinerDeck auf X

Auch Kupfer konnte sich auf Wochensicht behaupten, trotz der Sorgen durch den US-Shutdown und Nachfragesorgen aus China. Nach wie vor bleibt das strukturelle Defizit am Kupfermarkt bestehen, da der Bedarf für Datenzentren, Stromnetze und Elektromobilität weiter zunimmt.

Unternehmenszahlen im Fokus!

Die anlaufende Berichtssaison wird zur wichtigsten Stütze für die Märkte in dieser nervösen Phase. Die kommende Woche bringt eine ganze Reihe prominenter Quartalsberichte. Anfangen wird am Dienstag mit Coca-Cola, GE Aerospace, L'Oréal, Unicredit, gefolgt von Tesla, SAP, Hermès am Mittwoch, während Donnerstag Roche, Intel, Unilever, Dassault Systèmes und Freitag: Procter & Gamble, Sanofi Nachlegen!

Diese Zahlen werden zeigen, ob die Stimmung an den Märkten weiterträgt - oder ob die Volatilität zurückkehrt.

Ausblick und Fazit: Zwischen Shutdown und China-Daten!

Während der US-Government-Shutdown die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten weiterhin blockiert, richten sich die Blicke der Anleger auf den chinesischen BIP-Bericht für das dritte Quartal, der in der Nacht von Sonntag auf Montag veröffentlicht wird. Ein positives Signal aus Peking könnte den Märkten den dringend benötigten Schub geben.

Trotz geopolitischer Spannungen und finanzieller Störgeräusche bleibt die Börsenampel auf Grün. Unternehmensgewinne fungieren als Beruhigungspille in nervösen Zeiten. Doch wie lange die "Therapie" wirkt, hängt davon ab, ob die Fed liefert - und China die Konjunktur stabilisiert. Bis dahin gilt: Ruhe bewahren, Gewinne laufen lassen. Denn was alles gerade für Rohstoffe spricht, können Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ .

